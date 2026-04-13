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20 साल लंबी जुदाई..अब चंद घंटों का इंतजार, पहली बार मिलेगी बीजेपी को सीएम की कुर्सी

''अब जब बिहार में बीजेपी की सरकार होगी बिहार में किसी भी केंद्रीय योजना को लागू करेगी. बीजेपी का सीएम अपने मुताबिक योजना को लागू करेगा. राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फैसला लेगी उसे आसानी से बिहार में लागू कर पाएंगी.'' - सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ

बिहार में दिखेगा बीजेपी मॉडल : राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं की बिहार में अब तक नीतीश कुमार का मॉडल ही चलता रहा है. बीजेपी के सहयोग से जरूर सरकार चलती रही है. नीतीश कुमार अपनी सोच के हिसाब से बिहार के लिए योजना बनाते रहे हैं. कई योजना की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर भी होती रही है. बीजेपी चाह कर भी अपनी कोई भी नई योजना लागू नहीं कर पाती थी. लेकिन स्वाभाविक है, जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो अपने हिसाब से योजनाओं को बिहार में लागू करेगी. राष्ट्रीय स्तर पर जो भी फैसला लेगी उसे आसानी से बिहार में लागू कर पाएगी.

बिहार में होगा पहली बार बीजेपी का सीएम : बिहार में अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा यह तय हो चुका है. नई सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से कल कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा दे देंगे, यह भी तय है. कुल मिलाकर 20 साल बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी. पहले बीजेपी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते थे, लेकिन अब नीतीश कुमार के सहयोग से बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा.

नीतीश मॉडल से विकास संभव : बीजेपी चाह कर भी कोई बड़ा फैसला नहीं ले पा रही थी, लेकिन अब स्थिति बदलने वाली है. जब नीतीश मॉडल के साथ भाजपा अब अपना मॉडल भी बिहार में लागू करेगी. अपनी योजनाओं को भी चलाएगी. विशेषज्ञ कहते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार का चेहरा बदल जाएगा. हालांकि, जेडीयू के नेता अभी कह रहे हैं कि नीतीश मॉडल से ही बिहार का विकास संभव होगा. नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे प्रशासन पर उनकी छाप दिखेगी.

पटना : बिहार में मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी को 20 साल तक इंतजार करना पड़ा है. 2005 में पहली बार एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे. पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ रहे हैं, तब जाकर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है. पिछले 20 सालों से बिहार में एक तरह से नीतीश मॉडल पर काम हो रहा था.

सुनील पांडेय, राजनीतिक विशेषज्ञ (ETV Bharat)

नीतीश मॉडल की बीजेपी मॉडल पर रहेगी छाप? : ऐसे जदयू नेताओं का लगातार कहना है कि नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर ही बिहार में सरकार चलेगी. जदयू प्रवक्ता नवल शर्मा का कहना है कि नीतीश मॉडल से ही बिहार में विकास संभव होगा. नवल शर्मा का कहना है कि जंगल राज से बिहार को निकाल कर विकास के पटरी पर लाना ही नीतीश मॉडल रहा है. अभी बिहार विकासशील राज्य है, लेकिन बिहार को विकसित राज्य बनाना है.

''बेहतर कानून व्यवस्था करनी है. बिहार को देश के विकसित राज्यों में लाना है तो उसके लिए नीतीश मॉडल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है. बिहार में एनडीए की सरकार है. एनडीए के सभी घटक दलों में बेहतर समन्वय है. सभी घटक दलों को पता है यदि बिहार का कल्याण संभव है तो वह नीतीश मॉडल से ही संभव होगा. नीतीश कुमार जहां भी रहेंगे वहां से उनकी छाया बिहार के प्रशासन पर पर बनी रहेगी यह भी तय है.''- नवल शर्मा, प्रवक्ता, जदयू

नवल शर्मा, प्रवक्ता, जदयू (ETV Bharat)

प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री जरूर बन जाएगा लेकिन सरकार चलाने के लिए जदयू का सहयोग जरूरी होगा. ऐसे में भाजपा विवादास्पद एजेंडा को पूरी तरह से लागू नहीं कर सकती है, यह तो तय है. ''भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई फैसला लेती है या कोई नई योजना बनाती है वह जरूर लागू कर पाएंगी. पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार पर आरोप भी लगता रहा है कि भाजपा के कई ऐसे एजेंडो को लागू करने में मदद करते रहे हैं, जिसका पहले विरोध किया करते थे. इसका नुकसान भी जदयू को उठाना पड़ा है. अब जब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो स्वाभाविक है स्थितियां और बदलेगी.''

20 साल से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे : नीतीश कुमार को पिछले 20 सालों में कभी भी इतना सीट नहीं मिला कि अपने बूते सरकार बना लें, हर बार किसी न किसी गठबंधन के बड़े सहयोगी की जरूरत रही है. पिछले 6 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नीतीश कुमार की पार्टी से तीन बार अधिक सीट मिला है लेकिन बीजेपी ने हर बार नीतीश कुमार को ही नेता चुना. अब जाकर स्थिति बदलने वाली है.

पिछले पांच चुनाव में जदयू के मिले सीट

वर्ष जेडीयू 2005 88 2010 115 2015 71 2020 43 2025 85

दो बार ही जदयू बड़ी पार्टी रही : 2005 और 2010 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बीजेपी से अधिक सीट मिला था. जबकि 2015 में जदयू से अधिक आरजेडी को सीट मिला था. जदयू को जहां 71 सीट मिला था, तो आरजेडी को 80 सीट. 2020 और 2025 में जदयू से अधिक बीजेपी को विधानसभा चुनाव में सीट मिला था.

20 साल का इंतजार खत्म : विधानसभा चुनाव में 2020 में जदयू को केवल 43 सीट आया था. जबकि भाजपा को 74 सीट, वहीं 2025 में बीजेपी को 89 सीट आया है. जबकि जदयू को 85 सीट मिली है. लेकिन दोनों बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने. 2025 विधानसभा चुनाव में 2025 से 2030 तक का नारा जरूर दिया गया था, लेकिन अब उसमें बड़ा बदलाव हो रहा है. सरकार बनने के 6 महीने के अंदर ही भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है. 20 साल का इंतजार समाप्त हो रहा है. ऐसे में बिहार में सरकार का एजेंडा भी धीरे-धीरे बदलना शुरू होगा, यह तय माना जा रहा है.

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