जांजगीर चांपा में मछुआ समाज का हल्ला बोल, मत्स्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप
जांजगीर चांपा में मत्स्य विभाग के खिलाफ मछुआ समाज ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 4, 2026 at 8:31 AM IST
जांजगीर चांपा: छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मछुआ समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया है. मंगलवार को मछुआ समाज के द्वारा मत्स्य विभाग कुलीपोटा के सामने चक्कजाम कर दिया गया. मछुआ समाज के लोगों ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों पर पैसा लेन देन कर दूसरे समूहों को मछली पालन के लिए पट्टा देने का आरोप लगाया. करीब तीन घंटे तक यह चक्काजाम लगा रहा. उसके बाद एसडीएम ने इस केस में जांच का आश्वासन दिया. इस भरोसे के बाद मछुआ समाज ने आंदोलन खत्म किया.
मछुआ समाज ने मत्स्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप
जांजगीर चांपा मछुआ समाज की प्रदेश अध्यक्ष ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की. प्रदेशाध्यक्ष गायत्री गायग्वार ने आरोप लगाया कि मत्स्य विभाग के अधिकारी नियम कायदों को ताक पर रखकर काम कर रहे हैं. पैसा लेन देन कर गैर मछुआ समिति को तालाब आबंटित करने और पट्टा जारी करने का काम किया जा रहा है.
हम लगातार मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मिलने के लिए विभाग के दफ्तर आ रहे हैं. उसके बावजूद हमें अधिकारी इधर से उधर घुमाते रहते हैं. हम इस तरह के कार्य की जांच करने की मांग करते हैं- गायत्री गायग्वाल, प्रदेशाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मछुआरा संघ
मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने आरोपों को नकारा
जिला मत्स्य विभाग के सहायक मत्स्य अधिकारी सीता राम महिवार ने अपने ऊपर लग रहे आरोप को खारिज किया है. उन्होंने बताया कि मछुआ समिति कर चयन शासन के नियमानुसार किया जाता है, इसमें मछुआ समाज को प्राथमिकता देना रहता है, कई मामलों में न्यायलय के आदेश पर मछुआ समिति को तालाब दिलाया गया है, लेकिन दूसरे समाज के आवेदकों को भी तालाब का पट्टा मछली पालन के लिए दिया जा रहा है.
एसडीएम ने कही जांच की बात
इस पूरे मामले में जांजगीर चांपा के एसडीएम ने कहा कि आंदोलनकारियों को समझाइस दी गई है. उनकी शिकायत पर हमने जांच करवाने का आश्वासन दिया है. दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी. एसडीएम के आश्वासन के बाद जांजगीर चांपा में यह सड़क प्रदर्शन खत्म हुआ.