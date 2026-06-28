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धमतरी में मछली कारोबारी की नृशंस हत्या, घात लगाकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

व्यापारी दुकान बंद कर अपने साथी के साथ घर लौट रहा था. बदमाशों ने मृतक के साथी की आंखों मिर्च पाउडर डाला.

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मछली व्यापारी को चाकुओं से गोदा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 28, 2026 at 1:29 PM IST

4 Min Read
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धमतरी: शनिवार को नगरी थाना इलाके में मछली कारोबारी की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. हत्या की इस सनसनीखेज वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया. हत्यारों ने मछली कारोबारी को घेरकर धारदार हथियार से दर्जनों वार किए. हत्या की इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब मछली कारोबारी दुकान बंद कर अपने साथी के साथ घर लौट रहा था. मछली कारोबारी को बचाने की कोशिश कर रहे उसके साथी की आंखों में बदमाशों ने मिर्च पाउडर डाल दिया. हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से भाग निकले. पुलिस ने फरार अपराधियों को पकड़ने की कोशिश शुरू कर दी है.

मछली व्यापारी को चाकुओं से गोदा

बदमाशों के हमले में मारे गए व्यापारी की पहचान बिल्पब मंडल, उम्र 55 साल के रुप में हुई है. लोगों ने बताया कि मृतक बिप्लब मंडल हर दिन नगरी क्षेत्र में मछली बेचने के बाद अपने घर गरियाबंद लौटता था. शनिवार रात भी वह दुकान बंद कर दोपहिया वाहन से अपने घर जा रहा था. उसके साथ गांव का युवक टुम्मन यादव भी मौजूद था. लोगों ने बताया कि रात करीब 7 से 8 बजे के बीच नगरी-गरियाबंद मार्ग पर गोरगांव गांव से आगे जंगल के पास पहले से घात लगाए बैठे अज्ञात हमलावरों ने उनका रास्ता रोक लिया. इसके बाद आरोपियों ने बिप्लब मंडल पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमलावरों ने उनके शरीर पर कई बार चाकू से वार किए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

मृतक के साथी की आंखों में डाला मिर्च पाउडर

घटना के दौरान मौके पर मौजूद टुम्मन यादव को हमलावरों ने कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन उसकी आंखों में मिर्च पाउडर जरुर डाल दिया. अचानक हुए हमले से घबराकर वह किसी तरह वहां से भाग निकला और अपनी जान बचाई. बाद में घटना की जानकारी पुलिस और आसपास के लोगों को दी गई. सूचना मिलते ही नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है. प्रारंभिक जांच में हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. पुलिस आपसी रंजिश, लूट और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.

हत्यारों का अबतक नहीं मिला सुराग

पुलिस ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है तथा उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.
इस सनसनीखेज हत्या की घटना के बाद नगरी और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. दिनभर मछली का कारोबार करने के बाद घर लौट रहे कारोबारी की इस तरह हत्या किए जाने से स्थानीय लोग भी स्तब्ध हैं. पुलिस का कहना है कि मामले का जल्द खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है.

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