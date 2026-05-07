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नो सिग्नल वाले जोन में पहली बार बजी फोन की घंटी, अबूझमाड़ के टाहकाडोंड में मोबाइल टावर लाएगा डिजिटल क्रांति

लेकिन अब पहली बार गांव में मोबाइल टावर लगने के बाद लोगों के चेहरे पर राहत दिखाई दे रही है. गांव के घरों में अब मोबाइल की घंटियां सुनाई देने लगी हैं. बच्चे इंटरनेट पर पढ़ाई से जुड़ रहे हैं और युवा बाहरी दुनिया से सीधे संपर्क कर पा रहे हैं. टाहकाडोंड में स्थापित मोबाइल टावर का लाभ केवल एक गांव तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इस नेटवर्क सुविधा से आसपास के कई गांव सीधे लाभान्वित होंगे.

मोबाइल टावर नहीं होने का दर्द ग्रामीणों के मुताबिक किसी रिश्तेदार से बात करनी हो, सरकारी सूचना लेनी हो या किसी बीमार व्यक्ति के लिए एंबुलेंस बुलानी हो, हर काम के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता था. बारिश के दिनों में ये समस्या और विकराल हो जाती थी. कई बार गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता था क्योंकि संपर्क का कोई साधन नहीं था.

नो सिग्नल वाले जोन में बज रही मोबाइल की घंटी किसी वक्त टाहकाडोंड गांव अबूझमाड़ की परिस्थितियों से जूझ रहा था. यहां के निवासी मोबाइल सिग्नल के लिए तरस रहे थे. मोबाइल फोन तो गांव में कई लोगों के पास थे,लेकिन सिग्नल ना होने के कारण वो किसी काम के नहीं थे. लोग सिर्फ इसलिए मोबाइल रखते थे ताकि कभी किसी ऊंचे पहाड़ या सड़क के पास पहुंचने पर सिग्नल मिलने पर किसी से संपर्क किया जा सके.

नारायणपुर : बस्तर से नक्सलवाद खत्म होने के बाद अब दुर्गम इलाकों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है. इन मूलभूत सुविधाओं में आज के दौर में मोबाइल टावर भी है.इसी कड़ी में ओरछा ग्राम पंचायत के आश्रित गांव टाहकाडोंड में मोबाइल टावर स्थापित किया गया है.जिससे अब ग्रामीण लोग दूसरे गांवों के साथ शहर से भी कनेक्ट हो गए हैं.

इन गांवों के ग्रामीण अब सीधे मोबाइल नेटवर्क से जुड़ चुके हैं. ग्रामीणों के अनुसार पहले जहां एक कॉल के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब गांव में ही आसानी से बातचीत हो पा रही है.

मोबाइल टावर लगने के बाद गांव में उत्साह का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके गांव में भी नेटवर्क आएगा.कई युवाओं ने पहली बार गांव के भीतर से वीडियो कॉल कर अपने रिश्तेदारों से बात की. बच्चों में इंटरनेट को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है.



महिलाओं का कहना है कि अब स्वास्थ्य संबंधी मदद लेना आसान होगा. वहीं बुजुर्गों ने इसे गांव के लिए नए जमाने की शुरुआत बताया. ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इसी तरह विकास कार्य जारी रहे तो आने वाले समय में अबूझमाड़ की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है.



कलेक्टर ने गांव के लिए बताया ऐतिहासिक पल

नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन ने इस पहल को अबूझमाड़ के लिए ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना केवल संचार सुविधा उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी है.





अबूझमाड़ जैसे कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्क पहुंचाना बड़ी चुनौती थी. लेकिन अब टाहकाडोंड में मोबाइल टावर की स्थापना के बाद प्रशासन का प्रयास है कि आने वाले समय में अन्य दूरस्थ गांवों को भी इसी तरह संचार सुविधाओं से जोड़ा जाए- नम्रता जैन, कलेक्टर





अबूझमाड़ तक डिजिटल इंडिया का असर



देश में डिजिटल इंडिया अभियान वर्षों से चल रहा है, लेकिन अबूझमाड़ जैसे इलाकों में इसका असर सीमित था क्योंकि यहां इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क ही उपलब्ध नहीं था. अब नेटवर्क आने के बाद ग्रामीणों के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं.

अब गांव में ही संभव होंगे कई काम







ऑनलाइन आवेदन

डिजिटल भुगतान

बैंकिंग सेवाएं

सरकारी योजनाओं की जानकारी

राशन और पेंशन संबंधी अपडेट

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से संपर्क, ऑनलाइन दस्तावेज़ प्रक्रिया









संचार से बदलेगी सामाजिक और आर्थिक तस्वीर



विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी क्षेत्र के विकास में संचार व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.जहां नेटवर्क पहुंचता है, वहां जानकारी पहुंचती है, अवसर पहुंचते हैं और विकास की गति बढ़ती है.अबूझमाड़ जैसे क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क केवल सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है. टाहकाडोंड में मोबाइल टावर की स्थापना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उस अबूझमाड़ की बदलती तस्वीर का प्रतीक है जो कभी देश के सबसे कटे हुए और भयग्रस्त इलाकों में गिना जाता था.जहां कभी ‘नो सिग्नल’ लिखा दिखाई देता था, वहां अब विकास की नई आवाज सुनाई दे रही है.मोबाइल नेटवर्क ने गांवों को सिर्फ इंटरनेट से नहीं जोड़ा, बल्कि उम्मीदों, अवसरों और मुख्यधारा से भी जोड़ा है.

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