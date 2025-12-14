कयाकिंग–कैनोइंग 2025; 500 मीटर K2 में सगी बहनों भूमि और आंचल ने फिर दर्ज की जीत
प्रयागराज में अस्मिता लीग का शुभारंभ, महिला वर्ग की सभी स्पर्धाओं के नतीजे भी घोषित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 2:33 PM IST
प्रयागराज: यमुना नदी में बोट क्लब पर आयोजित अस्मिता सिटी लीग कयाकिंग और कैनोइंग 2025 का शनिवार को आयोजन हुआ. शनिवार को ही महिला वर्ग की सभी स्पर्धाओं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए. प्रतियोगिता में स्थानीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल, तकनीक और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के 500 मीटर C-1 महिला वर्ग में दिव्या यादव ने 03:00.74 मिनट का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया. मलिन बस्ती कोहारन टोला की रहने वाली सगी बहनें दिव्या और आंचल सोनकर की जोड़ी ने 500 मीटर की K2 महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया.
500 मीटर C-2 (महिला वर्ग) स्पर्धा में रितिका कुमारी और दिया निषाद की जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए 02:58.65 मिनट में रेस पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. दिव्या सोनी की जोड़ी 03:02.82 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रही. जबकि चंचल निषाद और प्रियंजली की जोड़ी ने 03:19.01 मिनट में रेस पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया. स्वाति–अनुष्का की जोड़ी चौथे और रंजिता–अंजली की जोड़ी पांचवें स्थान पर रहीं.
उत्तर प्रदेश कयाकिंग एंड कैनोइंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अस्मिता सिटी लीग का उद्देश्य प्रयागराज में कयाकिंग और कैनोइंग की उभरती प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें आगे की राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है. महिला खिलाड़ियों की सक्रिय भागीदारी को आयोजन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
एसोसिएशन के सचिव त्रिभुवन निषाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से शहर की उभरती प्रतिभाओं को मंच मिला है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी, विशिष्ट अतिथि बारा विधायक वाचस्पति ने विजयी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएस बेदी,शशांक मिश्रा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी राम आश्रय यादव, प्रतीक मिश्रा, शुरुआत के संस्थापक अभिषेक शुक्ला, कोच धवन आदि मौजूद रहे.
