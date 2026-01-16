ETV Bharat / state

सड़क पर पड़ी थी 17 साल के किशोर की लाश.. खून से सनी मछली लूटने में लगी रही भीड़

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी के पुपरी में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मछलियों से भरी एक पिकअप वैन अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़े साइकिल सवार को रौंद डाला. साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन इस दौरान जो तस्वीर देखने को मिली, उसे देख कोई भी हैरान हो जाएगा. भीड़ को मृत शख्स को छोड़ मछली लूटने में व्यस्त नजर आई.

एक्सीडेंट की घटना CCTV में कैद: झझीहट से पुपरी आ रही एक पिकअप वैन की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय किशोर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. युवक की पहचान 17 वर्षीय गोलू कुमार के रूप में हुई है. एक्सीडेंट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. किशोर साइकिल के साथ सड़क किनारे खड़ा था. उल्टी दिशा से आ रही अनियंत्रित पिकअप वैन ने उसे रौंद दिया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

मानवता हुई शर्मसार: घटना के बाद मानवता को शर्मसार करने में भीड़ ने कोई कसर नहीं छोड़ी. एक तरफ खून से लथपथ किशोर का शव बीच सड़क पर पड़ा था, वहीं दूसरी तरफ भीड़ को मछली नजर आ रही थी. सड़क पर गिरी मछलियों को लूटने के लिए लोगों के बीच होड़ मच गई. वहीं परिजनों की बीच अपने बेटे को खोने के बाद चीख पुकार मच गई.