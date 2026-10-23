मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी: MMMUT के अनोखे आविष्कार को पेटेंट, घर बैठे पता चलेगी यह सब जानकारी
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं को ‘सोलर-पावर्ड एक्वाकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग आईओटी’ नामक नवाचार के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 6:39 PM IST
गोरखपुर: मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मछली पालन को अधिक वैज्ञानिक और सुविधाजनक बनाने वाली तकनीक विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के शोधकर्ताओं को ‘सोलर-पावर्ड एक्वाकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग आईओटी’ नामक नवाचार के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है. इस तकनीक की सहायता से मछली पालक अपने तालाब के पानी की गुणवत्ता की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे.
इस रिसर्च में शामिल प्रो. संजय कुमार सोनी ने बताया कि इस प्रणाली की खास बात यह है कि मछली पालकों को पानी की स्थिति जानने के लिए बार-बार तालाब पर जाकर जांच करने की आवश्यकता कम होगी. तालाब में लगाए गए विशेष सेंसर पानी में घुली ऑक्सीजन, तापमान, पीएच और टर्बिडिटी अर्थात पानी के मटमैलेपन की लगातार निगरानी करेंगे. ये सभी मानक मछलियों के स्वस्थ विकास और जीवित रहने के लिए बेहद अहम हैं.
मोबाइल या इंटरनेट से मिल सकेगी जानकारी
इस तकनीक में सेंसर से प्राप्त आंकड़े आईओटी के माध्यम से क्लाउड प्लेटफॉर्म पर भेजे जाते हैं. इससे मछली पालक इंटरनेट की सहायता से कहीं से भी अपने तालाब के पानी की स्थिति देख सकते हैं. अगर तालाब के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगे या पानी की गुणवत्ता बिगड़ने लगे, तो यह जानकारी मछली पालक तक तुरंत पहुंच जाएगी. ऐसे में किसान समय रहते आवश्यक उपाय कर सकेंगे और मछलियों के बीमार होने या मरने से बचाया जा सकेगा.
इस रिसर्च कार्य में शोधार्थी अंकित कुमार, सहायक प्राध्यापक डॉ. अनुपम साहू और प्रो. संजय कुमार सोनी शामिल हैं. उनके अनुसार, यह तकनीक मछली पालकों को अनुमान के बजाय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करेगी. इस पहल से मत्स्य उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाया जा सकेगा.
बिजली की समस्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपयोगी
‘सोलर-पावर्ड एक्वाकल्चर मॉनिटरिंग सिस्टम यूजिंग आईओटी’ के संचालन के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह उन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी उपयोगी हो सकती है, जहां बिजली की आपूर्ति नियमित नहीं रहती.
शोधकर्ताओं को इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. अनुपमा कौशिक शर्मा ने बधाई दी है. उन्होंने कहा कि यह पेटेंट वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए नवाचारपरक अनुसंधान को बढ़ावा देने की एमएमएमयूटी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. मत्स्य पालन में सौर ऊर्जा और आईओटी तकनीक का उपयोग एक सराहनीय पहल है, जिससे मछली पालकों को लाभ मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों के सतत विकास को भी प्रोत्साहन मिल सकता है.
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