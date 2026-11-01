देश में पहली बार वाराणसी में GEN Z कॉनक्लेव, धर्माचार्य देंगे युवाओं के सवालों का जवाब, संस्कृति से जोड़ने का रास्ता बताएंगे संत
पढ़िए अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती से संवाददाता प्रतिमा तिवारी की खास बातचीत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 8:29 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 8:55 PM IST
वाराणसी: दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए जेन जी के आंदोलन के बाद से देशभर में हर तरफ नई युवा पीढ़ी की चर्चा होने लगी. कहीं उनके जज्बे की तारीफ हो रही है तो कहीं उनके व्यवहार की आलोचना हो रही है. ऐसे में अब काशी में पहली बार जेन जी कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है. इस कॉन्क्लेव के जरिए भारत की सांस्कृतिक विरासत से नई पीढ़ी को रूबरू कराया जाएगा, जिसमें प्रतीची और प्राची दोनों का संगम नजर आएगा. कॉन्क्लेव में क्या होगा, कैसे जेन जी को इसमें शामिल किया जाएगा. इन सब को लेकर के ईटीवी भारत की टीम ने अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेन्द्रनंद सरस्वती से खास बातचीत की.
जेन जी को सुनेंगे शंकराचार्य
ईटीवी भारत से खास बातचीत में स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती ने बताया कि, काशी एक बार फिर से संस्कृति संसद का गवाह बनने जा रही हैं जिसमें संत विद्वान और युवा एक मंच पर जुटेंगे, जो भारत के सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण के गवाह भी बनेंगे. उन्होंने कहा कि, इस बार काशी की धरती पर तीन, चार और पांच नवंबर को इस संसद का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें शंकराचार्य सहित देशभर से आए 3000 धर्माचार्य, धर्मावलंबी और 7000 से ज्यादा युवा एकत्रित होंगे.
जेन जी की छवि बनी नाकारात्मक
स्वामी जितेन्द्रानंद ने बताया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से जेन जी की तस्वीर सामने आई, उसने पूरे विश्व में भारत के नई पीढ़ी की एक नकारात्मक तस्वीर को प्रस्तुत किया. ऐसे में हम अपने युवाओं की उस तस्वीर और संस्कृति से लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं जिसके लिए हमारा देश जाना जाता है. वहां मौजूद 50,000 युवा हमारे देश के सभी जेन जी के प्रारूप नहीं हो सकते, यदि हम उन्हें जेन जी कहेंगे तो फिर वह लोग कौन है जो साढ़े 4 करोड़ की संख्या में हरिद्वार से कावड़ लेकर के निकले थे.
जंतर मंतर से अधिक जेन जी कांवड़ यात्रा में जुटे
ऐसे ही आप काशी को देख लें यदि आप बिहार में देवघर के कांवड़ यात्रा देख ले तो आपको बड़ी संख्या में यह नई पीढ़ी नजर आएगी, जो हमारी भारतीय संस्कृति से आज भी जुड़ी हुई है. आप दिल्ली में कुछ लोगों का विरोध पुरी नई पीढ़ी की तस्वीर को नहीं बता सकता. उन्होंने बताया कि, इस संसद में कॉन्क्लेव के आयोजन के पीछे की हमारी मूल मंशा यही है कि हम नई पीढ़ी के विचारों को जाने और उन्हें अपने संस्कृति से जोड़े.
बनेगा मनुस्मृति आयोग
जितेन्द्रानंद सरस्वती कहा कि, ऐसा कॉन्क्लेव में श्रोता भी जेन जी और वक्ता भी जेन जी ही होगा. हमारे यहां जेन जी भगवान राम है, भगवान कृष्ण, अभिमन्यु है इसलिए हम उनके प्रारूप से युवाओं को जोड़ सके यही हमारी मंशा है. उन्होंने बताया कि इसमें तीन शंकराचार्य, सभी संप्रदाय, धर्म के धर्मावलंबी, आचार्य, विद्वान शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि एक ओर संत और विद्वानों की भागीदारी होगी जो भारतीय परंपराओं पर चर्चा करेंगे तो वही जो युवा है वह समकालीन प्रश्नों पर भी अपने विचार रखेंगे.
बड़ी बात यह है कि संसद में युवा संतों के सामने अपने प्रश्न को भी रखेंगे और उन्हें उनके उत्तर भी मिलेगा. उन्होंने बताया कि, इस संसद में हिंदू आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग सनातन के मुद्दों पर बात होगी, जिसमें प्रमुख बिंदु मनुस्मृति का होगा. इस बार मनुस्मृति पर उठने वाले सवालों के जवाब को तलाशने के लिए इस पर चर्चा की जाएगी. मनु स्मृति आयोग का गठन होगा. उन्होंने बताया कि समिति में जो हमारी पांडुलिपि अब चोरी हो गई है उन्हें भी वापस लाने के लिए बातचीत की जाएगी.
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