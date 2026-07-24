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कानपुर जू में मछलियों की मौत से हड़कंप; झील में पहुंचा नाले का गंदा पानी, सैंपलिंग कराई गई

कानपुर : कानपुर जू से शुक्रवार को झील में अचानक कई मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया. कीपरों ने मरी हुई मछलियों को देखा तो प्रशासनिक अफसरों को मामले की जानकारी दी. जिसके बाद आनन-फानन में पानी की सैंपलिंग कराई गई. सैंपलिंग में सामने आया कि सीवर का गंदा पानी भर जाने से पानी में ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो गई थी. इससे मछलियों की मौत हो गई. इस बात की पुष्टि जू निदेशक कन्हैया पटेल ने की है.

उन्होंने बताया कि 21 व 22 जुलाई को शहर में बारिश हुई थी. जिसके चलते सीवर ऊफना गया और गंदा पानी नाले के रास्ते से झील में आ गया. इस गंदे पानी के मिश्रण से झील का पूरा पानी बुरी तरह प्रदूषित हो गया. उन्होंने बताया कि अब झील में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के सारे प्रबंध किए गए हैं, साथ ही कई दवाओं का छिड़काव भी किया गया है. जू का स्टाफ झील पर नजर बनाए हुए है. साथ ही इस गंभीर मामले को देखते हुए नगर आयुक्त को पत्र भी भेज दिया गया है.

गंगा नदी में मिली थीं हजारों मृत मछलियां : बता दें कि बीते माह कानपुर के जाजमऊ स्थित वाजिदपुर के पास गंगा नदी में हजारों मृत मछलियां मिली थीं. बताया जा रहा था कि टेनरियों और फैक्ट्रियों को जहरीला पानी मछलियों की मौत का कारण बना था. प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने नदी में ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होने की दशा में मछलियों की मौत बताया था. प्राथमिक जांच में सामने आया था कि बीते शनिवार रात हुई बारिश के कारण सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बिना साफ किया जहरीला पानी ओवरफ्लो होकर सीधे गंगा में आ गया था.



