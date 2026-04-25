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जोधपुर एम्स में पहला सफल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट, भाई ने कैंसर पीड़ित बहन को दिया बोन मैरो

जोधपुर: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जोधपुर ने उन्नत कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अपना पहला सफल एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) किया है. इस ट्रांसप्लाट में एक 23 वर्षीय महिला को उसके भाई ने बोन मैरो दिया. एम्स जोधपुर के कार्यकारी निदेशक प्रो जीडी पुरी ने बताया कि एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट अत्यंत जटिल होने के साथ साथ संवेदनशील भी है. जिसमें सटीक डोनर मैचिंग, सख्त संक्रमण नियंत्रण और विभिन्न चिकित्सा विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होती है.

भाई में दिया कैंसर पीड़ित बहन को बोन मैरो: एक्यूट माइलॉयड ल्यूकेमिया (AML) जो कि रक्त कैंसर का एक गंभीर और आक्रामक रूप है. इससे पीड़ित एक 23 वर्षीय महिला मरीज यहां उपचार के लिए आई थी. ट्रांसप्लांट के लिए परिजन के तैयार होने और पूरी काउंसलिंग के बाद मरीज को उसके छोटे भाई से स्वस्थ बोन मैरो प्राप्त हुआ, जो पूरी तरह से HLA मैच पाया गया था. ट्रांसप्लांट के बाद मरीज की स्थिति में उत्साहजनक सुधार दिख रहा है. जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है. इस सफल प्रक्रिया को एसोसिएट प्रोफेसर डॉ प्रमोद कुमार के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ टीम द्वारा अंजाम दिया गया. इस टीम में उनके सहयोगी डॉ अर्जुन, डॉ अनुभव गुप्ता, और डॉ अभिषेक पुरोहित शामिल थे.

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