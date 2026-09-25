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इलाहाबाद और 1857 की क्रांति; 3 महीने तक लाशें ढोती रहीं 8 बैलगाड़ियां, रूह कंपाने वाली कर्नल जेम्स नील की बर्बरता

1 नवंबर 1858 को कंपनी राज के समापन की घोषणा, क्रांति का युग देखने वाले इस शहर पर अक्षय कुमार की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 6:28 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 7:22 PM IST

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प्रयागराज: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत वैसे तो 10 मई 1857 से मानी जाती है, जब मेरठ की छावनी में हिंदुस्तानी सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया था, लेकिन इससे पहले 29 मार्च 1857 को ही मंगल पांडे ने स्वाधीनता का बिगुल बजा दिया था. यह विद्रोह 1 नवंबर 1858 तक चला, जब तक इलाहाबाद के मिंटो पार्क में कंपनी का नियंत्रण समाप्त कर ब्रिटिश ताज के अधीन देश को लाने की घोषणा नहीं कर दी गई. यह पूरा कालखंड रंक्तरंजित रहा. संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इलाहाबाद रहा, जहां अंग्रेजों की बर्बरता की निशानियां आज भी मौजूद हैं. अंग्रेजों के दस्तावेज ही बताते हैं कि करीब 6746 लोगों की हत्या की गई, जबकि सिर्फ दो से तीन दिन में 600 से ज्यादा लोगों को फांसी पर लटका दिया गया. इसमें केवल क्रांतिकारी ही नहीं थे, बच्चे-बुजुर्ग और महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया. इसके बाद के दिनों में भी आजादी की लड़ाई के केंद्र में इलाहाबाद रहा.

योगेश्वर तिवारी गदर पर रोशनी डालते हैं (Video Credit; ETV Bharat)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर (डॉ.) योगेश्वर तिवारी बताते हैं कि, ब्रिटिश अफसरों के अपने ही अभिलेख और ऐतिहासिक साक्ष्य चीख-चीख कर गवाही देते हैं कि विद्रोह को कुचलने के लिए इलाहाबाद में कानून, गवाही या अदालत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी. महज 3 घंटे 40 मिनट के भीतर 640 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के फांसी दे दी गई. खुलेआम कत्ल का यह दौर अगले कई दिनों तक चलता रहा. इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज है, उसके कई स्थल जीते-जागते प्रेरणा स्रोत हैं, इसी पर आधारित यह रिपोर्ट....

चौक में नीम का पेड़: बना फांसी का मंच

13 जून 1857 से 15 जुलाई 1857 तक (इसमें भी ज्यादा बर्बरता 15 जून से 25 जून 1857 के मध्य) तक सामूहिक फांसी की प्रक्रिया चली. इलाहाबाद का चौक मोहल्ला उस दौर में सघन आबादी वाला इलाका था. प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं, कर्नल जेम्स नील जब बनारस से अपनी पलटन लेकर पहुंचा तो उसने जनता के मन में ऐसा खौफ पैदा करने की ठानी कि आने वाली पीढ़ियां बगावत का नाम न लें. उसने चौक स्थित नीम के पेड़, आसपास के इमली व अन्य पेड़ों को फांसी का मंच बना दिया. ब्रिटिश रिकॉर्ड्स बताते हैं कि यहां न कोई कचहरी बैठी, न कोई गवाह पेश हुआ और न ही किसी को पैरवी का मौका मिला. करीब 800 लोगों को फांसी दी गई. अंग्रेजों के आधिकारिक संकलनों में दर्ज संख्या के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम में 6,746 लोगों को मौत के घाट उतारा गया था. हालात की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाइए कि तीन महीने तक लगातार 8 बैलगाड़ियां पेड़ों से उतारी गई लाशों को ठिकाने लगाती रहीं

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम
प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (Photo Credit; ETV Bharat)

फांसी इमली: (कीडगंज): जून–जुलाई 1857

इलाहाबाद में चौक के नीम के पेड़ के साथ-साथ 'फांसी इमली' का प्रसंग भी उस बर्बरता का प्रत्यक्ष गवाह बना. अंग्रेज सिपाही जब बस्तियों में दाखिल होते थे, तो उनका मकसद केवल विद्रोहियों को मारना नहीं, बल्कि लूटपाट और महिलाओं के आत्मसम्मान को तार-तार करना था. अंग्रेज अफसर हैवलॉक के संस्मरणों और समकालीन पत्रों में दर्ज है कि ब्रिटिश सैनिकों के कदम पड़ते ही महिलाएं अपनी आबरू और बच्चों की हिफाजत के लिए खुद अपने हाथों से इमली व अन्य दरख्तों की डालियों पर फंदा डालकर झूल जाती थीं. माताओं ने दूध पीते नवजातों को अलग करने से पहले गोद में ही दम घोंट दिया ताकि वे अंग्रेजों के वहशीपन का शिकार न बनें.

