ETV Bharat / state

कानपुर: चिड़ियाघर में पहली बार जन्मे 15 नन्हें घड़ियाल, बेहतर सेहत के लिए खाने में परोसा जा रहा कीमा

कानपुर : चिड़ियाघर में पहली बार जन्मे 15 नन्हें घड़ियाल ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: पानी में रहने वाला विशालकाय घड़ियाल हमेशा से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है. ठीक उसी तरह अपने नुकीले मुंह के लिए पहचाने जाने वाले घड़ियाल भी लोगों को खूब आकर्षित करते हैं. इन दिनों कानपुर के चिड़ियाघर में सबसे ज्यादा चर्चा घड़ियालों की ही हो रही है. दरअसल, यहां पहली बार घड़ियाल परिवार का कुनबा बढ़ा है और एक साथ 15 नन्हे घड़ियालों ने जन्म लिया है. कानपुर : चिड़ियाघर में पहली बार जन्मे 15 नन्हें घड़ियाल (Video Credit; ETV Bharat) कानपुर चिड़ियाघर में जन्में इन नन्हें घड़ियालों की उम्र करीब एक माह हो गई है. अब इन्होंने खाना-पीना शुरू कर दिया है. जू के प्रशासनिक अफसरों का कहना है कि इनके संरक्षण को लेकर बाड़े में कई खास प्रबंध किए गए हैं. क्षेत्रीय वन अधिकारी फिरोज खान ने बताया कि साल 2017 से पहले तक जू में मादा घड़ियाल थी. इसी साल यहां पर नर घड़ियाल को लाया गया था. अब इन्होंने शावकों को जन्म दिया है.