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बस्तर के घने जंगलों के बीच कार्लाकोंटा में पहली बार पहुंची बिजली, रौशन हुआ पूरा गांव

बस्तर के कार्लाकोंटा में पहली बार बिजली पहुंची है. शासकीय स्कीम के तहत गांव में बिजली पहुंचाई गई है.

Electricity reaches KarlaKonta
कार्लाकोंटा में पहली बार पहुंची बिजली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 8, 2026 at 7:20 PM IST

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जगदलपुर : बस्तर के सघन जंगलों के बीच बसे कार्लाकोंटा गांव में पहली बार बिजली की रोशनी पहुंची है. लोहंडीगुड़ा विकासखंड के इस दूरस्थ आदिवासी गांव के 43 परिवार अब अंधेरे से बाहर निकलकर विकास की नई राह पर कदम रखेंगे. करीब एक करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ विद्युतीकरण का कार्य एससीए योजना के तहत किया गया है.

वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

जिला विद्युत अधिकारी प्रदीप अग्रवानी ने बताया कि वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित कार्लाकोंटा गांव के ग्रामीणों की बिजली की मांग अब पूरी हो गई है. जिला प्रशासन के प्रयासों और विद्युत विभाग की पहल से दुर्गम वन क्षेत्र में 3 किलोमीटर 11 केवी लाइन, 4.9 किलोमीटर लो टेंशन लाइन बिछाई गई.

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कार्लाकोंटा में पहली बार पहुंची बिजली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

25 केवी क्षमता के चार ट्रांसफार्मर लगाए गए. इस पूरे काम पर 99.19 लाख रुपए की लागत आई है. जिसका वित्त पोषण स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस (एससीए) योजना के तहत किया गया. बिजली पहुंचने से अब गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल मिलेगा- प्रदीप अग्रवानी, जिला विद्युत अधिकारी

ग्रामीणों को कई कामों में होगी आसानी
जिला विद्युत अधिकारी के मुताबिक बिजली पहुंचने से अब घरेलू कामकाज आसान होगा और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संचार जैसी सुविधाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी ग्रामीणों ने इस पहल पर खुशी जताते हुए इसे उनके जीवन में विकास और उम्मीद की नई शुरुआत बताया है. आपको बता दें कि बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे का बाद अब उम्मीद की नई किरण जगी है.

जिन इलाकों में आम इंसान जाने से कतराता था,वहां आज शासन की योजनाएं पहुंचकर गांव की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम कर रही है. आज कार्लाकोंटा जैसे दुर्गम वनांचल में स्थित गांव में बिजली पहुंची है.अब इस गांव में रहने वाले बच्चों और जनता को रात के अंधेरे में डरकर नहीं जीना होगा.बारिश के मौसम में जंगली जीव जंतुओं के आने का खौफ भी ग्रामीणों के मन से निकलेगा.साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों को दिन ढलते ही किताब बंद करके अगले दिन सूरज उगने के इंतजार से भी छुटकारा मिलेगा.

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