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सूरजपुर बड़कापारा तालाब में मरी मिली सैकड़ों मछलियां, बाजार में बेचने निकले मछली व्यवसायी

सूरजपुर: नगर के नगरपालिका परिषद क्षेत्र स्थित बड़कापारा तालाब में उस समय हड़कंप मच गया, जब तालाब में बड़ी संख्या में मृत मछलियां तैरती हुई दिखाई दीं. सुबह लोगों की नजर जैसे ही तालाब पर पड़ी, देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. मृत मछलियों को देखने के साथ-साथ उन्हें लेने वालों की भी होड़ लग गई. कई लोग बोरे में भरकर मछलियां अपने साथ ले जाते नजर आए, जबकि कुछ लोग इन्हें बेचते हुए भी दिखाई दिए.

प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि तालाब में लंबे समय से साफ-सफाई नहीं होने, गंदगी जमा रहने और दूषित पानी के कारण जहरीली गैस बनने अथवा पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से मछलियों की मौत हुई होगी. हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

सूरजपुर में तालाब में गंदगी से मछलियों की मौत की आशंका (ETV Bharat Chhattisgarh)

तालाब में कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है. शहर का गंदा पानी इसी तालाब में आता है. जहरीले गैस से मछलियों की मौत हुई है. मछलियों को बाजार में बेचेंगे -शिव कुमार राजवाड़े, मछली व्यवसायी

तालाब की नियमित सफाई नहीं कराने का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़कापारा तालाब की नियमित सफाई नहीं होने से पानी की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है. यदि समय रहते तालाब की साफ-सफाई और रखरखाव पर ध्यान दिया जाता, तो संभवतः इस तरह की स्थिति नहीं बनती. घटना के बाद संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है और जल्द ही पानी एवं मृत मछलियों के नमूनों की जांच कराए जाने की संभावना है.

सूरजपुर बड़कापारा तालाब (ETV Bharat Chhattisgarh)

फिलहाल नगरपालिका परिषद सूरजपुर के बड़कापारा तालाब में हुई इस घटना ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत किन कारणों से हुई.