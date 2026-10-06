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उत्तराखंड में अल्पसंख्यक युवाओं का पहली बार बनेगा डेटाबेस, रोजगार की जरूरतों का भी होगा आकलन

देहरादून: उत्तराखंड में अल्पसंख्यक समाज से जुड़े युवाओं का पहली बार डेटाबेस तैयार किया जाएगा. उत्तराखंड अल्पसंख्यक हुनर परिषद की ओर से तैयार होने वाले इस डेटाबेस में युवाओं की रोजगार संबंधी जरूरतों के साथ ही उन्हें किस क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसकी जानकारी जुटाई जाएगी. आंकड़ों के आधार पर भविष्य में युवाओं की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे. खास बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को अब AI, ड्रोन समेत आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों से जोड़ने की तैयारी है.

राज्य में अल्पसंख्यक समाज के युवाओं के लिए ऐसा पहली बार होगा जब एक विशेष डाटाबेस तैयार हो पाएगा और परिषद की तरफ से ऐसा किया जाएगा. भविष्य की तमाम योजनाओं और उनके रोजगार पर प्रशिक्षण के लिए यह डेटाबेस काफी महत्वपूर्ण होगा. -पराग मधुकर धकाते, विशेष सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग-

उत्तराखंड अल्पसंख्यक हुनर परिषद की ओर से इस डेटाबेस को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसका मकसद केवल युवाओं का आंकड़ा तैयार करना नहीं, बल्कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उनके लिए रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना होगा. यानी किस क्षेत्र में कितने युवाओं को प्रशिक्षण की जरूरत है और उन्हें किस तरह के कौशल से जोड़ा जा सकता है, इसका खाका तैयार किया जाएगा.

दरअसल मौजूदा समय में रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. पारंपरिक रोजगार के साथ-साथ तकनीकी और डिजिटल क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं पैदा हो रही हैं. ऐसे में अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को भी नए दौर के रोजगार से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है. इसी कड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, ड्रोन तकनीक समेत आधुनिक तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की तैयारी है.

डेटाबेस तैयार होने के बाद युवाओं की रुचि और जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को ज्यादा लक्षित तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी. उदाहरण के तौर पर यदि किसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण की जरूरत सामने आती है तो उसी के मुताबिक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे. इससे प्रशिक्षण को केवल औपचारिक कार्यक्रम के तौर पर चलाने के बजाय रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कोशिश होगी.

अब तक अल्पसंख्यक समाज से जुड़े युवाओं को कारपेंटर, वेल्डर जैसे कामों में प्रशिक्षण दिया जाता रहा है. लेकिन अब उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि वह मौजूदा जरूरत के लिहाज से तकनीकी कार्यों से जुड़ सकें और उसे स्वरोजगार के रूप में अपना भी सकें.

-शोएब अहमद, उपाध्यक्ष, उत्तराखंड अल्पसंख्यक हुनरमंद परिषद-

इस पहल में खास तौर पर यह जानकारी जुटाने पर जोर रहेगा कि अल्पसंख्यक समाज के कितने युवा रोजगार की तलाश में हैं, कितने युवाओं को मौजूदा कौशल के बावजूद अतिरिक्त प्रशिक्षण की जरूरत है और कितने युवा नए तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं. इसके साथ ही अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं के मुताबिक युवाओं के लिए प्रशिक्षण की दिशा तय की जा सकेगी.

परिषद की योजना के मुताबिक आधुनिक तकनीक से जुड़े प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोल सकते हैं. AI और ड्रोन जैसे क्षेत्र आने वाले समय में कई नए अवसर पैदा कर रहे हैं. ऐसे में युवाओं को इन क्षेत्रों में शुरुआती स्तर से लेकर जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण देकर उन्हें तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाएगा.

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