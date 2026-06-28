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धमतरी में मछली कारोबारी की नृशंस हत्या, घात लगाकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

धमतरी: शनिवार को नगरी थाना इलाके में मछली कारोबारी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. हत्या की इस सनसनीखेज वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया. हत्यारों ने मछली कारोबारी को घेरकर धारदार हथियार से दर्जनों वार किए. हत्या की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब मछली कारोबारी दुकान बंद कर अपने साथी के साथ घर लौट रहा था. मछली कारोबारी को बचाने की कोशिश कर रहे उसके साथी की आंखों में बदमाशों ने मिर्च पाउडर डाल दिया. हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले. पुलिस ने फरार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है.

मछली व्यापारी को चाकुओं से गोदा

बदमाशों के हमले में मारे गए व्यापारी की पहचान बिल्पब मंडल, उम्र 55 साल के रुप में हुई है. लोगों ने बताया कि मृतक बिप्लब मंडल हर दिन नगरी क्षेत्र में मछली बेचने के बाद अपने घर गरियाबंद लौटता था. शनिवार रात भी वह दुकान बंद कर दोपहिया वाहन से अपने घर जा रहा था. उसके साथ गांव का युवक टुम्मन यादव भी मौजूद था. लोगों ने बताया कि रात करीब 7 से 8 बजे के बीच नगरी-गरियाबंद मार्ग पर गोरगांव गांव से आगे जंगल के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया. इसके बाद आरोपियों ने बिप्लब मंडल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने उनके शरीर पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

मृतक के साथी की आंखों में डाला मिर्च पाउडर

घटना के दौरान मौके पर मौजूद टुम्मन यादव को हमलावरों ने कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी आंखों में मिर्च पाउडर जरुर डाल दिया. अचानक हुए हमले से घबराकर वह किसी तरह वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाई. बाद में घटना की जानकारी पुलिस और आसपास के लोगों को दी गई. सूचना मिलते ही नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस आपसी रंजिश, लूट और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

