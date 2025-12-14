ETV Bharat / state

कयाकिंग–कैनोइंग 2025; 500 मीटर K2 में सगी बहनों भूमि और आंचल ने फिर दर्ज की जीत

प्रयागराज में अस्मिता लीग का शुभारंभ, महिला वर्ग की सभी स्पर्धाओं के नतीजे भी घोषित.

अस्मिता सिटी लीग कयाकिंग–कैनोइंग 2025
अस्मिता सिटी लीग कयाकिंग–कैनोइंग 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

December 14, 2025

प्रयागराज: यमुना नदी में बोट क्लब पर आयोजित अस्मिता सिटी लीग कयाकिंग और कैनोइंग 2025 का शनिवार को आयोजन हुआ. शनिवार को ही महिला वर्ग की सभी स्पर्धाओं के नतीजे भी घोषित कर दिए गए. प्रतियोगिता में स्थानीय खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल, तकनीक और सहनशक्ति का प्रदर्शन किया. प्रतियोगिता के 500 मीटर C-1 महिला वर्ग में दिव्या यादव ने 03:00.74 मिनट का समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया. मलिन बस्ती कोहारन टोला की रहने वाली सगी बहनें दिव्या और आंचल सोनकर की जोड़ी ने 500 मीटर की K2 महिला वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया.

500 मीटर C-2 (महिला वर्ग) स्पर्धा में रितिका कुमारी और दिया निषाद की जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए 02:58.65 मिनट में रेस पूरी कर प्रथम स्थान प्राप्त किया. दिव्या सोनी की जोड़ी 03:02.82 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रही. जबकि चंचल निषाद और प्रियंजली की जोड़ी ने 03:19.01 मिनट में रेस पूरी कर तीसरा स्थान हासिल किया. स्वाति–अनुष्का की जोड़ी चौथे और रंजिता–अंजली की जोड़ी पांचवें स्थान पर रहीं.

फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़तीं भूमि और आंचल
फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़तीं भूमि और आंचल (Photo Credit; ETV Bharat)
500 मीटर C-1 (महिला वर्ग) एकल कैनो स्पर्धा में दिव्या यादव ने पहला स्थान हासिल किया. रितिका कुमारी ने 03:20.61 मिनट में रेस पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि वर्णिका निषाद 03:23.54 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. अनुष्का निषाद चौथे, अंजली पांचवें, सोनी छठे, दिया निषाद सातवें और स्वाति साहनी आठवें स्थान पर रहीं. रेस के दौरान एक खिलाड़ी की नाव असंतुलित होकर यमुना नदी में पलट गई . मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम ने तुरंत खिलाड़ियों को रेस्क्यू किया और उन्हें किनारे तक सुरक्षित पहुंचाया.
महापौर गणेश केसरवानी का पुष्पगुच्छ से स्वागत
महापौर गणेश केसरवानी का पुष्पगुच्छ से स्वागत (Photo Credit; ETV Bharat)
500 मीटर K-2 (महिला वर्ग) कयाक डबल्स स्पर्धा में प्रयागराज की झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाली सगी बहनों भूमि सोंकर और अंचल सोंकर की जोड़ी ने 02:34.75 मिनट का शानदार समय निकालते हुए पहला स्थान हासिल किया. अल्पना साहनी और नंदिनी की जोड़ी 02:39.21 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि सुप्रिया निषाद और सृष्टि निषाद की जोड़ी ने 02:55.09 मिनट में रेस पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. एक जोड़ी कैप्साइज होने के कारण रेस पूरी नहीं कर सकी.500 मीटर K-1 (महिला वर्ग) स्पर्धा में एकल पैडलर्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. आंचल सोनकर ने 02:58.31 मिनट के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया. भूमि साेनकर 02:56.70 मिनट के साथ दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि सुप्रिया निषाद ने 02:49.55 मिनट में रेस पूरी कर तीसरा स्थान प्राप्त किया. नंदिनी चौथे, अल्पना साहनी पांचवें, पायल सिद्धू छठे, सृष्टि निषाद सातवें और काजल कुमारी आठवें स्थान पर रहीं.
अस्मिता सिटी लीग कयाकिंग–कैनोइंग 2025
अस्मिता सिटी लीग कयाकिंग–कैनोइंग 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)


उत्तर प्रदेश कयाकिंग एंड कैनोइंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता ने कहा कि अस्मिता सिटी लीग का उद्देश्य प्रयागराज में कयाकिंग और कैनोइंग की उभरती प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें आगे की राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है. महिला खिलाड़ियों की सक्रिय भागीदारी को आयोजन की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.


एसोसिएशन के सचिव त्रिभुवन निषाद ने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से शहर की उभरती प्रतिभाओं को मंच मिला है. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी, विशिष्ट अतिथि बारा विधायक वाचस्पति ने विजयी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया. विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएस बेदी,शशांक मिश्रा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी राम आश्रय यादव, प्रतीक मिश्रा, शुरुआत के संस्थापक अभिषेक शुक्ला, कोच धवन आदि मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें: झुग्गी–झोपड़ी से निकलीं 3 चैंपियन बेटियां; तानों से नहीं डिगा हौसला, चप्पू चलाकर जीते 5 मेडल

