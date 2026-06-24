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बिहार में तो हद हो गई..! मछली नहीं मिला तो जान से मार डाला

बिहार में हत्या की घटना जैसे आम बात हो गई है. तभी तो छोटी-मोटी बातों पर भी लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं.

FISHERMAN KILLED IN KHAGARIA
कॉसेप्ट फोटो (Getty Images)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 10:37 AM IST

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खगड़िया : बिहार के खगड़िया में मंगलवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात हुई. जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कोठिया मधुवा घाट पर मुफ्त में मछली नहीं देने पर बदमाशों ने दो मछुआरों पर हमला कर दिया. इस हमले में 40 वर्षीय रामबालक सहनी की मौत हो गई. जबकि उसके साथी दामोदर सहनी गंभीर रूप से घायल हो गए.

खगड़िया में खेला गया खूनी खेल : जानकारी के अनुसार, दोनों मछुआरे नाव पर सवार होकर बूढ़ी गंडक नदी में मछली पकड़ रहे थे. इसी दौरान कुछ बदमाश वहां पहुंचे और उनसे मछली की मांग करने लगे. उस समय उनके पास मछली नहीं थी, जिससे बदमाश नाराज हो गए. थोड़ी देर बाद तीन बदमाश हथियारों के साथ लौटे और नाव को किनारे लगवाकर दोनों पर पतवार और बांस के बल्लों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

मछली नहीं मिलने पर मार डाला : हमले में रामबालक सहनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दामोदर सहनी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल ने बताया कि बदमाश अक्सर नदी में मछली पकड़ने वालों से मुफ्त में मछली ले जाते थे. इस बार मछली नहीं मिलने पर उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई शुरू : घटना की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना अध्यक्ष अमरजीत प्रताप सिंह अपने दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल भेजा और स्थिति का जायजा लिया. वहीं सदर एसडीपीओ- 1 मुकुल कुमार रंजन सदर अस्पताल पहुंचे और घायल व परिजनों से जानकारी ली.

''प्रारंभिक जांच में मछली विवाद को घटना की वजह माना जा रहा है. पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.''- मुकुल कुमार रंजन, सदर एसडीपीओ- 1, खगड़िया

इलाके में दहशत का माहौल : ग्रामीणों का कहना है कि बदमाश लंबे समय से मछुआरों को परेशान करते रहे हैं. वे अक्सर नाव पर चढ़कर मुफ्त में मछली ले जाते थे. इस बार उनकी मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने हत्या जैसी वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

प्रशासन की चुनौती : स्थानीय लोगों का कहना है कि खगड़िया में लगातार आपराधिक घटनाओं से कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. हाल ही में जिले में कई आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है. प्रशासन के लिए यह घटना बड़ी चुनौती है. पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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