बंबई प्रेसीडेंसी की 'फर्स्ट बलोच रेजीमेंट' का पहरा

प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी बताते हैं, इलाहाबाद में क्रांतिकारियों के हौसले पस्त करने और अंग्रेजों की ढहती सत्ता को दोबारा जमाने में बंबई प्रेसीडेंसी की 'फर्स्ट बलोच रेजीमेंट' ने औपनिवेशिक हुकूमत के मुख्य हथियार के रूप में काम किया. ईस्ट इंडिया कंपनी के संसाधनों, गोला-बारूद और रसद से लैस इस रेजीमेंट को अंग्रेज अधिकारियों ने स्थानीय प्रतिरोध को बेरहमी से कुचलने के लिए मोर्चे पर उतारा था. जहां एक तरफ भारतीय सिपाहियों और नागरिकों के पास मेरठ से लाए गए सीमित कारतूस और घरेलू हथियार थे, वहीं बलूच रेजीमेंट की संगठित ताकत ने अंग्रेजी दमन चक्र को इलाहाबाद से लेकर दिल्ली (कश्मीरी गेट) तक मजबूती दी.

इलाहाबाद में सैकड़ों लोग मारे गए
इलाहाबाद में सैकड़ों लोग मारे गए (Photo Credit; ETV Bharat)

इलाहाबाद का किला: ₹30 लाख का खजाना और गंगा पार का मोर्चा

6 जून 1857 (रात 9:00 बजे), सूबेदार टीका सिंह और 6वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाहियों ने छावनी में बगावत कर दी. कंपनी का सरकारी खजाना, जिसमें लगभग ₹30 लाख की नकदी थी, क्रांतिकारियों ने अपने नियंत्रण में ले ली. हालांकि किला कभी पूरी तरह क्रांतिकारियों के हाथ नहीं आया. किले के भीतर लेफ्टिनेंट ब्रेज़ियर के नेतृत्व वाली फिरोजपुर सिख रेजिमेंट और कुछ यूरोपीय तोपची थे.

ठाकुर संग्राम सिंह (इलाहाबाद व चौरी-गंगा पार के प्रमुख विद्रोही ताल्लुकेदार) ने गंगा पार के मोर्चे की कमान संभाली और रसद रोक दी.कर्नल नील की सेना के साथ 13-14 जून को हुए भीषण संघर्ष में उनके ठिकाने तोपों से उड़ा दिए गए और वे वीरगति को प्राप्त हुए.

इसी किले में अंग्रेज अफसरों ने छिपकर बचाई जान
इसी किले में अंग्रेज अफसरों ने छिपकर बचाई जान (Photo Credit; ETV Bharat)

11 जून 1857: कर्नल नील बनारस से पहुंचा और किले की घेराबंदी तोड़ी. 17-18 जून को अंग्रेजों ने पूरे शहर और दारागंज-गंगा पार के क्षेत्रों पर पुनः पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया. इलाहाबाद का ऐतिहासिक किला क्रांति के केंद्र में था. इसी तरह गंगा पार इलाके में एक 'फाइटिंग मुंसिफ' ने भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोलकर अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की थी.

मौलवी लियाकत अली और खुसरो बाग

1857 में क्रांतिकारियों के अगुवा मौलवी लियाकत अली थे. मूलतः महगांव (वर्तमान कौशांबी) के रहने वाले मौलवी साहब ने जून 1857 में खुसरो बाग को अपना मुख्यालय बनाया. बता दें कि शहजादे खुसरो (जहांगीर के ज्येष्ठ पुत्र) का मकबरा है खुसरो बाग. इसका निर्माण 1622 ईस्वी में पूर्ण हुआ. उन्होंने खुसरो बाग पर मुगलिया सल्तनत का हरा झंडा फहराया और स्वयं को मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का सूबेदार व फौजदार घोषित कर समानांतर सरकार स्थापित की. उनका स्पष्ट विजन ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को उखाड़कर मुगलिया सल्तनत की पुनर्स्थापना करना था. जब कर्नल नील की सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया तो मौलवी लियाकत अली गुप्त रास्तों से बाहर निकले और बाद में बंबई जा पहुंचे. बंबई में वर्षों बाद उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, मुकदमा चलाकर कालापानी (अंडमान) की सजा सुनाई गई. पोर्ट ब्लेयर की जेल में उन्होंने अंतिम सांस ली.

