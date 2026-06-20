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पित्ताशय कैंसर की अजमेर में पहली सफल लेप्रोस्कोपी रेडिकल सर्जरी...पथरी को ना लें हल्के में, जानिए मामला

जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि दुर्गा कंवर के पेट दर्द और पित्ताशय में पथरी की शिकायत थी. इलाज के लिए जेएलएन अस्पताल आई तो अन्य जांच के साथ सीटी स्कैन भी कराया. इसमें पित्ताशय के कैंसर की आशंका सामने आई. सर्जिकल विभाग में डॉ अनिल के शर्मा के नेतृत्व में वृद्धा की लेप्रोस्कोपिक रेडिकल कोलेसिस्टेकटोमी की गई. ऑपरेशन के दौरान कैंसर लीवर और आसपास की लसीका ग्रंथियां तक फैलने का पता चला. पहले लेप्रोस्कोपी रेडिकल ऑपरेशन में तकनीकी, नर्सिंग, एनेस्थीसिया एवं सर्जिकल टीम ने सहयोग किया. ऑपरेशन के दौरान कैंसर के सभी टिशु हटाए गए. इसकी पुष्टि सर्जरी के बाद हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट में हुई. मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है.

अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में पहली बार 70 वर्षीय महिला की पित्ताशय में कैंसर की लेप्रोस्कोपी रेडिकल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई. महिला को पित्ताशय की पथरी और पेट दर्द की शिकायत थी. जांच में पित्ताशय में पथरी के साथ असामान्य गांठ पाई गई. मरीज के सीटी स्कैन में पित्ताशय कैंसर की आशंका सामने आई. फिलहाल वृद्धा पूरी तरह स्वस्थ है.

चार साल से दर्द था: सर्जिकल टीम के डॉ. अनिल के शर्मा ने बताया, महिला के पेट में चार साल से दर्द था. पित्ताशय जांच में 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर मिला. डर और उम्र की वजह से महिला ने इतने समय सर्जरी नहीं कराई थी. पेट में लगातार दर्द रहने लगा तो अस्पताल में मुझसे संपर्क किया. जांच में पित्ताशय में पथरी से असामान्य मोटाई मिली. कही कम और कही ज्यादा मोटाई थी. इससे कैंसर की आशंका हुई. सीटी स्कैन में सामने आया कि मरीज के पित्ताशय में ट्यूमर है. सामान्यतया पित्ताशय में ट्यूमर कम होते हैं. ऑपरेशन से पथरी या ट्यूमर को निकालना मुश्किल है. अस्पताल में चार वर्ष में ऐसे पांच ऑपरेशन ही हुए हैं, जिसमें पित्ताशय की पथरी ऑपरेशन कर निकली गई है.

लेप्रोस्कोपिक रेडिकल सर्जरी: डॉ. शर्मा ने बताया कि एनेस्थीसिया टीम से हरी झंडी के बाद लेप्रोस्कोपिक रेडिकल ऑपरेशन का निर्णय लिया. पित्ताशय के आसपास नली में नोट्स काफी बड़े थे. सर्जरी कैंसिल करने का सोचा. परिजनों को भी जानकारी दी. परिजनों से स्वीकृति के बाद ऑपरेशन शुरू किया. लिवर, पेट और पित्त की नली के आसपास से कैंसर के टिशूज हटाए. लीवर में लेटेस्ट उपकरणों से लेप्रोस्कोपी कर लिवर में मौजूद टिशूज भी निकाल लिए. ऑपरेशन के बाद मरीज की जांच में आया कि कैंसर के सभी टिशूज बाहर निकाल दिए गए हैं. मरीज की कीमोथेरेपी भी की गई.

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पित्ताशय में पथरी होने पर ना करें उपचार में देरी : सर्जन डॉ. शर्मा ने बताया कि पित्ताशय में कैंसर के लक्षण देरी से प्रकट होते हैं. कई बार लोग सामान्य पथरी मानकर उपचार लेने में देरी करते हैं. सोचते हैं कि तकलीफ नहीं हो तब तक ऑपरेशन क्यों करवाएं. डॉ. शर्मा ने कहा कि पित्ताशय में तकलीफ बढ़ने से पहले ही उपचार ले लेना चाहिए. पित्ताशय में कैंसर आता है तो काफी आक्रामक होता है. वृद्धा को यदि पीलिया हो जाता तो यह ऑपरेशन नहीं हो पाता.

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