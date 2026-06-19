अजमेर के जेएलएन अस्पताल का कीर्तिमान, दावा- महिला के दिल में छेद की पहली रोबोटिक सर्जरी
अस्पताल प्रशासन का दावा- संपूर्ण विश्व के सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में यह पहली कार्डियक रोबोटिक सर्जरी है, जो सफल रही है.
Published : June 19, 2026 at 4:28 PM IST
अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल के सीटीवीएस विभाग में 28 वर्षीय महिला के दिल में छेद की रोबोटिक सर्जरी कर कीर्तिमान बनाया. दावा है कि सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में इस तरह की यह पहली रोबोटिक सर्जरी है. सर्जरी के बाद महिला मरीज पूरी तरह स्वस्थ है. उसे शुक्रवार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया.
सर्जरी के लिए दो रोबोट: जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि जेएलएन में दो रोबोट सर्जरी के लिए स्थापित किए गए थे. अस्पताल में सीटीवीएस विभाग में एक महिला की पहली रोबोटिक सर्जरी हुई है. इससे पहले जांच में महिला के हृदय में छेद पाया गया. छेद के कारण महिला के फेफड़ों पर दबाव पड़ रहा था. महिला मरीज को रोबोटिक सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया. अजमेर संभाग में यह पहली रोबोटिक सर्जरी है. रोबोटिक सर्जरी के तीन दिन बाद महिला मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया. महिला मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है.
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पहली कार्डियक रोबोटिक सर्जरी : डॉ. सामरिया ने बताया कि यह हम सबके लिए खुशी की बात है कि रोबोटिक सर्जरी का पहला केस सीटीवीएस विभाग में हुआ. उन्होंने दावा किया, संपूर्ण विश्व के सरकारी चिकित्सा क्षेत्र में यह पहली कार्डियक रोबोटिक सर्जरी है, जो सफल रही है. डॉ. सुधीर श्रीवास्तव का भी रोबोटिक सर्जरी में विशेष भूमिका रही. उसके अलावा एनेस्थीसिया विभाग नर्सिंग स्टाफ का भी योगदान है. सर्जरी ढाई से 3 घंटे लगे.
5 साल से परेशान मरीज थी महिला: सीटीवीएस विभाग में डॉ. अनुराग गोयल ने बताया कि पुष्कर निवासी 28 वर्षीय महिला को 5 वर्ष से सांस फूलने, मुंह पर सूजन आना, हृदय गति का अनियमित होना, पैरों में सूजन आना और बार-बार खांसी आने की शिकायत थी. कार्डियोलॉजी विभाग की अध्यक्ष डॉ. मोनिका महेश्वरी ने मैरिज को देखकर कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी विभाग में भेजा. डॉ. सुधीर श्रीवास्तव ने रोबोटिक सर्जरी के लिए कहा और इसकी योजना बनाई. मरीज की विशेष तरीके से ईको जांच की गई. मरीज को एनेस्थीसिया भी अलग तरीके से दिया गया.
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