गणतंत्र दिवस: अबूझमाड़ के कई गांवों में पहली बार लहराया तिरंगा, BSF जवानों ने कहा- सुरक्षा ही नहीं सुख-दुख में भी हम साथ

जिस गांव में कभी नक्सलियों का आतंक था, जहां बच्चों और बुजुर्गों को भय के माहौल में जीना पड़ता था, आज उसी धरती पर तिरंगा शान से लहराया. यह दिन ग्रामीणों के लिए केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भय से मुक्ति और विश्वास की जीत का प्रतीक बन गया.

नारायणपुर: अबूझमाड़, जो कभी नक्सलियों के डर और काले झंडों के साए के लिए जाना जाता था, आज एक नए इतिहास का गवाह बना. नक्सल प्रभावित ग्राम तोके में आज़ादी के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह, शांति और राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया गया.

BSF कैंप और आंगनबाड़ी परिसर में हुआ ध्वजारोहण

बीएसएफ 135वीं वाहिनी के तोके कैंप और ग्राम तोके के आंगनबाड़ी केंद्र परिसर में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया. इस अवसर पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया. बच्चों ने पहली बार अपने हाथों में तिरंगा थामा और पूरे गांव में तिरंगा लेकर चलते नजर आए.

बुजुर्गों से लेकर नन्हे बच्चों तक दिखी खुशी

कार्यक्रम की सबसे भावुक तस्वीर यह रही कि 70 से 80 वर्ष की बुजुर्ग महिलाएं और दुधमुंहे बच्चे भी खुशी-खुशी इस आयोजन में शामिल हुए. यह दृश्य बदलते अबूझमाड़ और विकास की नई तस्वीर को दर्शाता है.

BSF कैंप स्थापना से बढ़ा भरोसा

गौरतलब है कि 11 नवंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल द्वारा ग्राम तोके में कैंप स्थापित किया गया था. इसके बाद से क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बना है. ग्रामीणों का भरोसा सुरक्षा बलों पर लगातार बढ़ा है, जिसका परिणाम आज इस ऐतिहासिक आयोजन के रूप में सामने आया.

ग्रामीणों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बीएसएफ न केवल सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है बल्कि हर कठिन समय, सुख-दुख में ग्रामीणों के साथ खड़ा रहेगा.- बीएसएफ 135वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट प्रदीप कुमार झा

विकास की उम्मीदें जगीं

ग्रामीणों ने भी इस मौके पर पर बताया कि सुरक्षा बलों की मौजूदगी से गांव में सकारात्मक बदलाव आए हैं. अब गांव में सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ है. आवास योजनाओं का लाभ मिल रहा है. प्रशासन तक उनकी आवाज पहुंचने लगी है. ग्रामीणों ने पेयजल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूल की आवश्यकता भी रखी और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में ये सुविधाएं भी मिलेंगी.

अबूझमाड़ के इन गांवों में भी पहली बार फहराया तिरंगा

एडजूम

इदवाया

आदेर

कुडमेल

कोंगे

सितराम

तोके

जटलूर

धोबे

डोडीमार्का

पदमेटा

लंका

परीयादी

काकुर

बालेबेडा

कोडेनार

कोडनार

अदिंगपार

मांदोडा

जटवार

वाडापेंदा

कार्यक्रम के बाद बीएसएफ जवानों की ओर से ग्रामीणों के बीच मिष्ठान वितरण किया गया. इससे पूरे गांव में उत्सव और खुशी का माहौल बन गया.