ETV Bharat / state

सिमडेगा के 'आम' की मिठास सात समंदर पार, पहली बार लंदन भेजी गई 1322 किलो आम्रपाली की खेप

सिमडेगा ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में इतिहास रचा. पहली बार, जिले में उत्पादित आम्रपाली आमों को लंदन निर्यात किया गया है.

MANGOES SHIPPED TO UNITED KINGDOM
अम्रपाली आम की मिठास अब विदेश में भी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 10, 2026 at 2:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची/सिमडेगाः झारखंड के सिमडेगा जिले ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में नया इतिहास रच दिया है. पहली बार जिले में उत्पादित आम्रपाली आम की व्यावसायिक खेप यूनाइटेड किंगडम (लंदन) के लिए रवाना की गई है. 1322 किलोग्राम आम के इस निर्यात को राज्य सरकार की बिरसा हरित ग्राम योजना की बड़ी सफलता माना जा रहा है. राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी साझा की गई है.

बिरसा हरित ग्राम योजना का कमाल

कोरोना काल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सिमडेगा में बड़े पैमाने पर फलदार पौधों की बागवानी कराई गई थी. वर्ष 2019-20 से 2024-25 तक जिले के 12 हजार से अधिक किसानों ने करीब 10,500 एकड़ भूमि पर आम्रपाली, मल्लिका और लंगड़ा आम के बाग लगाए. अब इन्हीं बागानों के आम अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं.

APEDA के सहयोग से मिला निर्यात का रास्ता

पिछले वर्ष आम के बेहतर उत्पादन के बावजूद किसानों को उचित बाजार नहीं मिल पाया था. इस बार जिला प्रशासन ने खरीदार-विक्रेता के साथ बैठकें आयोजित कर बाजार से सीधा संपर्क स्थापित किया. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) के सहयोग से आमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया और किसानों को निर्यात संबंधी प्रशिक्षण भी दिया गया.

महिला किसानों को मिला बेहतर मूल्य

सिमडेगा की महिला किसानों ने इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है. जिले के 7,500 सखी मंडलों से जुड़ी 93 हजार महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों में सक्रिय हैं. आम निर्यात की इस पहली खेप में छह एफपीओ के 300 किसान शामिल हुए. महिला जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और बेउरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने निर्यात प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जिला प्रशासन की पहल पर निर्यातक कंपनियों से बातचीत कर किसानों को एक्सपोर्ट क्वालिटी के आम के लिए 42 रुपये प्रति किलोग्राम की अग्रिम दर दिलाई गई, जो स्थानीय बाजार की तुलना में काफी अधिक है.

81 टन आम बेचने का लक्ष्य

जिला प्रशासन ने इस सीजन में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल 81 टन आम बेचने का लक्ष्य रखा है. अधिकारियों के अनुसार इसी सप्ताह आम की एक और खेप ब्रिटेन तथा दूसरी खेप यूरोप के लिए भेजी जाएगी. इसके अलावा घरेलू बाजार में बिक्री बढ़ाने के लिए रिलायंस मार्ट के साथ भी मार्केट लिंकेज स्थापित किया गया है.

प्रशासन का मानना है कि आम के सफल निर्यात के बाद भविष्य में सिमडेगा की रागी और इमली जैसे उत्पादों को भी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की संभावनाएं मजबूत होंगी.

यह भी पढ़ेंः

बोकारो में किसानों की हुई चांदी! आम्रलिका आम महोत्सव में बिके 12 क्विंटल से ज्यादा आम

कोडरमा के इस जगह का आम है बेहद खास, विदेश में भी होता है एक्सपोर्ट

JSLPS का प्रयास लाया रंग, अपना मार्ट और MVM बाघिमा पालकोट फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बीच हुआ समझौता

TAGGED:

AMRAPALI MANGOES IN UNITED KINGDOM
BEURA FARMER PRODUCER COMPANY
जागृति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी
यूनाइटेड किंगडम भेजे गए आम
MANGOES SHIPPED TO UNITED KINGDOM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.