दूल्हे की दूसरी शादी में पुलिस को लेकर पहुंची पहली पत्नी, हिरासत में युवक

खगड़िया में एक दूल्हे की बारात को रोक दिया गया. पहली पत्नी पुलिस लेकर पहुंच गई. दूल्हे को हिरासत में लिया गया.

second wedding In Khagaria
खगड़िया में दूसरी शादी (ETV Bharat)
Published : November 21, 2025 at 1:09 PM IST

खगड़िया: बिहार के खगड़िया जिले के परबत्ता थाना क्षेत्र के नयागांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक की बारात निकलने से ठीक पहले उसकी पहली पत्नी पुलिस लेकर पहुंच गई. आरोपी दूल्हा शशि कुमार दीपक पर मुंगेर की एक महिला ने पहले से शादी करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूल्हे को हिरासत में ले लिया है.

पहली शादी का दावा: मुंगेर निवासी पीड़िता ने परबत्ता थाने में दिए आवेदन में बताया कि उसका प्रेम विवाह 17 नवंबर 2024 को भागलपुर के एक मंदिर में शशि कुमार दीपक के साथ हुआ था. शादी के बाद दोनों के बीच नियमित संपर्क बना रहा और शशि कुमार दीपक उसके घर भी आता-जाता रहा.

अचानक टूटा संपर्क: पीड़िता के अनुसार, ठीक एक साल बाद 17 नवंबर 2025 को शशि कुमार दीपक ने फोन पर कहा कि वह इलाज के लिए नेपाल जा रहा है और फिलहाल बात नहीं कर पाएगा. इसके बाद उसका फोन बंद हो गया. महिला को शक हुआ तो उसने जांच पड़ताल शुरू की.

दूसरी शादी की खबर ने चौंकाया: जांच करने पर महिला को पता चला कि शशि कुमार दीपक 21 नवंबर 2025 को खगड़िया के नयागांव में दूसरी शादी करने जा रहा है. यह जानकारी मिलते ही वह तुरंत परबत्ता थाने पहुंची और थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई.

बारात की तैयारियां पूरी: इधर शशि कुमार दीपक की शादी की तौयारी हो गई थी. गुरुवार को मड़वा की रस्म भी हुई थी और शुक्रवार 21 नवंबर को बारात निकलने की पूरी तैयारी थी. गांव के लोग उत्साह से भरे थे, लेकिन अचानक पुलिस का आना सबके लिए झटका बन गया.

पुलिस ने दूल्हे को हिरासत में लिया : महिला के आवेदन पर परबत्ता पुलिस हरकत में आई और शादी स्थल पर पहुंचकर शशि कुमार दीपक को हिरासत में ले लिया. थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मामला गंभीर है, युवक से पूछताछ की जा रही है और सभी पहलुओं की जांच चल रही है.

"मुंगेर की एक महिला ने युवक पर पहले शादी करने का आरोप लगाया है. महिला का कहना है 2024 में उसने और युवक से प्रेम विवाह किया था. जिसके एक साल बाद युवक दूसरी शादी के करने के फिराक में था. "-अरविंद कुमार, थानाध्यक्ष, परबत्ता थाना

पिता बोले- पहली शादी की जानकारी नहीं: शशि कुमार दीपक के पिता ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें बेटे की पहली शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. उन्होंने कहा, “अगर मेरे बेटे ने सच में शादी की है तो हम उस लड़की को भी अपनाने को तैयार हैं. दूसरी शादी स्थगित कर दी जाएगी.” गांव वाले इस घटना से हैरान हैं.