जानिए कौन थे मौलवी लियाकत अली
जानिए कौन थे मौलवी लियाकत अली (Photo Credit; ETV Bharat)

मेवातियों के 8 गांव और आजाद पार्क

वर्तमान चंद्रशेखर आजाद पार्क (पूर्व में अल्फ्रेड पार्क) और आसपास का सिविल लाइंस क्षेत्र उस दौर में घनी आबादी वाला इलाका था. यहां मेवाती मुसलमानों के करीब 8 गांव बसे हुए थे, जिनमें समदाबाद और शीतलपुर प्रमुख थे. इन मेवातियों ने क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई थी. बदले की आग में जलते हुए अंग्रेजों ने इन सभी आठों गांवों को तोपों से उड़ाकर पूरी तरह राख कर दिया. गांवों के मलबे और शहीदों की राख पर अंग्रेजों ने 'सिविल लाइंस' बसाई, जहां 'Dogs and Indians Not Allowed' के बोर्ड लटका दिए गए. इसके बाद प्रिंस अल्फ्रेड के आगमन पर उसी जमीन पर अल्फ्रेड पार्क तैयार किया गया, जिसे आजादी के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पर समर्पित किया गया.

दारागंज के तीर्थ पुरोहितों का त्याग

12 जून 1857 से 14 जून 1857 तक, दारागंज के तीर्थ पुरोहितों (प्रयागवाल ब्राह्मणों) और नाविकों (मल्लाहों) ने गंगा पार जाने वाली अंग्रेजी सेना की नावों को रोक दिया था. क्रांतिकारियों को गंगा पार कराने में मदद की. 13 जून को कर्नल नील ने गनबोट (तोप से लैस नौकाओं) से दारागंज पर भीषण गोलाबारी कराई. पूरे दारागंज मोहल्ले को आग के हवाले कर दिया गया. पुरोहितों को पकड़कर गंगा किनारे बबूल और नीम के पेड़ों पर फांसी दी गई.

मेवातियों का क्या हुआ, जानिए
मेवातियों का क्या हुआ, जानिए (Photo Credit; ETV Bharat)

दारागंज, कीडगंज और संगम तटीय इलाकों में प्रयागवाल तीर्थ पुरोहितों (पंडों) ने अंग्रेजों के खिलाफ सीधा मोर्चा संभाला था और लाठी-डंडों व तलवारों से ब्रिटिश फौज के दांत खट्टे कर दिए थे. आंदोलन को गति देने के लिए गांवों में रोटी और पेड़ की छाल को गुप्त संदेश (प्रतीक) के रूप में घुमाया जाता था. हर हाथ में बंदूक नहीं थी, लेकिन जो मल्लाह सेनानियों को गंगा पार करा रहे थे, जो किसान रसद और रोटियां पहुंचा रहे थे और जो लोग घायल सिपाहियों की मरहम-पट्टी कर रहे थे, वे सभी आजादी की इस पहली लड़ाई के सिपाही थे.

चौक में नीम का पेड़
चौक में नीम का पेड़ (Photo Credit; ETV Bharat)

इन ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रमुख दस्तावेज और प्रमाण

(1857 के दमन का संपूर्ण प्रामाणिक ब्योरा ब्रिटिश और भारतीय अभिलेखागारों में सुरक्षित है)

  • बी. एन. पांडे की पुस्तक: Allahabad: Retrospect and Prospect (इलाहाबाद म्युनिसिपल प्रेस, 1955)
  • ब्रिटिश पार्लियामेंट्री पेपर्स: 4 फरवरी 1858 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट वी. स्मिथ द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत और एच. सीमोर द्वारा हस्ताक्षरित 'पेपर्स प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट'
  • सर जॉन विलियम केय: A History of the Sepoy War in India (खंड 2)
  • ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत: बिशप हेबर की Travels (खंड 1), कैप्टन थॉमस स्किनर की Excursions in India (खंड 2), एम्मा रॉबर्ट्स की Scenes and Characteristics of Hindostan, जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर की Travels in India, और कीन की Picturesque India.
  • इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स (लंदन): कर्नल जेम्स नील, जनरल हैवलॉक और तत्कालीन कमिश्नर रसेल व कैंपबेल के बीच हुए पत्राचार, जिनमें सामूहिक फांसियों, 6,746 मौतों और 8 बैलगाड़ियों द्वारा महीनों तक शव ढोने का आधिकारिक ब्योरा दर्ज है.


मिंटो पार्क तक का सफर

कर्नल नील की इस बर्बरता का परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की साख पूरी दुनिया में गिर गई. आखिरकार ब्रिटिश क्राउन को दखल देना पड़ा और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क (तत्कालीन क्षेत्र) में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का ऐतिहासिक घोषणा-पत्र पढ़कर कंपनी के राज का अंत किया और सत्ता सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन ली. इलाहाबाद की धरती पर बहा वह खून व्यर्थ नहीं गया. उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की वह अमर चेतना गढ़ी, जिसने आगे चलकर आनंद भवन से लेकर चंद्रशेखर आजाद की शहादत तक मुल्क को आजादी की दहलीज पर पहुंचाया.

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Last Updated : September 25, 2026 at 7:22 PM IST

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