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राजसमंद के 84 तालाबों में मत्स्याखेट के टेंडर पर सवालिया निशान, कठघरे में अधिकारी

राजसमंद: जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 84 तालाबों से मत्स्याखेट के लिए मत्स्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में है. टेंडर खोलने में सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों को दरकिनार कर दिया गया. तय समय पर लिफाफे खोले, मगर न प्रत्येक फर्म की भरी दर एवं तालाब के नाम का ऐलान किया गया और न ही लिफाफे में कितनी दर, किसने भरी स्पष्ट हुआ एवं न ही टेंडर के परिणाम घोषित किए गए. इस तरह मत्स्य विभाग की पूरी टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई. प्रभावित संवेदकों ने मत्स्य निदेशक जयपुर तक शिकायत की.

कमेटी के निर्णय से बदली घोषणा: जिला मत्स्य अधिकारी डॉ. शीतल नरुका ने कहा कि 84 तालाबों में मत्स्याखेट के लिए टेंडर खोले गए. ज्यादा फार्म आ गए थे, जिसकी वजह से अनाउंसमेंट नहीं कर पाए. फिर कमेटी ने सामूहिक निर्णय लिया कि दूसरे दिन घोषणा करेंगे. फिर नियमानुसार ही निविदाएं खोली और नोट किए हैं. मैंने कोई मनमानी नहीं की है. कमेटी का निर्णय था और नियमों के तहत कार्रवाई की. प्रत्येक निविदा की जांच करनी होती है, जो कार्रवाई लंबी चलने की वजह से शाम 6 बजे कार्रवाई को स्थगित किया और बुधवार को फिर से सभी आवेदनों की जांच की गई.

जिला मत्स्य अधिकारी डॉ. शीतल नरुका बोली... (ETV Bharat Rajsamand)

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मत्स्य विभाग ने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के 84 तालाबों में मत्स्याखेट के लिए 15 अप्रैल 2026 को मत्स्य ठेका निविदा जारी की. 28 अप्रैल 1 बजे तक निविदा विक्रय, उसी दिन दोपहर 2 बजे तक निविदा जमा कराने और ढाई बजे से निविदा खोलने का समय तय किया. राजसमंद में कृषि मंडी स्थित कृषि विभाग के आत्मा परियोजना कार्यालय के सभागार में निविदा खोली गई, मगर सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों की पालना नहीं हो पाई. नियम है कि टेंडर खोलते वक्त प्रत्येक बंद लिफाफे को खोलकर उसे पढ़कर सुनाया जाना था, मगर यह प्रक्रिया नहीं अपनाई. 125 निविदा आवेदन बिके थे. इसमें 106 निविदाएं जमा हुई. फिर 106 निविदा के लिफाफे खाेलकर रख दिए. किस निविदादाता ने किस तालाब के लिए कितनी राशि भरी है, यह अनाउंस नहीं किया गया. शाम 6 बजे कार्रवाई स्थगित कर दी गई. उसके बाद बुधवार दोपहर 3 बजे टेंडर कमेटी सदस्यों ने मत्स्य कार्यालय के मुख्य द्वार पर जिनके नाम निविदा खुली है, उनके नाम बोल दिए. इससे निविदा प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई.

ये है टेंडर कमेटी मेम्बर: तालाब मत्स्याखेट टेंडर के लिए विशेष कमेटी बनाई, जिसमें मत्स्य विभाग उदयपुर उप निदेशक दीपिका, मत्स्य अधिकारी राजसमंद डॉ. शीतल नरुका, मत्स्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ रवि कुमार पटेल व कनिष्ठ लेखाकार सौरभ को शामिल किया गया.