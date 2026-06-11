नदी में मछुआरे को मिला 'मिसाइल' जैसा डिवाइस; जांच में जुटी कानपुर देहात की पुलिस
मामले की गंभीरता को देखते हुए झांसी से बम स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 2:05 PM IST
कानपुर देहात: जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नोन नदी के में मछली पकड़ रहे मछुवारों को एक मिसाइल जैसा दिखने वाला उपकरण मिला है. जब यह सूचना ग्रामीणों को मिली तो मिसाइल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी.
यह पूरा मामला कानपुर देहात जिले के गजनेर थाना क्षेत्र के गांव जसवापुर का है. गांव के रहने वाले कुछ युवक नोन नदी में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे. इसी दौरान जब उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो जाल में एक भारी सी वस्तु दिखाई दी.
जब उन्होंने उसको जाल से बाहर निकाला तो उनके होश उड़ गए. मछुवारों के अनुसार जाल में फंसी वस्तु मिसाइल की तरह दिख रही थी. देखते ही देखते यह बात आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई. धीरे धीरे वहां लोगो की भीड़ इक्कठा होना शुरू हो गई.
वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने उस उपकरण को अपने कब्जे में लिया और मामले की जांच को लेकर टीम को सूचना दे दी. वही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोगो को उस उपकरण से उचित दूरी बनाने की सलाह दी.
गजनेर थाना प्रभारी सूर्य प्रताप साही ने बताया कि मिसाइल की तरह दिखने वाले उपकरण को लेकर जांच टीम बुलाई गई है. अभी इस पूरे मामले में कुछ भी कहना सही नहीं है. जांच होने के बाद जो निकल कर सामने आएगा वह मीडिया के समक्ष रखा जाएगा.
डिप्टी एसपी संजय सिंह ने बताया कि बरामद वस्तु प्रथम दृष्टया मोर्टार प्रतीत हो रही है, जो एक प्रकार का विस्फोटक. यह सैन्य उपकरण होता है. उन्होंने कहा कि वस्तु की वास्तविक पहचान के लिए विशेषज्ञों की राय ली जा रही है.
मामले की गंभीरता को देखते हुए झांसी से बम स्क्वायड की टीम को भी बुलाया गया है. विशेषज्ञों की जांच टीम के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद वस्तु सक्रिय है या निष्क्रिय.
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