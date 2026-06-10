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सिमडेगा के 'आम' की मिठास सात समंदर पार, पहली बार लंदन भेजी गई 1322 किलो आम्रपाली की खेप

रांची/सिमडेगाः झारखंड के सिमडेगा जिले ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है. पहली बार जिले में उत्पादित आम्रपाली आम की व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम (लंदन) के लिए रवाना की गई है. 1322 किलोग्राम आम के इस निर्यात को राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना की बड़ी सफलता माना जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी साझा की गई है.

बिरसा हरित ग्राम योजना का कमाल

कोरोना काल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सिमडेगा में बड़े पैमाने पर फलदार पौधों की बागवानी कराई गई थी. वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक जिले के 12 हजार से अधिक किसानों ने करीब 10,500 एकड़ भूमि पर आम्रपाली, मल्लिका और लंगड़ा आम के बाग लगाए. अब इन्हीं बागानों के आम अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं.

APEDA के सहयोग से मिला निर्यात का रास्ता

पिछले वर्ष आम के बेहतर उत्पादन के बावजूद किसानों को उचित बाजार नहीं मिल पाया था. इस बार जिला प्रशासन ने खरीदार-विक्रेता के साथ बैठकें आयोजित कर बाजार से सीधा संपर्क स्थापित किया. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) के सहयोग से आमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया और किसानों को निर्यात संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया.

महिला किसानों को मिला बेहतर मूल्य

सिमडेगा की महिला किसानों ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है. जिले के 7,500 सखी मंडलों से जुड़ी 93 हजार महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों में सक्रिय हैं. आम निर्यात की इस पहली खेप में छह एफपीओ के 300 किसान शामिल हुए. महिला जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने निर्यात प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिला प्रशासन की पहल पर निर्यातक कंपनियों से बातचीत कर किसानों को एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम के लिए 42 रुपये प्रति किलोग्राम की अग्रिम दर दिलाई गई, जो स्थानीय बाजार की तुलना में काफी अधिक है.