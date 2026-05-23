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एसएमएस अस्पताल में प्रदेश की पहली सफल ब्रॉन्कोप्लास्टी सर्जरी, 16 वर्षीय कालूराम को मिली नई जिंदगी

सवाई मानसिंह अस्पताल ( ETV Bharat File Photo )