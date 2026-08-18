देवघर AIMS ने हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में पाई नई उपलब्धि, 65 वर्षीय मरीज का हुआ सफल इलाज
देवघर एम्स में पहली बार ऑर्बिटल एथेरेक्टॉमी और IVUS गाइडेड कोरोनरी प्रोसीडर से एक हृदय के मरीज का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है.
Published : August 18, 2026 at 11:20 AM IST
देवघर: जिले के देवीपुर में बने एम्स ने हृदय चिकित्सा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. संस्थान में पहली बार Orbital Atherectomy और Intravascular Ultrasound (IVUS)-guided coronary intervention से सफलतापूर्वक इलाज किया गया. इसके साथ ही हृदय रोग विभाग ने कैथ अक्टूबर 2025 में कैथ लैब शुरू होने के बाद 200 हृदय संबंधी प्रक्रियाएं पूरी करने का महत्वपूर्ण पड़ाव भी हासिल किया है.
65 वर्षीय मरीज में की गई प्रक्रिया
यह प्रक्रिया एक 65 वर्षीय पुरुष मरीज में की गई, जिन्हें पहले गंभीर हार्ट अटैक के बाद आपातकालीन एंजियोप्लास्टी की गई थी. बाद में किए गए नियोजित उपचार के दौरान हृदय की एक अन्य रक्त वाहिका में अत्यधिक कैल्शियम के कारण गंभीर रुकावट पाई गई. रुकावट इतनी कठोर थी कि सामान्य बैलून भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था.
IVUS एक अत्याधुनिक इंट्रा वैस्कुलर इमेजिंग तकनीक है. जिसकी मदद से डॉक्टर रक्त वाहिका के अंदर की रुकावट और उसकी प्रकृति को बेहद स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. इसी के साथ ऑर्बिटल एंथ्रेक्टमी एक विशेष तकनीक है, जो रक्त वाहिका के भीतर जमा अत्यधिक कठोर कैल्शियम को प्रभावी रूप से मोडिफाई करती है. जिससे ऐसी कैल्सिफाइड और अनक्रॉसेबल बलून रुकावटें भी एंजियोप्लास्टी के उपचार योग्य बनाई जा सकती है.
आधुनिक तकनीक से सफल इलाज
इन दोनों अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से मरीज की जटिल रुकावट का सफलतापूर्वक उपचार किया गया. यह प्रक्रिया ह्रदय रोग विभाग के डॉक्टर सीबी पांडे और डॉक्टर स्मारक के नेतृत्व में हृदय रोग विभाग की टीम द्वारा की गई. इन तकनीकों के उपलब्ध होने के साथ देवघर का एम्स अब झारखंड के चुनिंदा हृदय चिकित्सा केंद्रों में शामिल हो गया है. जहां हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियों का भी इलाज होना संभव है.
अब मरीजों को कॉम्प्लेक्स पीसीआई (complex PCI), कैल्शियम मोडिफिकेशन, इंट्रा वैस्कुलर इमेजिंग, कंडेक्शन सिस्टम पैसिंग (CSP) और स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन(SHI) जैसी उन्नत प्रक्रियाएं देवघर के एम्स में ही उपलब्ध हो पाएंगे.
इस उपलब्धि के बाद हृदय रोग विभाग ने एम्स के कार्यकारी निदेशक का आभार व्यक्त किया. जिनके निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन और दूरदर्शी नेतृत्व ने संस्थान में इन उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह उपलब्धि झारखंड और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को अत्याधुनिक हृदय उपचार उनके घर के करीब उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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