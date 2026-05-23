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एसएमएस अस्पताल में प्रदेश की पहली सफल ब्रॉन्कोप्लास्टी सर्जरी, 16 वर्षीय कालूराम को मिली नई जिंदगी

सर्जरी के बाद मरीज का सिकुड़ा हुआ फेफड़ा पुनः सामान्य रूप से कार्य करने लगा. अब मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है.

Sawai Man Singh Hospital
सवाई मानसिंह अस्पताल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 23, 2026 at 7:58 PM IST

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जयपुर: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल, जयपुर के चिकित्सकों ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश की पहली सफल Bronchoplasty (ब्रॉन्कोप्लास्टी) सर्जरी कर 16 वर्षीय मरीज को नई जिंदगी दी है. यह जटिल ऑपरेशन एसएमएस अस्पताल के कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी विभाग द्वारा सफलतापूर्वक किया गया.

सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी के हरीपुरा मंडी निवासी मरीज कालूराम पुत्र नवल सिंह गत 4 अप्रैल को एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था. दुर्घटना में उसके दाएं फेफड़े में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे सांस लेने में लगातार दिक्कत होने लगी तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगी. परिजनों ने मरीज को कई अस्पतालों में दिखाया, लेकिन बीमारी का सही कारण पता नहीं चल सका और मरीज की हालत लगातार बिगड़ती चली गई. गत 15 अप्रैल को डॉ संजीव देवगढ़ा से परामर्श लिया और 16 अप्रैल को उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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सांस की नली पूरी तरह बंद: डॉ संजीव देवगढ़ा ने बताया कि अस्पताल में मरीज की विस्तृत जांच की गई, जिसमें सीटी स्कैन, छाती का एक्स-रे तथा Virtual Bronchoscopy शामिल थे. जांचों में पाया गया कि मरीज के दाएं मुख्य ब्रोंकस (Right Main Bronchus) की सांस की नली पूरी तरह बंद हो चुकी थी, जिसके कारण उसका दायां फेफड़ा सिकुड़ गया था और उसे सांस लेने में अत्यधिक परेशानी हो रही थी. इसके बाद 29 अप्रैल को मरीज की जटिल Bronchoplasty सर्जरी की गई, जो लगभग चार घंटे तक चली. ऑपरेशन के दौरान सिकुड़े एवं बंद हो चुके दाएं ब्रोंकस के हिस्से को काटकर अलग किया गया तथा ब्रोंकस को मुख्य श्वास नली (Trachea) से दोबारा जोड़ा गया. सर्जरी के बाद मरीज का सिकुड़ा हुआ फेफड़ा पुनः सामान्य रूप से कार्य करने लगा. अब मरीज को सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है तथा उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं रही.

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ऑपरेशन की प्रमुख विशेषताएं:

  • दाएं ब्रोंकस को अलग कर काटना अत्यंत चुनौतीपूर्ण था. क्योंकि वह आसपास के ऊतकों से चिपका हुआ था.
  • ऑपरेशन के दौरान सांस नली (Endotracheal Tube) को बाएं ब्रोंकस में डालकर मरीज का वेंटिलेशन बनाए रखा गया.
  • यह अत्यंत जटिल एवं जोखिमपूर्ण सर्जरी थी, जिसमें ऑपरेशन के दौरान मृत्यु का खतरा भी बना हुआ था.

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16 YEAR OLD LIFE SAVED BY SMS
DIFFICULTY IN BREATHING TO PATIENT
BRONCHUS RECONNECTED TO TRACHEA
BRONCHOPLASTY SURGERY FEATURES
BRONCHOPLASTY SURGERY IN SMS

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