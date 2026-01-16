ETV Bharat / state

सड़क पर पड़ी थी 17 साल के किशोर की लाश.. खून से सनी मछली लूटने में लगी रही भीड़

एक तरफ सड़क पर लाश पड़ी थी. दूसरी तरफ लोग मछली लूटने में व्यस्त थे. मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना सीतामढ़ी की है.

FISH loot in Sitamarhi
लाश छोड़ मछली लूटने में लगी रही भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 16, 2026 at 7:28 PM IST

2 Min Read
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी के पुपरी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मछलियों से भरी एक पिकअप वैन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े साइकिल सवार को रौंद डाला. साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इस दौरान जो तस्वीर देखने को मिली, उसे देख कोई भी हैरान हो जाएगा. भीड़ को मृत शख्स को छोड़ मछली लूटने में व्यस्त नजर आई.

एक्सीडेंट की घटना CCTV में कैद: झझीहट से पुपरी आ रही एक पिकअप वैन की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. युवक की पहचान 17 वर्षीय गोलू कुमार के रूप में हुई है. एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. किशोर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ा था. उल्टी दिशा से आ रही अनियंत्रित पिकअप वैन ने उसे रौंद दिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

मानवता हुई शर्मसार: घटना के बाद मानवता को शर्मसार करने में भीड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी. एक तरफ खून से लथपथ किशोर का शव बीच सड़क पर पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ भीड़ को मछली नजर आ रही थी. सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई. वहीं परिजनों की बीच अपने बेटे को खोने के बाद चीख पुकार मच गई.

FISH loot in Sitamarhi
मृतक के रोते-बिलखते परिजन (ETV Bharat)

पुलिस ने पिकअप को किया जब्त : गोलू पुपरी के नागेश्वर स्थान का रहने वाला था. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुपरी थाना पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया तो वहीं पिकअप को भी अपने कब्जे में ले लिया है.

FISH loot in Sitamarhi
17 साल के गोलू की मौत (ETV Bharat)

मौके से ड्राइवर फरार: वहीं घटनास्थल से पिकअप ड्राइवर फरार होने में सफल रहा. मामले को लेकर पूछे जाने पर पुपरी थाना अध्यक्ष राम शंकर कुमार ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

FISH loot in Sitamarhi
मछली लूट की तस्वीर (ETV Bharat)

"मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है. परिजनों से आवेदन लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी."- राम शंकर कुमार, पुपरी थाना अध्यक्ष

