हिमाचल में अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर होगी गाड़ियों की पासिंग, पहली बार इस जिले से शुरू होने जा रही ये नई सुविधा

हिमाचल में पहली बार ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर गाड़ियों की पासिंग की सुविधा शुरू होने जा रही है.

ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर होगी गाड़ियों की पासिंग
ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर होगी गाड़ियों की पासिंग (FILE)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:16 PM IST

शिमला: हिमाचल में वाहन मालिकों के लिए नए साल के दूसरे महीने में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है. अब गाड़ियों की पासिंग के लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (MVI) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और मानवीय हस्तक्षेप खत्म करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (ATS) शुरू करने का फैसला किया है.

इस नई व्यवस्था के तहत वाहन की फिटनेस पूरी तरह मशीनों और आधुनिक तकनीक के जरिए जांची जाएगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार की आशंका पर भी लगाम लगेगी. इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से कांगड़ा सब डिविजन के रानीताल में होने जा रही है.

परिवहन विभाग के निदेशक नीरज कुमार का कहना, 'हिमाचल प्रदेश में मोटर वाहनों की सुविधा के लिए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं. जिसमें कांगड़ा जिला के रानीताल में 1 फरवरी से वाहनों की पासिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी'.

यह पहली बार होगा जब हिमाचल में किसी ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन पर गाड़ियों की पासिंग की जाएगी. खास बात यह है कि यहां ब्रेक, हेडलाइट, सस्पेंशन, प्रदूषण और अन्य तकनीकी मानकों की जांच पूरी तरह स्वचालित सिस्टम से होगी, जिससे हर वाहन की जांच एक समान और निष्पक्ष तरीके से की जा सकेगी.

इन जिलों में भी खुलेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन

हिमाचल के विभिन्न जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोले जा रहे हैं, जिसमें दो ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन सरकारी क्षेत्र में होंगे और पांच ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन प्राइवेट सेक्टर को दिए गए हैं. सरकारी क्षेत्रों में जिला हमीरपुर के नादौन और ऊना हरौली में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन खोले जाएंगे. इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर में कांगड़ा जिला के रानीताल सहित पांच ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन मंडी जिला के कांगू, बिलासपुर के बैरी, सिरमौर जिला के पांवटा, सोलन जिला के तहत नालागढ़ के राजपुरा खोले जा रहे हैं. जिसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत रानीताल में ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन शुरू हो गया है. जहां 1 फरवरी से कमर्शियल वाहनों की पासिंग जाएगी.

अभी कांगड़ा सब डिविजन के वाहनों की पासिंग

जिला कांगड़ा के रानीताल में एक फरवरी से कमर्शियल वाहनों की पासिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. अभी केवल कांगड़ा सब डिविजन के तहत की कमर्शियल वाहनों की पासिंग की जाएगी. इसके बाद अगले चरण में साढ़ लगते अन्य सब डिवीजनों के तहत पड़ने वाले वाहनों की भी पासिंग की जाने की योजना है. वहीं, जिला के अन्य ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों पर अप्रैल के बाद वाहनों की पासिंग शुरू करने की योजना है. इसके अलावा हमीरपुर जिला के नादौन में ट्रांसपोर्ट विभाग खुद का ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोल रहा है. इसी तरह ऊना के हरौली में HRTC ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन खोल रहा है. इन दोनों की ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशनों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है.

अभी करना पड़ता है लंबा इंतजार

इस नई व्यवस्था से आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, वहीं परिवहन विभाग के कामकाज में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा. वाहन मालिकों को अब इंस्पेक्टर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और फिटनेस प्रक्रिया ज्यादा तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद बनेगी. वहीं, आने वाले समय में इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. हिमाचल में अभी मैन्युअल गाड़ियों की पासिंग होती है, जिसके लिए एमवीआई से मिलने वाली तारीख का इंतजार करना पड़ता है.

वहीं, प्रदेश में सब डिविजन स्तर पर गाड़ियों की पासिंग के लिए एमवीआई अलग से तारीख निर्धारित करते हैं, जिसके आधार पर सब डिविजन में तय दिनों में ही गाड़ियों की पासिंग होती है, अगर किसी कारण वाहन मालिक तय दिन में गाड़ी की पासिंग नहीं करा पाते हैं तो उसे अगली तारीख का लंबा इंतजार करना पड़ता है. ऐसे में ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर खुलने से वाहन मालिक अपनी सुविधा के मुताबिक कभी भी गाड़ियों की पासिंग करा सकेंगे.

प्रदेश सरकार की योजना हर जिला में ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर खोलने की है, जिसके बाद डिवीजन स्तर पर भी ऑटोमेटेड केंद्र खोले जा सकते हैं, जिसके लिए परिवहन विभाग ने आवेदन का ऑप्शन खुला है. ऐसे में यह बदलाव न सिर्फ वाहन पासिंग सिस्टम को आधुनिक बनाएगा, बल्कि हिमाचल को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत परिवहन व्यवस्था की ओर भी ले जाएगा.

हिमाचल में इतने वाहन

हिमाचल में कुल वाहनों की संख्या 24,48,291 है. इसमें सबसे अधिक मोटर साइकिल की संख्या 12,85,182 है. इसी तरह से मोटर कारों की कुल संख्या 8,04,582, गाइड्स करियर की संख्या 1,85,645, मोटर कैब 42,011, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर 22,309, मोपेड 21586, ट्रैक्टर कमर्शियल 19,722, मैक्सी कैब 12,439, बस 11,226, इलेक्ट्रिकल इंस्टीट्यूशन बस 5004, थ्री व्हीलर पैसेंजर 4749, मोटरसाइकिल स्कूटर यूज्ड फॉर हायर 4700, प्राइवेट सर्विस व्हीकल इंडिविजुअल यूज़ 4749, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल 3695, थ्री व्हीलर गुड्स 3568, अर्थ मुविंग इक्विपमेंट 3060, मोटरसाइकिल स्कूटर विथ साइड कार 2912, एक्सकैवेटर 1982, ओमनी बस प्राइवेट यूज़ 1874, ओमनी बस 1644, एम्बुलेंस 1607, क्रेन माउंट व्हीकल 822, प्राइवेट सर्विस व्हीकल 642, रिकवरी व्हीकल 426, टो ट्रक 399 है. इसके अलावा अन्य वाहनों की संख्या अलग से है.

