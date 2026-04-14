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भव्य देव मिलन के साथ पश्मी में पहली बार बिशु मेले का आयोजन, आस्था के रंग में पूरा क्षेत्र सराबोर

चालदा महासू बिशु पशमी मेला ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक में स्थानीय देव आस्था और उनसे जुड़े उत्सवों का विशेष महत्व है. हिमाचल और उत्तराखंड के बड़े क्षेत्र के आराध्य देव चालदा महासू इन दिनों पश्मी सिरमौर में वास कर रहे हैं. लिहाजा पूरा क्षेत्र आस्था का केंद्र बना हुआ है. इस दौरान पश्मी गांव एक और ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना, जब यहां पहली बार बिशु मेले का आयोजन हुआ. छत्रधारी के बुलावे पर बोठा महासू महाराज द्राबिल पश्मी पहुंचे तो भव्य देव मिलन की भव्य तस्वीर सामने आई. बोठा महासू छत्रधारी चालदा महासू के बड़े भाई माने जाते हैं. ऐसे में इस देव मिलन के साथ बिशु उत्सव में आस्था और उल्लास का सैलाब उमड़ पड़ा. श्रद्धालुओं ने नंगे पैर तय की 18 KM की यात्रा छत्रधारी चालदा महासू के वास से आस्था के केंद्र बन चुके पश्मी गांव के लिए ये मौका बेहद खास रहा. बिशु मेले के लिए चालदा महासू के बड़े भाई माने जाने वाले बोठा महासू महाराज द्राबिल पश्मी गांव पहुंचे. नंगे पैर 18 किलोमीटर की यात्रा श्रद्धालुओं के कांधे पर बोठा महासू महाराज द्राबिल पश्मी गांव पहुंचे. जानकारी है कि इस दैवीय यात्रा में बच्चे बूढ़े महिलाओं समेत हर वर्ग से करीब 5 हजार लोग शामिल हुए. हालांकि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई थी. यात्रियों की सुविधा के लिए जगह-जगह जलपान की व्यवस्था भी की गई थी. बच्चों महिलाओं को पहुंचने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई थी. 22 सालों बाद आयोजित होगा बोठा महासू द्राबिल का बिशु शेड़कुलिया महाराज के पुजारी पंडित गोविंद राम पांडेय ने बताया कि छत्रधारी चालदा महासू के बड़े भाई बोठा महासू का मूल स्थान उत्तराखंड के हनोल में है. मगर इसके अलावा पालकी रूप में बोठा महासू द्राबिल में भी वास करते हैं. अब 22 साल के बाद द्राबिल बोठा महासू के यहां में भी बिशु मेले का आयोजन होने जा रहा. खास बात ये है कि इस मेले की तिथि खुद चालदा महासू देवता ने निर्धारित की है. इस बिशु मेले का आयोजन 28 अप्रैल को होना है. हिंदू पंचांग विक्रमी संवत के 15 गत्ते वैशाख को मेले का आयोजन सिरमौर जिले के बागड़ी में आयोजित होगा.