पहली बार नागरिकों को मिलेगा स्वगणना विकल्प, लोग भर सकेंगे ऑनलाइन जानकारी, ये होंगे सवाल?

देहरादून: जनगणना के पहले चरण के तहत उत्तराखंड राज्य में मकान सूचीकरण एवं गणना का काम 25 अप्रैल से शुरू होने की संभावना है. जिसके लिए जनगणना निदेशालय तैयारियों में जुटा हुआ है. वर्तमान समय में अधिकारियों की जनगणना कार्य से संबंधित ट्रेनिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. खास बात यह है कि आगामी संभावित 25 अप्रैल से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण एवं गणना से ठीक 15 दिन पहले यानी करीब 9 अप्रैल से स्वगणना की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. देश में पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प मिल रहा है. स्वगणना कराए जाने की मुख्य वजह यही है कि जनगणना में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उनको इसके प्रति जागरूक किया जा सके.

भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से देश में जनगणना से संबंधित अधिसूचना पहले ही जारी हो चुकी है. जिसके तहत देशभर में दो चरणों में जनगणना प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. पहले चरण में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य और दूसरे चरण में लोगों की गणना की जाएगी. इसके लिए तिथियां का भी ऐलान कर दिया गया है. लिहाजा, अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच देश भर में मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य किया जाना है. इसके बाद जनगणना के दूसरे चरण के तहत 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच देश भर में लोगों की गणना की जाएगी. हालांकि, देश के स्नोबाउंड क्षेत्रों में लोगों के गणना का कार्य 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच की जाएगी.

उत्तराखंड में जनगणना के पहले चरण के तहत 25 अप्रैल से 24 मई 2026 के बीच मकान सूचीकरण एवं गणना का कार्य होने की संभावना है. इस संबंध में जल्द ही राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी हो सकती है. ऐसे में जनगणना कार्य निदेशालय आगामी 25 अप्रैल से प्रस्तावित मकान सूचीकरण एवं गणना के कार्य से ठीक 15 दिन पहले स्वगणना की तैयारियों में जुट गई है. स्वगणना की खास बात यह है जनता स्वगणना को लेकर जल्द ही लांच होने वाले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर, मकान सूचीकरण एवं गणना से संबंधित जानकारी को उपलब्ध करा सकती है. संभावना जताई जा रही है कि स्वगणना के लिए जनगणना कार्य निदेशालय की ओर से 9 अप्रैल 2026 को स्वगणना पोर्टल लांच कर दिया जाएगा. इसके बाद जनता अपनी जानकारी को ऑनलाइन भर सकेगी.