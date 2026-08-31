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बिना तलाक दिए पति पर दूसरा निकाह करने का आरोप, पति और दूसरी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

हरिद्वार: हरिद्वार की श्यामपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव में रहने वाली महिला को बिना तलाक दिए एक पति द्वारा दूसरा निकाह करने का मामला सामने आया है. यहां कांगड़ी गांव निवासी एक महिला ने अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी बार निकाह करने, दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और मारपीट करने का आरोप लगाया है. पत्नी की शिकायत के आधार पर कोतवाली श्यामपुर पुलिस ने उसके पति और उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

महिला ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसका निकाह 23 नवंबर 2023 को मुजफ्फरनगर निवासी व्यक्ति के साथ हुई थी. आरोप है कि निकाह के बाद से ही पति और ससुराल वाले उससे दहेज की मांग करते चले आ रहे हैं. दहेज की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया गया और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया. शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति ने साल 2025 में एक महिला से दूसरा निकाह कर लिया. शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2026 को उक्त महिला से एक बच्ची का जन्म हुआ और जन्म संबंधी अभिलेख में पिता का नाम दर्ज है.

वहीं श्यामपुर कोतवाली प्रभारी नितेश शर्मा ने बताया कि