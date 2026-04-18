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ऐ साहब ! जर्जर गाड़ियों की ये कैसी फिटनेस ? ताक पर नियम, जेब में फिटनेस !

डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोले- मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और फर्म पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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एटीएस पर लागू है 'रिश्वत दो फिटनेस लो' का फार्मूला? अनफिट वाहनों को बांटा जा रहा फिटनेस प्रमाण पत्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 18, 2026 at 5:04 PM IST

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Updated : April 18, 2026 at 6:14 PM IST

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लखनऊ: परिवहन विभाग ने करोड़ों की कीमत से ट्रांसपोर्ट नगर स्थित फिटनेस सेंटर पर आईएनसी खोला था. प्राइवेट हाथों में वाहनों का फिटनेस का काम सौंपने के बाद विभाग ने अपने सरकारी फिटनेस सेंटर में ताला डाल दिया. अब बक्शी का तालाब स्थित ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर पर वाहनों की फिटनेस होती है. हालांकि यहां पर वाहनों की फिटनेस किस तरह से हो रही है वह थोड़ा समझ से परे हैं क्योंकि एटीएस के अंदर से फिटनेस कराने के बाद निकले वाहनों की हालत ठीक नहीं दिखी. वाहनों की लाइट टूटी है, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप उखड़ा हुआ है, वाहन की हालत कंडम है, लेकिन अंदर से वाहन को फिट होने का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया. "ईटीवी भारत" ने जब एटीएस पर वाहनों की फिटनेस का रियलिटी चेक किया उसके बाद अब परिवहन विभाग इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की बात कह रहा है.

वाहन चालकों का दावा- पैसा देने पर मिल जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में फिटनेस सेंटर को करोड़ों की लागत से तैयार किया गया. वर्षों तक यहीं पर वाहनों की मशीनों से ही फिटनेस होती रही. उसके बाद ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोलने का प्लान बनाया गया और अब बक्शी का तालाब स्थित एटीएस पर ही वाहनों की फिटनेस हो रही है. 13 अप्रैल को बक्शी का तालाब स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर जब हमारे सहयोगी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि छत्तीसगढ़ में दर्ज सीजी 10 बीडी 6435 नंबर की गाड़ी आती है. इस गाड़ी की हालत देखकर ही लग जाएगा कि यह सड़क पर चलने काबिल भी नहीं बची है. पता चला कि कुछ दिन पहले इस गाड़ी को मशीनों पर जांचने के बाद फेल दिया गया था. दूसरी बार फिर से स्लॉट लेकर फिटनेस के लिए आने को बोला गया था. देखने में इस गाड़ी में तमाम कमियां नजर आ रही थीं. वाहन के आगे के अस्थि पंजर बिखरे हुए हैं. रिफ्लेक्टिव उजड़ा हुआ है, पिछले हिस्से में कोई टेल लाइट या इंडिकेटर भी नहीं है. हालांकि उसे फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया गया.

प्लास्टिक की डोर से रोकी गई नंबर प्लेट, टेप के सहारे हेडलाइट
इसी तरह UP 32 WN 0469 इलेक्ट्रिक लोडर फिटनेस के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर पहुंचता है. वाहन पर साफ तौर पर देख रहा था कि किस तरह से हेडलाइट पर टेप चिपका हुआ है, हेडलाइट कहीं अटकी है. इसी तरह नंबर प्लेट भी किसी तरह प्लास्टिक की डोर के सहारे रोकी गई है. वहां बताया गया कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं, लेकिन फिर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. इन वाहनों के चालकों ने कैमरे पर कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन यह बताया कि यहां पर ऐसे लोग सक्रिय हैं जिन्हें पैसा देकर आराम से फिटनेस हो जाता है. दोनों वाहन चालकों ने वाहनों का फिटनेस प्रमाण पत्र भी दिखाया कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक के लिए अब गाड़ी पूरी तरह फिट हो गई है.

आईजीआरएस पर की शिकायत
इसी तरह उन्नाव के सोहरामऊ स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर अपनी दो साल पुरानी डिजायर गाड़ी UP 35 BT 8361 की फिटनेस कराने उन्नाव के वाहन स्वामी आशीष कुमार गए. उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी गाड़ी नई है फिर भी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में ₹5000 मांगे गए. जब मैंने इसका विरोध किया तो कहा गया कि फिटनेस नहीं हो पाएगा. गाड़ी में बताया गया कि प्रदूषण मानक से अधिक उत्सर्जन कर रहा है, जिससे फिटनेस में फेल है. आईजीआरएस पर उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई. आशीष का कहना है कि सबसे गलत बात तो यह है कि जिसकी गाड़ी होती है उसकी आंखों के सामने आखिर मशीनों पर फिटनेस क्यों नहीं होती है, जिससे पता चल सके कि वाकई उसकी गाड़ी में क्या कमी है. एटीएस के अंदर गाड़ी ले जाने पर वहीं के ड्राइवर को गाड़ी सौंपनी पड़ती है, फिर अंदर चाहे वह जो भी करे कौन जानता है. परिवहन विभाग को चाहिए कि वाहन स्वामी को कम से कम अंदर जाने की अनुमति दी जाए, जिससे अपनी आंखों के सामने वाहन की फिटनेस में वाकई कोई दिक्कत है या फिर सिर्फ घूस के लिए फेल की जा रही है, पता तो चल सके.

वहीं, इस मामले में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (लखनऊ जोन) राधेश्याम का कहना है कि ईटीवी भारत ने ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन का जो रियलिटी चेक किया है उसे संज्ञान में लिया गया है. इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी और फर्म पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी.

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Last Updated : April 18, 2026 at 6:14 PM IST

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