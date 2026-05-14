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बीमार मछलियां खुद बताएंगी अपना हाल, पूसा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खोजा डिजिटल इलाज

समस्तीपुर में मछली पालकों के लिए पूसा केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने ऐप बनाया, जिससे बीमारी पहचानकर समय रहते मछलियों का इलाज संभव हो सकेगा. पढ़ें-

बीमार मछली ही बताएगी 'बीमारी'
बीमार मछली ही बताएगी 'बीमारी' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 14, 2026 at 3:44 PM IST

4 Min Read
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समस्तीपुर : बिहार में नीली क्रांति को मजबूत करने और मछली पालकों को होने वाले भारी नुकसान से बचाने के लिए डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने एक खास पहल की है. अब बीमार मछली खुद अपनी बीमारी बताने में मदद करेगी. विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग ने ऐसा मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिससे मछली पालक बीमारी की पहचान कर समय पर इलाज करा सकेंगे.

समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर होता है मछली पालन : समस्तीपुर जिले के लगभग सभी हिस्सों में सरकारी, गैर सरकारी सहायता और निजी स्तर पर बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है. यहां नदियों, तालाबों और नए वाटर बॉडी में विभिन्न प्रकार की मछलियों का पालन हो रहा है. यह कारोबार मछली पालकों के लिए मुनाफे का बड़ा जरिया है, लेकिन कई बार अचानक बीमारी के कारण भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है.

डॉ राजीव कुमार ब्रह्मचारी, वैज्ञानिक, मत्स्य विभाग (ETV Bharat)

बीमारियों से हर साल होता है लाखों का नुकसान : हर वर्ष मछलियों में अचानक फैलने वाली बीमारियों के कारण मछली पालकों को बड़े स्तर पर आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है. किसी एक मछली में शुरू हुई बीमारी सही समय पर पहचान और इलाज नहीं मिलने पर पूरे पोखर की मछलियों को प्रभावित कर देती है. कई बार नीम-हकीम के इलाज के कारण स्थिति और गंभीर हो जाती है.

NSPDT मोबाइल ऐप से मिलेगी वैज्ञानिक सलाह : मछली पालकों की इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग ने NSPDT मोबाइल ऐप विकसित किया है. विभाग के वैज्ञानिक डॉ. राजीव कुमार ब्रह्मचारी ने बताया कि इस ऐप की मदद से मत्स्य पालक समय रहते बीमारी की पहचान कर सही उपाय जान सकते हैं और मछलियों को मरने से बचा सकते हैं.

''इस एप्प की मदद से मत्स्य पालक सही समय पर उपाय जानकर मछली को मरने से बचा सकते हैं. मत्स्य पालक इसके लिए संस्थान के नियम अनुरूप इस एप्प को डाउनलोड कर सकते हैं. इस एप्प में विभिन्न जलीय जीव को लेकर कई विकल्प उपलब्ध हैं. अगर मत्स्य पालक को अपने मछलियों में दाग, फफूंदी, किसी प्रकार का घाव या अन्य बदलाव दिखता है तो, उसकी फोटो लेकर इस एप्प पर अपलोड कर सकते हैं. जिसके बाद सम्बंधित वैज्ञानिकों से उचित सलाह ले सकते हैं, जिससे समय रहते बीमार मछलियों का बेहतर इलाज संभव है.''- डॉ राजीव कुमार ब्रह्मचारी, वैज्ञानिक, मत्स्य विभाग

फोटो अपलोड करते ही मिलेगा समाधान : इस ऐप में विभिन्न जलीय जीवों से जुड़े कई विकल्प उपलब्ध हैं. अगर मछली पालक को अपनी मछलियों में दाग, फफूंदी, घाव या किसी अन्य प्रकार का बदलाव दिखता है, तो वह उसका फोटो लेकर ऐप पर अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद संबंधित वैज्ञानिक उचित सलाह देंगे, जिससे समय रहते बेहतर इलाज संभव हो सकेगा.

जागरूकता बढ़ाना भी है जरूरी : विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की तकनीक तभी सफल होगी जब मछली पालकों के बीच इसकी जानकारी पहुंचे. वर्तमान में सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनका पूरा लाभ सभी तक नहीं पहुंच पाता. मछली पालकों का कहना है कि वे अपनी जमापूंजी और मेहनत लगाकर मछली पालन करते हैं, लेकिन बीमारियों के कारण पलभर में पूरा पोखर खाली हो जाता है.

नीली क्रांति को मिल सकती है नई रफ्तार : कृषि विश्वविद्यालय का यह प्रयास बिहार में नीली क्रांति को नई दिशा दे सकता है. अगर मछली पालक इस तकनीक का सही उपयोग करें, तो न सिर्फ नुकसान कम होगा बल्कि उत्पादन और आय दोनों में बढ़ोतरी संभव होगी. विशेषज्ञ इसे भविष्य की स्मार्ट फिश फार्मिंग की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं.

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