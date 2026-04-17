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BHU स्टूडेंट सीख रहे 2000 साल पुराने सिक्कों की ढलाई, शुरूआती कहानी से लेकर सिक्के चलाए जाने की वजह भी जानेंगे

वाराणसी: प्राचीन ऐतिहासिक सिक्कों की डुप्लीकेसी और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एंसिएंट हिस्ट्री और कला संकाय के सहयोग से पहली बार भारतीय ऐतिहासिक राजवंशों के मेटल साइंस और लगभग 2000 वर्ष पुराने शाही सिक्कों की टकसाल ढलाई की तकनीक सिखाए जाने की सात दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत आज हुई है. यह अपने आप में अनूठी कार्यशाला है जिसमें मुद्रा एक्सपर्ट स्टूडेंट्स को सिक्कों का इतिहास, मुद्रा प्रणाली, व्यापार नेटवर्क, मेटल साइंस की जर्नी के साथ धार्मिक प्रतीक और स्टैचू साइंस के परंपराओं और लिपियों के विकास को समझा रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहला ऐसा आयोजन बीएचयू में हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को सिक्कों की ढलाई भी करना सिखाया जाएगा.





क्यों खास है ये वर्कशॉप: इस बारे में प्राचीन इतिहास विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एमपी अहिरवार ने बताया कि भारतीय इतिहास के आर्थिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण में मुद्रा शास्त्र का महत्व बहुत बड़ा है. उनका कहना था कि यह वर्कशॉप अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है जो पुराने सिक्कों की सर्जरी को रोकने का काम करेगा. वहीं आईआईआरएनएस नासिक के पूर्व निदेशक अमितेश्वर झा ने सिक्कों की वैज्ञानिक तकनीक और उसके महत्व पर प्रकाश डाला. हिंदुजा फाउंडेशन के क्यूरेटर मनीष वर्मा ने बताया कि 34000 से अधिक सिक्कों के संग्रह के संरक्षण एवं संकलन को करने का काम उनकी संस्था को प्राप्त हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है.





कब तक चलेगी कार्यशाला: उन्होंने कई पुराने सिक्कों का प्रजेंटेशन भी बच्चों के सामने किया. प्रो पीएन सिंह ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपना संबोधन दिया, तो वही मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर कमलशील जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही पूर्व रेक्टर थे उन्होंने मुद्रा वित्त के रूप में सिक्कों के विषयों पर प्रकाश डाला और इसके महत्व को बताया. यह कार्यशाला 22 अप्रैल 2026 तक चलेगी. कार्यक्रम का आयोजन में हिंदुजा फाउंडेशन, भारत कला भवन, भारतीय मुद्रा परिषद और उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग मिलकर इस आयोजन को पूरा कर रहे हैं.



प्रोफेसर अहरिवार ने बताया कि सिक्कों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली चांदी से लेकर अन्य तरह के धातु कहां से आते थे, कैसे उनका निर्माण होता था और उसे वक्त उनकी डुप्लीकेट ही रोकने पर क्या सजा मिलती थी सारी बातों पर चर्चा होगी. उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगह पर जिसमें काशी, मथुरा, पांचाल अयोध्या से मिले सिक्कों का तुलनात्मक अध्ययन कर उन पर प्राप्त प्रतीक चिन्हों की ऐतिहासिक व्याख्या भी की जाएगी. अध्ययन के दौरान यह भी पता चलेगा कि इन्हें किस टकसाल से जारी किया गया था जिनकी प्राचीनता क्या है, बीएचयू में 113 साल पुरानी संस्था भारतीय मुद्रा प्रदर्शन में प्राचीन सिक्कों पर रिसर्च किया जा रहा है. उनकी पहचान और असली नकली में अंतर भी बताया जाता है.

यहां के सदस्य बीएचयू के मुद्रा शास्त्री और आर्कियोलॉजिस्ट डॉ अमित उपाध्याय ने बताया कि इन सिक्कों का इतिहास सर्च करने पर पता चला कि कई तो बनारस प्रेसीडेंसी में ही छपी हैं कुछ बंगाल और कुछ दूसरी प्रेसीडेंसी में 10 सालों में छपकर यहां आए हैं. रिपोर्ट में इन सिक्कों का जिक्र निखत के रूप में है. आर्कियोलॉजिकल साइट पर सिक्कों का मिलना मंदिर का सबसे आम प्रमाण माना जाता है. उन्होंने बताया कि सात दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में पंचमार्क सिक्कों से लेकर क्षेत्रीय और शाही सिक्कों तक का विकास, टकसाल, तकनीक निर्माण प्रक्रिया और मानक सिक्कों की लिपि लेख और प्रतीकों का अध्ययन टाइपोलॉजी एवं वैज्ञानिक वर्गीकरण के साथ इसके इतिहास और भाषा विज्ञान के साथ अन्य पहलुओं पर भी बच्चों को जानकारी दी जाएगी.