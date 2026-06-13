धमतरी जिले में मछली पकड़ने वालों की अब खैर नहीं, 16 जून से 15 अगस्त तक पूर्ण प्रतिबंध, 25 हजार तक जुर्माना
मत्स्याखेट (Fishing) संबंधी गतिविधियों पर लगाया गया बैन, मछलियों की वंश वृद्धि के लिए यह अवधि बेहद महत्वपूर्ण
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 13, 2026 at 8:56 PM IST
धमतरी: जिले में 16 जून से 15 अगस्त 2026 तक मछली पकड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. वर्षा ऋतु के दौरान मछलियों के प्रजनन और जलीय जैव विविधता के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने आम नागरिकों, मछुआरा समुदाय और संबंधित समितियों से नियमों का पालन करने की अपील की है.
मछलियों की वंश वृद्धि के लिए यह अवधि बेहद महत्वपूर्ण होती है और प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्याखेट पर रोक लगाकर मत्स्य संपदा का संरक्षण किया जा सकता है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी तथा 25 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी है.- अबिनाश मिश्रा, कलेक्टर
जिले के सभी नदी-तालाब में बैन
सहायक संचालक मछली पालन विभाग के अनुसार इस वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक जिले के सभी नदी, नाले, जलाशय तथा अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इस अवधि में किसी भी प्रकार से मछली पकड़ना, जाल लगाना या मत्स्याखेट (Fishing) संबंधी गतिविधियां संचालित करना नियम विरुद्ध माना जाएगा.
क्यों बैन किया गया?
विभाग का कहना है कि वर्षा ऋतु मछलियों के प्रजनन का प्रमुख समय होता है. इस दौरान मछलियां अंडे देती हैं और उनकी नई पीढ़ी विकसित होती है. यदि इस समय मत्स्याखेट किया जाता है तो मछलियों की संख्या में कमी आने के साथ-साथ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी प्रभावित होता है. यही वजह है कि हर वर्ष क्लोज सीजन लागू कर मत्स्य संसाधनों के संरक्षण का प्रयास किया जाता है.
कुछ मामलों में छूट
हालांकि विभाग ने कुछ मामलों में छूट भी दी है. ऐसे छोटे तालाब और जल स्रोत जिनका किसी नदी या नाले से संबंध नहीं है, वहां यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा. इसके अलावा जलाशयों में संचालित केज कल्चर गतिविधियों को भी बंद ऋतु के नियमों से मुक्त रखा गया है, ताकि मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका प्रभावित न हो.
नागरिकों का सहयोग जरूरी
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और मत्स्य संपदा के संवर्धन के लिए सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है. उन्होंने मछुआरा समितियों, मत्स्य सहकारी संस्थाओं और आम लोगों से अपील की है कि वे बंद ऋतु के नियमों का पालन करें, इससे भविष्य में मत्स्य उत्पादन बढ़ेगा और मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी दीर्घकालिक लाभ मिलेगा.