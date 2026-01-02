ETV Bharat / state

कोपरा जलाशय में मछली पकड़ने पर रोक, रामसर साइट का दर्जा मिलने पर फैसला

कोपरा जलाशय में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है. कलेक्टर के निर्देश पर यह फैसला हुआ है.

कोपरा जलाशय
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 2, 2026

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में स्थित कोपरा जलाशय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां मछली पकड़ने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं. यह फैसला कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा मिलने के बाद लिया गया है.

कोपरा जलाशय को लेकर बिलासपुर कलेक्टर का निर्देश

कोपरा जलाशय को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है. रामसर साइट का दर्जा उन जलाशयों को दिया जाता है, जो पर्यावरण और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर मछलीपालन विभाग और वन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति कोपरा जलाशय में मछली नहीं पकडेगा. प्रशासन ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि यह जलाशय बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पक्षियों का पसंदीदा स्थल है.

Kopra Reservoir granted Ramsar site status.
कोपरा जलाशय को रामसर साइट का दर्जा

प्रवासी पक्षियों का डेरा है कोपरा जलाशय

सर्दी के मौसम में कोपरा जलाशय में प्रवासी पक्षी आते हैं. जिससे यह क्षेत्र बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है.पक्षियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया गया है. मछली पकड़ने से पक्षियों और जलाशय के पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है.

Kopra Reservoir of Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय

जिला प्रशासन ने कई गांवों को दी सूचना

मछलीपालन विभाग द्वारा आसपास के गांवों में इस प्रतिबंध की जानकारी मुनादी के माध्यम से दी जा रही है. सैदा, बेलमुंडी, कोपरा, सकर्रा, बूटेना, अमसेना, बहतराई, पाड़ और सरसेनी जैसे गांवों के सरपंचों को भी इसकी सूचना दी है. उन्हें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति मछली पकड़ते हुए दिखाई दे तो इसकी जानकारी विभाग को दें. यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंध के बावजूद मछली पकड़ते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

