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धमतरी जिले का पहला सामूहिक सोलर प्लांट वाला गांव, हरित ऊर्जा की नई मिसाल बना ठेनही

धमतरी जिले के नगरी विकासखंड का सुदूर वनांचल गांव ठेनही अब हरित ऊर्जा की नई पहचान बनने जा रहा है

A village with a solar plant in Dhamtari
धमतरी में सोलर प्लांट वाला गांव (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 17, 2026 at 4:58 PM IST

3 Min Read
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धमतरी:प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत ठेनही धमतरी का पहला गांव बन गया है, जहां 71 परिवारों के लिए 142 किलोवॉट क्षमता का सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित किया गया है. खास बात यह है कि इस योजना का लाभ ग्रामीणों को बिना किसी आर्थिक योगदान के मिलेगा.

ठेनही गांव में सोलर प्लांट

गांव से करीब 50 से 75 मीटर दूर स्थापित इस सामूहिक सोलर प्लांट में प्रत्येक परिवार के लिए 2-2 किलोवॉट क्षमता का प्रावधान किया गया है. घरों में बिजली कनेक्शन का काम जल्द शुरू होगा और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्लांट से बिजली उत्पादन भी शुरू हो जाएगा.

Thenahi Gram Panchayat Dhamtari
धमतरी का ग्राम पंचायत ठेनही (ETV BHARAT)

हर महीने बिजली बिल की चिंता रहती थी, लेकिन अब इस योजना से बड़ी राहत मिलेगी-सिंह यादव, ग्रामीण

बिना किसी खर्च के स्वच्छ ऊर्जा मिलने से आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ होगा- इंदर सिंह नेताम, ग्रामीण

कभी नहीं सोचा था कि गांव में इतनी आधुनिक सोलर परियोजना स्थापित होगी- उमेंद्र नागेश,ग्रामीण

धमतरी में कुल 55 गांवों का चयन

कार्यपालन अभियंता अनिल सोनी ने बताया कि धमतरी जिले में ऐसे 55 गांवों का चयन किया गया है, जहां अधिकांश मकान खपरैल या बिना पक्की छत वाले हैं. ऐसे गांवों में सामूहिक सोलर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि जिन घरों की छत पर सोलर पैनल लगाना संभव नहीं है, वे भी योजना का लाभ उठा सकें.

पूरी परियोजना सब्सिडी के माध्यम से संचालित की जा रही है और ग्रामीणों को कोई राशि नहीं देनी पड़ रही है-अनिल सोनी, कार्यपालन अभियंता

योजना के तहत किसी भी ग्रामीण से एक रुपये की राशि नहीं ली गई है. सोलर प्लांट पूरी तरह तैयार हो चुका है और जल्द ही ग्रामीणों को इसका लाभ मिलने लगेगा. इससे बिजली बिल का बोझ काफी हद तक समाप्त हो जाएगा-रूपेश्वर नाग, उप सरपंच

ठेनही की सबसे बड़ी खासियत यह है कि कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाला यह गांव अब हरित ऊर्जा के मॉडल के रूप में उभर रहा है. इस सफलता के बाद नगरी विकासखंड के फरसियां, रतावा, दुगली सहित लगभग 25 अन्य गांवों में भी इसी तर्ज पर सामूहिक सोलर प्लांट लगाने की कार्ययोजना तैयार की गई है.

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में जिले में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है. ठेनही का यह मॉडल केवल बिजली उपलब्ध कराने की परियोजना नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है. आने वाले समय में जिले के अन्य गांवों में भी इस मॉडल का विस्तार किया जाएगा.

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