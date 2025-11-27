ETV Bharat / state

रांची के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मछली पालन की शुरुआत, बोलीं कृषि मंत्री- अब पलायन पर लगेगा विराम

रांची: झारखंड में मत्स्य पालन की दिशा में केज कल्चर से मछली पालन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. केज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रांची जिले के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मत्स्य पालन की शुरुआत कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की. गुरूवार को 40 केज के जरिए मत्स्य पालन समिति से जुड़े ग्रामीणों को इस रोजगार से जोड़ा गया है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसका विधिवत उदघाटन करते हुए ग्रामीणों को रोजगार के क्षेत्र में नई सौगात दी.

रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी ये योजना

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अंतर्गत गुरुवार को लतरातू डैम में 40 केज का उदघाटन, मेजर कार्प का संचयन एवं परिसंपत्ति का वितरण किया गया. इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में ये शुरुआत मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने बताया कि लंबे समय से जारी प्रयास के बाद पहली बार लतरातू डैम में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन की शुरुआत की गई है. लापुंग जैसे प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बड़ी बात है.

ग्रामीणों से मिलती हुई कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की (Etv bharat)

लाभ का धंधा बना मत्स्य पालकों का पेशा

कृषि मंत्री ने बताया कि अभी तो ये महज शुरुआत है. भविष्य में बड़े स्तर पर केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालकों और समिति से जुड़े ग्रामीणों को रोजगार के क्षेत्र में बड़ा मुनाफा होगा. इससे पहले रांची का गेतलसूद डैम, केज कल्चर से मत्स्य पालन में सफल प्रयोग साबित हो चुका है. आज के दिन वहां के मत्स्य पालकों को सालाना 25 से 30 रुपए का रोजगार हो रहा है. लतरातू के मत्स्य पालकों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से गेतलसूद की सफलता से अवगत कराया जाएगा.