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भव्य देव मिलन के साथ पश्मी में पहली बार बिशु मेले का आयोजन, आस्था के रंग में पूरा क्षेत्र सराबोर

बिशु मेले के साथ ही नए साल की शुरुआत होगी और ये साल का पहला उत्सव होगा. मेले में बुरांस के फूलों से पूजा होगी.

Chalda Mahasu Bishu Pashmi Mela
चालदा महासू बिशु पशमी मेला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 12:48 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक में स्थानीय देव आस्था और उनसे जुड़े उत्सवों का विशेष महत्व है. हिमाचल और उत्तराखंड के बड़े क्षेत्र के आराध्य देव चालदा महासू इन दिनों पश्मी सिरमौर में वास कर रहे हैं. लिहाजा पूरा क्षेत्र आस्था का केंद्र बना हुआ है. इस दौरान पश्मी गांव एक और ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना, जब यहां पहली बार बिशु मेले का आयोजन हुआ. छत्रधारी के बुलावे पर बोठा महासू महाराज द्राबिल पश्मी पहुंचे तो भव्य देव मिलन की भव्य तस्वीर सामने आई. बोठा महासू छत्रधारी चालदा महासू के बड़े भाई माने जाते हैं. ऐसे में इस देव मिलन के साथ बिशु उत्सव में आस्था और उल्लास का सैलाब उमड़ पड़ा.

श्रद्धालुओं ने नंगे पैर तय की 18 KM की यात्रा

छत्रधारी चालदा महासू के वास से आस्था के केंद्र बन चुके पश्मी गांव के लिए ये मौका बेहद खास रहा. बिशु मेले के लिए चालदा महासू के बड़े भाई माने जाने वाले बोठा महासू महाराज द्राबिल पश्मी गांव पहुंचे. नंगे पैर 18 किलोमीटर की यात्रा श्रद्धालुओं के कांधे पर बोठा महासू महाराज द्राबिल पश्मी गांव पहुंचे. जानकारी है कि इस दैवीय यात्रा में बच्चे बूढ़े महिलाओं समेत हर वर्ग से करीब 5 हजार लोग शामिल हुए. हालांकि इस यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से भी पूरी तैयारियां की गई थी. यात्रियों की सुविधा के लिए जगह-जगह जलपान की व्यवस्था भी की गई थी. बच्चों महिलाओं को पहुंचने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई थी.

22 सालों बाद आयोजित होगा बोठा महासू द्राबिल का बिशु

शेड़कुलिया महाराज के पुजारी पंडित गोविंद राम पांडेय ने बताया कि छत्रधारी चालदा महासू के बड़े भाई बोठा महासू का मूल स्थान उत्तराखंड के हनोल में है. मगर इसके अलावा पालकी रूप में बोठा महासू द्राबिल में भी वास करते हैं. अब 22 साल के बाद द्राबिल बोठा महासू के यहां में भी बिशु मेले का आयोजन होने जा रहा. खास बात ये है कि इस मेले की तिथि खुद चालदा महासू देवता ने निर्धारित की है. इस बिशु मेले का आयोजन 28 अप्रैल को होना है. हिंदू पंचांग विक्रमी संवत के 15 गत्ते वैशाख को मेले का आयोजन सिरमौर जिले के बागड़ी में आयोजित होगा.

चैत्र मास में बिशु मेला नए साल की शुरुआत

महासू देव संस्कृति को करीब से जाने वाले शेड़कुलिया महाराज के पुजारी पंडित गोविंद राम पांडेय ने बताया कि प्रकृति में परिवर्तन के साथ चैत्र प्रतिपदा से नए साल की भी शुरुआत होती है. पूरे हिंदू समाज के लिए चैत्र मास का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी महीने से नए संवत्सर की भी शुरुआत होती है और साल भर होने वाले उत्सवों और धार्मिक अनुष्ठानों की तिथियां इसी से निर्धारित होती हैं. उन्होंने कहा कि पहाड़ की संस्कृति में भी इसका प्रभाव गहरा है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की साझी संस्कृति में महासू देवता विशेष महत्व रखते हैं. बिशु भी ऐसा ही एक त्यौहार है जो स्थानीय लोगों के आराध्य महासू देवता को समर्पित है. महासू देवता को समर्पित बिशु विक्रमी संवत के चैत्र मास के 30 गत्ते को आयोजित किया जाता है. पहाड़ी संस्कृति में बिशु को साल के पहले उत्सव के रूप में मनाया जाता है. चालदा महासू महाराज इस समय पश्मी में हैं, तो स्वाभाविक है कि बिशु उत्सव भी अधिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है.

बुरांस के फूलों से विशेष पूजा

पंडित गोविंद राम पांडेय कहते हैं कि बिशु के मौके पर देवता की बुरांस के फूलों से विशेष पूजा की जाती है. साल में केवल एक बार महाराज की पूजा में बुरांस के फूलों को समर्पित किया जाता है. इसके अलावा हिंदुओं के लिए चैत्र मास का वैसे भी विशेष महत्व है. इस मास में न केवल नवरात्र आयोजित होते हैं, बल्कि नए वर्ष के लिए पंचांग की रूपरेखा भी निर्धारित होती है. गोविंद राम पांडेय कहते हैं चैत्र मास में साल के राजा और मंत्री वार भी तय होते हैं. विक्रमी संवत 2083 का रौद्र संवत्सर चल रहा है. चैत्र मास की प्रतिपदा को गुरुवार होने से इस संवत्सर के लिए गुरुवार राजा हो गया है. वहीं, वैशाख मास की प्रतिबद्ध को मंगलवार है. ऐसे में वर्ष के लिए मंगलवार मंत्री वार होगा. चैत्र मास की इसी विशेषता का प्रभाव पहाड़ी संस्कृति पर भी देखने को मिलता है, जिसको उत्सव के रूप में मनाने के लिए बिशु आयोजित किए जाते हैं.

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