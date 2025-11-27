रांची के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मछली पालन की शुरुआत, बोलीं कृषि मंत्री- अब पलायन पर लगेगा विराम
लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मछली पालन की शुरुआत हुई. जिसका विधिवत उदघाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया.
Published : November 27, 2025 at 7:18 PM IST
रांची: झारखंड में मत्स्य पालन की दिशा में केज कल्चर से मछली पालन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है. केज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए रांची जिले के लतरातू डैम में पहली बार केज कल्चर से मत्स्य पालन की शुरुआत कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने की. गुरूवार को 40 केज के जरिए मत्स्य पालन समिति से जुड़े ग्रामीणों को इस रोजगार से जोड़ा गया है. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने इसका विधिवत उदघाटन करते हुए ग्रामीणों को रोजगार के क्षेत्र में नई सौगात दी.
रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी ये योजना
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अंतर्गत गुरुवार को लतरातू डैम में 40 केज का उदघाटन, मेजर कार्प का संचयन एवं परिसंपत्ति का वितरण किया गया. इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में ये शुरुआत मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने बताया कि लंबे समय से जारी प्रयास के बाद पहली बार लतरातू डैम में केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन की शुरुआत की गई है. लापुंग जैसे प्रखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये बड़ी बात है.
लाभ का धंधा बना मत्स्य पालकों का पेशा
कृषि मंत्री ने बताया कि अभी तो ये महज शुरुआत है. भविष्य में बड़े स्तर पर केज कल्चर के जरिए मत्स्य पालकों और समिति से जुड़े ग्रामीणों को रोजगार के क्षेत्र में बड़ा मुनाफा होगा. इससे पहले रांची का गेतलसूद डैम, केज कल्चर से मत्स्य पालन में सफल प्रयोग साबित हो चुका है. आज के दिन वहां के मत्स्य पालकों को सालाना 25 से 30 रुपए का रोजगार हो रहा है. लतरातू के मत्स्य पालकों को एक्सपोजर विजिट के माध्यम से गेतलसूद की सफलता से अवगत कराया जाएगा.
मत्स्य पालन से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए होने वाले पलायन को भी बहुत हद तक रोका जा सकता है. ग्रामीण अपने गांव में ही परिवार के बीच, अपनी जमीन से जुड़कर मत्स्य पालन का रोजगार कर सकते हैं. कृषि मंत्री खासकर युवाओं से मत्स्य पालन से जुड़कर इसका लाभ लेने की अपील की: शिल्पी नेहा तिर्की, कृषि मंत्री
हर कदम उठा रही है राज्य सरकार: कृषि मंत्री
उन्होंने कहा कि विभाग हर स्तर पर मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है. ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने धान की बिक्री बिचौलियों के हाथों करने के बजाय सरकार के लैम्पस-पैक्स में देने की सलाह दी. उन्होंने किसानों को बताया कि इस साल से सरकार किसानों को धान का पैसा एक बार में भुगतान कर रही है. किसानों को इससे अधिक लाभ मिलेगा.
कृषि मंत्री ग्रामीणों से SIR को लेकर चर्चा की
इसके साथ ही कृषि मंत्री ने SIR को लेकर भी ग्रामीणों को सचेत करते हुए बताया कि मतदाता सूची में नाम नहीं कटे, इसके लिए जागरूक रहने की जरूरत है. इस मौके पर मत्स्य पालकों के बीच जाल, लाइफ जैकेट, केज हाउस, नाव का वितरण किया गया. कार्यक्रम में लापुंग सीओ पंकज कुमार, मुखिया अलका तिर्की, मुखिया संतोष तिर्की, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष जयंत बारला, जिला मत्स्य पदाधिकारी जयंत कुमार, जनविजय पाठक, पवन ठाकुर, चरवा उरांव समेत दूसरे लोग रहे.
