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करनाल में फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ, प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़ कर लिया भाग

करनाल में फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया.

Fit India Carnival Launched in Karnal
करनाल में फिट इंडिया कार्निवल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 21, 2026 at 10:11 PM IST

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करनाल: साई (भारतीय खेल प्राधिकरण) और फिट इंडिया की ओर से करनाल में 21 से 23 मार्च तक फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है. कार्निवल के शुभारंभ दिन पर प्रतिभागियों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया. पहले दिन विभिन्न फिटनेस एवं खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें योग, जुम्बा, रस्साकशी, वेटलिफ्टिंग और पारंपरिक खेल मल्लखंभ प्रमुख रूप से शामिल रहा. इन गतिविधियों के माध्यम से प्रतिभागियों में शारीरिक फिटनेस के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया.

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए किया प्रेरितः जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रंगा ने बताया कि "भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य लोगों को फिट और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. कार्निवाल में फिटनेस, खेल और मनोरंजन से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित हो रही है. कार्यक्रम के दौरान वेलनेस और अवेयरनेस गतिविधियां जैसे बीएमआई चेक, हाइजीन, न्यूट्रिशन, डॉक्टर/नर्स परामर्श एवं एनजीओ सहभागिता भी शामिल रहेगी."

Fit India Carnival Launched in Karnal
करनाल में फिट इंडिया कार्निवल (Etv Bharat)

फन जोन का किया गया आयोजनः इसके साथ ही फिटनेस एरीना में चेस्ट प्रेस, वेट लिफ्टिंग, पुश-अप्स, वन लेग स्टैंड, प्लैंक और जॉगिंग जैसी गतिविधियां कराई जाएगी. डेमोंस्ट्रेशन जोन में योग, कबड्डी, मल्लखंब, सेल्फ डिफेंस और फर्स्ट एड का प्रदर्शन किया जाएगा. इसके अलावा फन जोन में टग ऑफ वॉर, लूडो, स्नेक एंड लैडर, डांसिंग फ्लोर, सेल्फी एक्टिविटी, म्यूजिकल चेयर, चेस, लेमन रेस, सैक रेस, मटका रेस और ऑक्टोपस रेस जैसी मनोरंजक गतिविधियां भी आयोजित की जाएगी.

Fit India Carnival Launched in Karnal
फिट इंडिया कार्निवल में भाग लेते युवा (Etv Bharat)

500 प्रतिभागियों ने लिया हिस्साः जिला खेल अधिकारी राजबीर सिंह रंगा ने कहा कि "कार्यक्रम के प्रात: कालीन सत्र में लगभग 500 प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी दर्ज की गई, जो कि कार्यक्रम की सफलता का परिचायक है. मुख्यातिथि के रूप में पहुंचे करनाल के उप मंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) प्रदीप कुमार ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए फिटनेस को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर बल दिया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन-सामान्य में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना है."

Fit India Carnival Launched in Karnal
फिट इंडिया कार्निवल (Etv Bharat)
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फिट इंडिया कार्निवल का शुभारंभ
LAUNCH OF FIT INDIA CARNIVAL

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