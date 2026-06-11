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नदी में मछुआरे को मिला 'मिसाइल' जैसा डिवाइस; जांच में जुटी कानपुर देहात की पुलिस

नदी में मछुआरे को मिला 'मिसाइल' जैसा डिवाइस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर देहात: जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां नोन नदी के में मछली पकड़ रहे मछुवारों को एक मिसाइल जैसा दिखने वाला उपकरण मिला है. जब यह सूचना ग्रामीणों को मिली तो मिसाइल देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को भी दी. यह पूरा मामला कानपुर देहात जिले के गजनेर थाना क्षेत्र के गांव जसवापुर का है. गांव के रहने वाले कुछ युवक नोन नदी में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे. इसी दौरान जब उन्होंने मछली पकड़ने के लिए जाल डाला तो जाल में एक भारी सी वस्तु दिखाई दी. जब उन्होंने उसको जाल से बाहर निकाला तो उनके होश उड़ गए. मछुवारों के अनुसार जाल में फंसी वस्तु मिसाइल की तरह दिख रही थी. देखते ही देखते यह बात आग की तरह आसपास के गांव में फैल गई. धीरे धीरे वहां लोगो की भीड़ इक्कठा होना शुरू हो गई. जांच में जुटी कानपुर देहात की पुलिस. (Video Credit: ETV Bharat)