ETV Bharat / state

दाऊ बाड़ा तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत, निगम और मत्स्य विभाग जांच में जुटा

भिलाई के दाऊ बाड़ा तालाब में मछलियों की मौत हुई है.

fish died in Dau Bada pond
दाऊ बाड़ा तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 5, 2025 at 12:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांड 7 के दाऊ बाड़ा तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई. मछलियां मरने के बाद जब तालाब के ऊपर आईं और दुर्गन्ध फैली तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा. घटना की जानकारी मिलते ही भिलाई नगर निगम प्रशासन और मत्स्य पालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.दोनों विभागों की टीम ने तालाब से मृत मछलियों को निकालने का काम शुरु किया. मछुआरों की मदद से पानी में जाल डाला गया और मृत मछलियों के साथ जिंदा मछलियों को भी तालाब से बाहर निकाला गया.

निगम की टीम कर रही जांच : चंद्र नगर के दाऊ बाड़ा तालाब में निगम और मत्स्य विभाग की टीम जांच में जुटी है. इस दौरान वार्ड पार्षद आदित्य सिंह भी पहुंचे. आदित्य सिंह ने बताया कि लोगों से उन्हें जानकारी मिली कि तालाब में मछलियां तड़पकर मर रही हैं.सूचना मिलते ही निगम को इस बारे में सूचना दी गई.

दाऊ बाड़ा तालाब में सैकड़ों मछलियों की मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निगम में जैसे ही इस बात की सूचना पहुंची कि तालाब में मछलियों की मौत हो रही है, स्वास्थ्य विभाग और मत्स्य विभाग की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची. तालाब से बड़ी संख्या में मृत मछलियां बाहर निकाली गईं. निगम की टीम ने बताया कि पानी में अमोनिया का स्तर ज्यादा होने से मछलियों की मौत हुई है- आदित्य सिंह, पार्षद

पिछले तीन-चार दिनों से मछलियां पानी की सतह पर मरी हुई दिखाई दे रही थीं.छठ पूजा के दौरान नगर निगम की ओर से तालाब में दवाई का छिड़काव किया गया था, लेकिन अब पांच दिन बाद मछलियों की मौत होना किसी अन्य कारण की ओर संकेत कर रहा है-सुरेश, स्थानीय निवासी

विसर्जन के अवशेष भी हो सकते हैं कारण : भिलाई निगम के स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियों की मौत होना प्रतीत हो रहा है. जावेद अली के मुताबिक प्रतिबंधित तालाब में विसर्जन नहीं होना चाहिए.लेकिन पिछले छह महीने से लगातार तालाब में छोटी मूर्तियों का विसर्जन हुआ है.जिससे लंबे समय तक तालाब के बीच में विसर्जन के अवशेष रह गए. इस वजह से पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ गया और ऑक्सीजन लेवल कम हुआ होगा.ऑक्सीजन की कमी से कुछ मछलियों की मौत हुई होगी.

विशेष रूप से तलबिया प्रजाति की मछलियां प्रभावित हुई हैं, जबकि रोही और कतला मछलियां सुरक्षित हैं. पानी का नमूना जांच के लिए लैब भेजा गया है ताकि सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. वर्तमान में तालाब से मृत मछलियों को हटाने और पानी को स्वच्छ करने का काम जारी है- जावेद अली, स्वास्थ्य अधिकारी,भिलाई निगम


छठ पूजा से पहले तालाब की सफाई निगम की टीम ने करवाई थी.पूजा के एक हफ्ते बाद इस तरह से मछलियों का मरना कई तरह की आशंका पैदा कर रहा है. फिलहाल पानी के नमूनों को लैब में टेस्ट के लिए भेजा गया है.रिपोर्ट आने के बाद ही मछलियों की मौत की असल वजह सामने आ पाएगी.

रामानुजगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर दिखा उत्साह, कन्हर नदी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़

वायुसेना के सूर्य किरण शो का रिहर्सल, आसमान में दिखा एयरोबैटिक टीम का शौर्य

नीम की दातुन का छिल्का फेंकने पर महिला ने की पड़ोसी की हत्या

TAGGED:

CORPORATION AND FISHERIES
भिलाई नगर निगम
मछलियों की मौत
DAU BADA POND
FISH DIED IN DAU BADA POND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, नक्सल प्रभाव से उबरते गांवों में छत्तीसगढ़ी फिल्म की शूटिंग

33 साल के युवा किसान को नए आइडिया और जैविक खेती के लिए डॉ. खूबचंद बघेल पुरस्कार, राज्योत्सव में होंगे सम्मानित

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.