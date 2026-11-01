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देश में पहली बार वाराणसी में GEN Z कॉनक्लेव, धर्माचार्य देंगे युवाओं के सवालों का जवाब, संस्कृति से जोड़ने का रास्ता बताएंगे संत

जेन जी कॉन्क्लेव में जुटेंगे युवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेन जी के आंदोलन के बाद से देशभर में हर तरफ नई युवा पीढ़ी की चर्चा होने लगी. कहीं उनके जज्बे की तारीफ हो रही है तो कहीं उनके व्यवहार की आलोचना हो रही है. ऐसे में अब काशी में पहली बार जेन जी कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है. इस कॉन्क्लेव के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत से नई पीढ़ी को रूबरू कराया जाएगा, जिसमें प्रतीची और प्राची दोनों का संगम नजर आएगा. कॉन्क्लेव में क्या होगा, कैसे जेन जी को इसमें शामिल किया जाएगा. इन सब को लेकर के ईटीवी भारत की टीम ने अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेन्द्रनंद सरस्वती से खास बातचीत की.

जेन जी को सुनेंगे शंकराचार्य

ईटीवी भारत से खास बातचीत में स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने बताया कि, काशी एक बार फिर से संस्कृति संसद का गवाह बनने जा रही हैं जिसमें संत विद्वान और युवा एक मंच पर जुटेंगे, जो भारत के सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण के गवाह भी बनेंगे. उन्होंने कहा कि, इस बार काशी की धरती पर तीन, चार और पांच नवंबर को इस संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शंकराचार्य सहित देशभर से आए 3000 धर्माचार्य, धर्मावलंबी और 7000 से ज्यादा युवा एकत्रित होंगे.

स्वामी जितेन्द्रनंद सरस्वती से खास बातचीत. (Video Credit; ETV Bharat) जेन जी की छवि बनी नाकारात्मक स्वामी जितेन्द्रानंद ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से जेन जी की तस्वीर सामने आई, उसने पूरे विश्व में भारत के नई पीढ़ी की एक नकारात्मक तस्वीर को प्रस्तुत किया. ऐसे में हम अपने युवाओं की उस तस्वीर और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है. वहां मौजूद 50,000 युवा हमारे देश के सभी जेन जी के प्रारूप नहीं हो सकते, यदि हम उन्हें जेन जी कहेंगे तो फिर वह लोग कौन है जो साढ़े 4 करोड़ की संख्या में हरिद्वार से कावड़ लेकर के निकले थे. देशभर से जुटेंगे धर्माचार्य (Photo Credit; ETV Bharat) जंतर मंतर से अधिक जेन जी कांवड़ यात्रा में जुटे ऐसे ही आप काशी को देख लें यदि आप बिहार में देवघर के कांवड़ यात्रा देख ले तो आपको बड़ी संख्या में यह नई पीढ़ी नजर आएगी, जो हमारी भारतीय संस्कृति से आज भी जुड़ी हुई है. आप दिल्ली में कुछ लोगों का विरोध पुरी नई पीढ़ी की तस्वीर को नहीं बता सकता. उन्होंने बताया कि, इस संसद में कॉन्क्लेव के आयोजन के पीछे की हमारी मूल मंशा यही है कि हम नई पीढ़ी के विचारों को जाने और उन्हें अपने संस्कृति से जोड़े. बनारस में गंगा महासभा (Photo Credit; ETV Bharat)