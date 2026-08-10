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मानसून सत्रः प्रथम अनुपूरक बजट पारित, अनुपूरक पर चर्चा के समय में करनी पड़ी कटौती

रांचीः 10 अगस्त को झारखंड का विधानसभा कई विषयों का गवाह बना. अगस्त 2019 में तैयार विधानसभा के इस नये भवन की मेन गेट तक पहली बार किसी भी आंदोलनकारियों का समूह पहुंचा.

पहली बार ऐसा हुआ जब सदन की कार्यवाही के दौरान रांची में रहते हुए भाजपा का कोई विधायक सदन नहीं आ सका. क्योंकि सीएम आवास के सामने प्रदर्शन की वजह से सभी हिरासत में लिए जा चुके थे.

लिहाजा, मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों की गैरमौजूदगी में अनुपूरक के अनुदान मांगों पर बिना वाद-विवाद के ध्वनिमत से 8399.31 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पारित हो गया. ऐसा पहली बार हुआ कि चर्चा की तय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली गई. वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग ने भी इस बात को लेकर प्रशंसा की है कि झारखंड का वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा है.

अनुपूरक पर चर्चा के समय में करनी पड़ी कटौती

संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कार्यमंत्रणा की बैठक में विपक्ष के आग्रह पर अध्यक्ष महोदय का नियमन आया था कि सुखाड़ और छात्रों के मुद्दों की वजह से अनुपूरक बजट पर चर्चा की अवधि दो घंटे से बढ़ाकर तीन घंटे कर दी जाए. लेकिन सदन में खुद मांग करने वाले मौजूद नहीं हैं.