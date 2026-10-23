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मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी: MMMUT के अनोखे आविष्कार को पेटेंट, घर बैठे पता चलेगी यह सब जानकारी

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मछली पालन को अधिक वैज्ञानिक और सुविधाजनक बनाने वाली तकनीक विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं को ‘सोलर-पावर्ड एक्वाकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग आईओटी’ नामक नवाचार के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है. इस तकनीक की सहायता से मछली पालक अपने तालाब के पानी की गुणवत्ता की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे.

पेटेंट प्रमाण पत्र (Photo Credit; ETV Bharat) इस रिसर्च में शामिल प्रो. संजय कुमार सोनी ने बताया कि इस प्रणाली की खास बात यह है कि मछली पालकों को पानी की स्थिति जानने के लिए बार-बार तालाब पर जाकर जांच करने की आवश्यकता कम होगी. तालाब में लगाए गए विशेष सेंसर पानी में घुली ऑक्सीजन, तापमान, पीएच और टर्बिडिटी अर्थात पानी के मटमैलेपन की लगातार निगरानी करेंगे. ये सभी मानक मछलियों के स्वस्थ विकास और जीवित रहने के लिए बेहद अहम हैं.