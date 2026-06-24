कानपुर: चिड़ियाघर में पहली बार जन्मे 15 नन्हें घड़ियाल, बेहतर सेहत के लिए खाने में परोसा जा रहा कीमा
चिड़ियाघर के प्रशासनिक अफसर बोले- कानपुर जू का बेहतर माहौल घड़ियालों को भाया, अब इनके ब्रीडिंग सेंटर बनाने की तैयारी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 4:03 PM IST
कानपुर: पानी में रहने वाला विशालकाय घड़ियाल हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है. ठीक उसी तरह अपने नुकीले मुंह के लिए पहचाने जाने वाले घड़ियाल भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं. इन दिनों कानपुर के चिड़ियाघर में सबसे ज्यादा चर्चा घड़ियालों की ही हो रही है. दरअसल, यहां पहली बार घड़ियाल परिवार का कुनबा बढ़ा है और एक साथ 15 नन्हे घड़ियालों ने जन्म लिया है.
कानपुर चिड़ियाघर में जन्में इन नन्हें घड़ियालों की उम्र करीब एक माह हो गई है. अब इन्होंने खाना-पीना शुरू कर दिया है. जू के प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि इनके संरक्षण को लेकर बाड़े में कई खास प्रबंध किए गए हैं. क्षेत्रीय वन अधिकारी फिरोज खान ने बताया कि साल 2017 से पहले तक जू में मादा घड़ियाल थी. इसी साल यहां पर नर घड़ियाल को लाया गया था. अब इन्होंने शावकों को जन्म दिया है.
चील और गिद्ध से बचाने लगाया गया नेट
क्षेत्रीय वन अधिकारी फिरोज खान ने बताया कि इन शावकों को चील और गिद्ध से बचाने के लिए बाड़े के चारों ओर विशेष प्रकार का नेट लगाया गया है. इससे उन्हें तेज धूप से भी बचाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बाड़े में बने तालाब में के अलावा कुछ देर के लिए शावक किनारे आकर सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं. कभी-कभार अपने माता-पिता की पीठ पर बैठते हैं.
उन्होंने कहा कि नन्हें घड़ियालों की गतिविधियों पर कैमरों से भी नजर रखी जा रही है. फिलहाल इनके बाड़ों के आसपास अभी दर्शकों की एंट्री नहीं है. कीपरों का कहना था माता-पिता को अपने बच्चों से इतना प्यार है कि अगर खाने देते समय भी बाड़े के अंदर पैर रखने की कोशिश करो तो नर व मादा घड़ियाल अटैक करने को तैयार रहते हैं.
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