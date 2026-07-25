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गोरखपुर में पहली बार रेलवे कर्मचारियों के बच्चों की प्रतिभाओं का सजा मंच, ग्रैंड फिनाले में दिखी कला की झलक

पूर्वोत्तर रेलवे ने पहली बार आयोजित किया अंतर्मण्डलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता और टैलेंट हंट शो.

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NER ने पहली बार कर्मचारियों के बच्चों में टैलेंट हंट के माध्यम से खोजी छिपी प्रतिभाएं. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 1:06 PM IST

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गोरखपुर: प्रतिभाओं को निखारने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने अपने स्थापना काल में पहली बार एक अनोखी पहल की है. पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेल कर्मचारियों के पाल्यों के लिए अंतर्मण्डलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता और टैलेंट हंट शो 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया. जिसका ग्रैंड फिनाले शुक्रवार की रात रेलवे प्रेक्षागृह में रेलवे के महा प्रबंधक की मौजूदगी में संपन्न हुआ. नृत्य, संगीत (गायन-वादन), कविता, ड्राइंग, निबन्ध, एकल अभिनय (मोनो एक्टिंग), मिमिक्री, स्किट, मैजिक प्रतियोगिताओं सहित मुख्यालय एवं मंडल के रेल कर्मचारियों के पाल्यों ने शानदार प्रस्तुति दी.

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हालांकि आयोजन में इज्जत नगर मंडल के आइजक नगर के कलाकारों की प्रस्तुति सबसे शानदार रही और लोगों ने इसे जमकर सराहा. महाप्रबन्धक, पूर्वोत्तर रेलवे उदय बोरवणकर नें ग्रैंड फिनाले के समापन अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया.

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से प्रतिभाओं को मंच मिलता है और उन्हें बड़ी पहचान हासिल करने का अवसर भी मिलता है. ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए. वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि रेलवे की तरह अगर अन्य विभागों में भी ऐसी पहल हो तो प्रतिभाओं को कई क्षेत्रों में प्रदर्शन के अवसर खुल जाएंगे. उन्हें पहचान और रोजगार का संकट नहीं होगा.

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बच्चों ने किया डांस परफॉर्म. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस अंतर्मण्डलीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता/टैलेंट हंट शो के ग्रैंड फिनाले का महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने दीप प्रज्ज्वलित एवं मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया. इसके बाद ग्रैंड फिनाले के विजेता प्रतिभागियों ने अपनी मनोहारी प्रस्तुति दी तो हॉल तालियों से गूंज उठा.

महाप्रबन्धक ने कहा कि मुख्यालय और तीनों मंडलों के कलाकारों ने मंच पर विभिन्न कलाओं एवं विधाओं का एक अद्भुत संसार रचा है. उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग एवं कला समिति के कलाकारों के समन्वय से कार्यक्रम का सफल मंचन हो पाया महाप्रबन्धक ने अनावी शाह के गायन की काफी सराहना की.

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दीप जलाकर कार्यक्रम की हुई शुरूआत. (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके पूर्व, प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आज का आयोजन कला के उत्सव का आनन्द लेने तथा पूर्वाेत्तर रेलवे परिवार के रिश्तों को और मजबूत बनाने का अवसर है. हमारा उ‌द्देश्य रेलकर्मियों और विशेषकर उनके बच्चों एवं परिजनों के अन्दर छिपी हुई अ‌द्भुत रचनात्मक प्रतिभाओं को एक सशक्त तथा सम्मानजनक मंच प्रदान करना है. प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी ने आशा व्यक्त की कि यह मंच कलाकारों के बीच आपसी भाईचारे और ‘रेल परिवार‘ की भावना को और प्रगाढ़ करेगा.

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बच्चियों ने किया डांस परफॉर्म. (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम में विभिन्न आयु वर्ग के कविता पाठ में सैयद मोहम्मद अहद (मुख्यालय) एवं निखिल प्रसाद मौर्या (लखनऊ मंडल), वादन में आशीष एडम्यूड (इज्जतनगर मंडल), गायन के शास्त्रीय संगीत में श्रीमती किरण विष्ट (इज्जतनगर मंडल) तथा उप शास्त्रीय/सुगम संगीत में अनावी शाह (इज्जतनगर मंडल) एवं सुहानी मिश्रा (मुख्यालय), मैजिक शो में अग्रिमा श्रीवास्तव (इज्जतनगर मंडल), लोक नृत्य में गुलशन आरा (इज्जतनगर मंडल), उप शास्त्रीय नृत्य में मुख्यालय से कनिका सोनकर एवं आकृति श्रीवास्तव, समूह नृत्य में गुलशन आरा ग्रुप (इज्जतनगर मंडल) और शास्त्रीय नृत्य में मुख्यालय से सनावी श्रियम एवं सारिका प्रकाश एवं संस्कृति शर्मा (लखनऊ मंडल) ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया.

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