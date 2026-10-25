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प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में MBBS स्टूडेंट की मौत; बलिया निवासी था प्रथम वर्ष का छात्र

प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में MBBS स्टूडेंट की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़: डॉ. सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में MBBS छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृत छात्र की पहचान बलिया निवासी मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है, जो यहां प्रथम वर्ष का छात्र था. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंचीं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल छात्र की हॉस्टल परिसर में की मौत हुई. 7वीं मंजिल से कूदकर छात्र द्वारा सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है. यह मामला नगर कोतवाली के पूरे केशव राय स्थित मेडिकल कालेज का है, जहां रविवार सुबह हॉस्टल परिसर के नीचे MBBS छात्र मिथिलेश कुमार का शव संदिग्ध हाल में मिला है.