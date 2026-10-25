प्रतापगढ़ के मेडिकल कॉलेज में MBBS स्टूडेंट की मौत; बलिया निवासी था प्रथम वर्ष का छात्र
मृतक छात्र मिथिलेश कुमार नगर कोतवाली बलिया का रहने वाला है. वह MBBS प्रथम वर्ष का छात्र था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 2:37 PM IST
प्रतापगढ़: डॉ. सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में MBBS छात्र का शव मिलने से हड़कंप मच गया. मृत छात्र की पहचान बलिया निवासी मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है, जो यहां प्रथम वर्ष का छात्र था. सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक की टीमें मौके पर पहुंचीं और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, संदिग्ध परिस्थितियों में मेडिकल छात्र की हॉस्टल परिसर में की मौत हुई. 7वीं मंजिल से कूदकर छात्र द्वारा सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है. यह मामला नगर कोतवाली के पूरे केशव राय स्थित मेडिकल कालेज का है, जहां रविवार सुबह हॉस्टल परिसर के नीचे MBBS छात्र मिथिलेश कुमार का शव संदिग्ध हाल में मिला है.
मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल देवजीत शर्मा ने बताया कि छात्र गिरे होने की सूचना गार्ड से मिली. वार्डन सहित प्रशासन ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है. किन परिस्थितियों में छात्र ने यह कदम उठाया, इसकी जानकारी नहीं है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
एडिशनल एसपी आलोक भाटी ने बताया कि डॉ. सोनेलाल पटेल मेडिकल कॉलेज में छात्र का शव मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी. इसके बाद सीओ सिटी आशुतोष मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की है.
आशंका जताई जा रही है छात्र ने सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस और मेडिकल कालेज प्रशासन को मौत का कारण छात्र का स्पष्ट नहीं हो रहा है. ऐसे में घटना को संदिग्ध मानकर जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हीं स्थिति क्लियर होगी.
उन्होंने बताया कि मृतक छात्र मिथिलेश कुमार नगर कोतवाली बलिया का रहने वाला है. मृतक के पिता कविलास राम हैं, जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं. मिथिलेश कुमार 2024 बैच का एमबीबीएस का छात्र है, पहले ईयर में फेल होने के कारण वह अभी भी पहले ईयर का ही छात्र था.
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