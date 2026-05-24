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धर्मशाला से कॉमनवेल्थ गेम्स-2030 अभियान का आगाज, साइकिल रैली से युवाओं को दिया फिटनेस का संदेश

कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.

Sunday on Cycle program DHARAMSHALA
साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना करतीं बबीता फोगाट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 6:54 PM IST

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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की खेल नगरी धर्मशाला में रविवार को फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'संडे ऑन साइकिल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला द्वारा आयोजित इस विशेष अभियान की थीम 'स्टार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स-2030' रखी गई. कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करना तथा वर्ष 2030 में भारत में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जनसमर्थन तैयार करना रहा.

फिटनेस और खेलों के लिए निकली साइकिल रैली

कार्यक्रम में खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं और स्थानीय युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. 100 से अधिक प्रतिभागियों ने साइकिल रैली में भाग लेकर स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, नियमित व्यायाम करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया. आयोजन के दौरान योग, स्किपिंग रोप और अन्य फिटनेस गतिविधियां भी करवाई गईं. प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ इन गतिविधियों में हिस्सा लिया और फिट रहने का संकल्प लिया.

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100 से अधिक प्रतिभागियों ने साइकिल रैली में लिया भाग (ETV BHARAT)

बबीता फोगाट ने युवाओं को किया प्रेरित

कार्यक्रम में कॉमनवेल्थ गेम्स स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बबीता फोगाट मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं. उन्होंने खिलाड़ियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होना पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेल सुविधाओं और खेल ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

बबीता फोगाट ने कहा कि पहले खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाओं के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन अब खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से देशभर में खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण, उच्च स्तरीय कोचिंग और बेहतर संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं. उन्होंने युवाओं से पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ खेलों में आगे बढ़ने का आह्वान किया.

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कार्यक्रम में खिलाड़ियों और स्थानीय युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया (ETV BHARAT)

'म्हारी छोरियां छोरो से कम हैं के'

बबीता फोगाट भारतीय महिला कुश्ती की उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया. वर्ष 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने नई पहचान बनाई. फोगाट परिवार की संघर्ष गाथा पर बनी फिल्म 'दंगल' ने भी लाखों युवाओं को प्रेरित किया. आज भी बबीता फोगाट बेटियों के लिए प्रेरणास्रोत मानी जाती हैं और उनकी उपलब्धियों को 'म्हारी छोरियां छोरो से कम हैं के' की सोच से जोड़कर देखा जाता है.

फिट इंडिया एंबेसडर दीपक मिश्रा ने दिया स्वास्थ्य का संदेश

फिट इंडिया एंबेसडर दीपक मिश्रा ने कहा कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ जीवन ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने और खेलों तथा फिटनेस गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान का उद्देश्य केवल व्यायाम तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को बेहतर जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है.

BABITA PHOGAT IN DHARAMSHALA
कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बबीता फोगाट (ETV BHARAT)

खेल संस्कृति को मजबूत बनाने पर जोर

कार्यक्रम में भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशक शैलेंद्र कुमार और कांगड़ा के उपायुक्त हेमराज बैरवा भी उपस्थित रहे. हेमराज बैरवा ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में खेलों और फिटनेस के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करते हैं. उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज और मजबूत खेल संस्कृति किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है. युवाओं को खेलों से जोड़ना समय की आवश्यकता है और ऐसे अभियान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

खेल महाशक्ति बनने की ओर भारत

धर्मशाला में आयोजित यह कार्यक्रम केवल फिटनेस जागरूकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारत के खेल भविष्य को लेकर सकारात्मक संदेश भी दिया. खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और युवाओं की भागीदारी ने यह साबित किया कि देश में खेलों के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसी तरह खेल सुविधाओं का विस्तार और युवाओं को अवसर मिलते रहे तो भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक खेल मंच पर और मजबूत पहचान बना सकता है.

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