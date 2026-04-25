जोधपुर एम्स में पहला सफल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, भाई ने कैंसर पीड़ित बहन को दिया बोन मैरो
रक्त कैंसर एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया से पीड़ित एक महिला मरीज को उसके भाई ने बोन मैरो दिया.
Published : April 25, 2026 at 6:13 PM IST
जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर ने उन्नत कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला सफल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) किया है. इस ट्रांसप्लाट में एक 23 वर्षीय महिला को उसके भाई ने बोन मैरो दिया. एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो जीडी पुरी ने बताया कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट अत्यंत जटिल होने के साथ साथ संवेदनशील भी है. जिसमें सटीक डोनर मैचिंग, सख्त संक्रमण नियंत्रण और विभिन्न चिकित्सा विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है.
भाई में दिया कैंसर पीड़ित बहन को बोन मैरो: एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (AML) जो कि रक्त कैंसर का एक गंभीर और आक्रामक रूप है. इससे पीड़ित एक 23 वर्षीय महिला मरीज यहां उपचार के लिए आई थी. ट्रांसप्लांट के लिए परिजन के तैयार होने और पूरी काउंसलिंग के बाद मरीज को उसके छोटे भाई से स्वस्थ बोन मैरो प्राप्त हुआ, जो पूरी तरह से HLA मैच पाया गया था. ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की स्थिति में उत्साहजनक सुधार दिख रहा है. जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है. इस सफल प्रक्रिया को एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम द्वारा अंजाम दिया गया. इस टीम में उनके सहयोगी डॉ अर्जुन, डॉ अनुभव गुप्ता, और डॉ अभिषेक पुरोहित शामिल थे.
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राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के लिए नई उम्मीद: एलोजेनिक BMT सेवाओं की सफल शुरुआत के साथ, एम्स जोधपुर अब राजस्थान और पड़ोसी क्षेत्रों के मरीजों के लिए उन्नत कैंसर देखभाल की पहुंच में सुधार करेगा. इससे मरीजों की बड़े शहरों के केंद्रों पर निर्भरता कम होगी और कई परिवारों को नई आशा मिलेगी.
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ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में बढ़ते कदम: एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो जीडी पुरी ने संस्थान की उपलब्धियों का विवरण साझा करते हुए बताया कि पिछले एक वर्ष में कुल 7 बोन मैरो ट्रांसप्लांट किए गए. इसके अलावा अब तक कुल 100 सफल किडनी ट्रांसप्लांट किए गए. अब तक 26 मरीजों का सफल लीवर ट्रांसप्लांट किया गया. प्रो पुरी ने संस्थान में ट्रांसप्लांट सुविधाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए एक समर्पित ट्रांसप्लांट सेंटर की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि मरीजों को किफायती और सुलभ उपचार सुनिश्चित किया जा सके.