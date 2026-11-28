ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में खुला जिले का पहला UIDAI सेवा केंद्र, आधार की हर परेशानी का होगा समाधान, लोगों को जिले में मिलेगी सुविधा

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले बलौदाबाजार में UIDAI आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है. UIDAI हैदराबाद के उप निदेशक एनजे कृपानंदम ने इस सेंटर का शुभारंभ किया है. आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि की गलती हो, मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो या फिर फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतली का बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा हो, तो अब जिले के लोगों को इन समस्याओं के लिए रायपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. बलौदाबाजार में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) का जिले का पहला अधिकृत आधार सेवा केंद्र शुरू हो गया है.

खास बात यह है कि यहां सिर्फ आधार कार्ड बनाने और सामान्य संशोधन की सुविधा ही नहीं मिलेगी, बल्कि डुप्लीकेट आधार कार्ड, बच्चों के बायोमेट्रिक मिसमैच, बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट और आइरिस संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. दिव्यांग, बुजुर्ग और अस्पताल में भर्ती ऐसे लोग जो केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए घर पर आधार नामांकन और अपडेट की सुविधा भी रखी गई है.

बलौदाबाजार में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत (ETV BHARAT)

केंद्र का शुभारंभ 28 नवंबर को भाटापारा रोड स्थित शुक्ला बिल्डिंग में UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के उप निदेशक एनजे कृपानंदम ने फीता काटकर किया. इस दौरान UIDAI के असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद सौबान सहित संबंधित अधिकारी और केंद्र संचालन से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे. केंद्र के शुरू होने से जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आधार संबंधी सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होने की उम्मीद है.

सामान्य आधार केंद्रों से अलग होगी व्यवस्था

आधार सेवा केंद्र के शुभारंभ के दौरान अधिकारियों ने बताया कि यहां आम आधार केंद्रों की तुलना में व्यवस्थित और केंद्रीकृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी. केंद्र में आने वाले लोगों को सबसे पहले टोकन दिया जाएगा. इसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा और शुल्क जमा करने के लिए अलग काउंटर बनाया गया है. आधार संबंधी कार्यों के लिए चार कर्मचारियों की उपलब्धता की जानकारी भी दी गई है.

UIDAI के अधिकारियों के मुताबिक, केंद्र में आधार से संबंधित सामान्य सेवाओं के अलावा शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. इसके लिए सेंटर मैनेजर की नियुक्ति रहेगी, जो आवेदकों की समस्या समझकर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएगा. यानी जिन समस्याओं का समाधान सामान्य आधार केंद्र या चॉइस सेंटर से नहीं हो पाता, उनके लिए भी यहां शिकायत दर्ज कराने और प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन की सुविधा मिलेगी.

बच्चों की परेशानी भी होगी दूर

इस केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में बच्चों के डुप्लीकेट आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मिसमैच से जुड़ी शिकायतों का समाधान शामिल है. UIDAI के असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद सौबान ने बताया कि कई बार पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों का आधार बनवाते समय गलती से दो आधार पंजीयन हो जाते हैं. बाद में एक आधार नंबर निष्क्रिय हो जाता है और परिवार के पास दूसरे आधार की जानकारी नहीं रहती. ऐसी स्थिति में अभिभावकों को काफी परेशानी होती है.

इसी तरह पांच वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट के दौरान गलत फोटो या फिंगरप्रिंट किसी दूसरे बच्चे के आधार में दर्ज हो जाने जैसी शिकायतें भी सामने आती है. इससे बच्चों को छात्रवृत्ति, स्कूल से संबंधित योजनाओं और UDISE में आधार लिंक कराने में दिक्कत हो सकती है.

अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में आवेदक सेंटर मैनेजर के माध्यम से शिकायत और आवेदन दे सकेंगे. संबंधित मामला UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद भेजा जाएगा. वहां उपलब्ध रिकॉर्ड और पहचान संबंधी जानकारियों का परीक्षण करने के बाद आगे की प्रक्रिया बताई जाएगी. अधिकारी ने दावा किया कि इस तरह की शिकायतों का निराकरण निर्धारित प्रक्रिया के तहत 21 दिनों के भीतर किया जा सकता है. कुछ मामलों में एक आधार को वैध रखते हुए दूसरे की स्थिति सुधारने या नया आधार पंजीयन कराने की जरूरत भी पड़ सकती है.

बुजुर्गों को भी होगी सहूलियत

बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी केंद्र में विशेष सुविधा की जानकारी दी गई है. उम्र बढ़ने के साथ कई लोगों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट नहीं आते. कुछ लोगों की उंगलियां नहीं होतीं या आंखों की पुतली से पहचान करने में परेशानी आती है. ऐसे में आधार प्रमाणीकरण नहीं होने के कारण पेंशन और दूसरी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में समस्या हो सकती है.

UIDAI के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे पात्र मामलों में बायोमेट्रिक एक्सेप्शन अपडेट की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है. इसमें उपलब्ध बायोमेट्रिक विकल्पों और निर्धारित अपवाद प्रक्रिया के अनुसार आधार अपडेट कराया जा सकेगा. साथ ही जिन लोगों के कुछ फिंगरप्रिंट काम नहीं करते, उन्हें सही फिंगर या आइरिस के माध्यम से प्रमाणीकरण कराने की जानकारी भी दी जाएगी.

दिव्यांगों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के घर पहुंचेगी आधार किट

आधार सेवा केंद्र की एक और महत्वपूर्ण सुविधा होम एनरोलमेंट और होम अपडेट की है. ऐसे बुजुर्ग, दिव्यांग या अस्पताल में भर्ती व्यक्ति जो शारीरिक परेशानी के कारण केंद्र तक नहीं पहुंच सकते, उनके लिए घर पर आधार संबंधी सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था बताई गई है.