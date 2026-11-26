Did You Know: 66 साल पहले आज ही के दिन शुरू हुई थी देश की पहली STD सेवा; लखनऊ और कानपुर के बीच पहली बार बिना ऑपरेटर हुई थी बात
कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 1:43 PM IST
कानपुर: आज जेब में रखे स्मार्टफोन से सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में बात करना बेहद आम बात है, लेकिन जरा सोचिए-66 साल पहले एक शहर से दूसरे शहर बात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था. इस इंतजार को खत्म करने की ऐतिहासिक शुरुआत हमारे अपने उत्तर प्रदेश से हुई थी. जी हां, 26 नवंबर 1960 को देश की पहली एसटीडी (STD) सेवा लखनऊ और कानपुर के बीच शुरू की गई थी. आइए, कानपुर के ऐतिहासिक टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर पुरानी यादों के झरोखे से जानते हैं भारत की पहली डायरेक्ट कॉल की दिलचस्प कहानी.
1960 से पहले दूसरे शहर कॉल करने के लिए एक्सचेंज में 'ट्रंक कॉल' बुक कराना पड़ता था. ऑपरेटर लाइन खाली होने पर कॉल जोड़ता था, जिसमें कई बार पूरा दिन निकल जाता था.
26 नवंबर 1960 को तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री डॉ. पी. सुब्बारायन ने कानपुर और लखनऊ के बीच पहली एसटीडी लाइन का उद्घाटन किया. इसके साथ ही भारत, ब्रिटेन के बाद दुनिया के उन शुरुआती देशों में शामिल हो गया जहां सब्सक्राइबर खुद नंबर डायल कर दूसरे शहर बात कर सकते थे.
कैसा था STD का पुराना दौर: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि 1960 के दौर में ट्रंक काल के लिए किसी को भी घंटों इंतजार करना पड़ता था. जिसे कॉल करनी होती थी, वह भी बंधा बैठा रहता था.
फिर, 26 नवंबर 1960 को जब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (STD) सेवा की शुरुआत कानपुर से लखनऊ के लिए की गई तो उद्यमियों ने सरकार के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया. अधिकतर लोग एसटीडी सेवा का लाभ लेने लगे. एक कॉल उस समय अधिकतम तीन मिनट तक चलती थी.
वहीं, ट्रंक काल के तीन प्रारूप हुआ करते थे. पहला ऑर्डिनरी, दूसरा पर्टिकुलर पर्सन और तीसरा लाइटनिंग कॉल. लखनऊ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी और कानपुर इंडस्ट्रियल कैपिटल. उस दौर में कानपुर के अंदर श्रम विभाग, उद्योग निदेशालय समेत कई कार्यालय भी थे. ऐसे में उद्यमियों संग सरकारी अफसरों और कर्मियों ने भी इस सेवा का खूब लाभ लिया.
विभाग ने दी लॉकिंग सुविधा: एक समय ऐसा भी आया जब इसका दुरुपयोग किया जाने लगा. लोग अपने घरों में जब किसी से बता देते, एसटीडी कॉल हो सकती है. तब कई लोगों को इसका खामियाजा अधिक बिल चुकाकर भुगतना पड़ता था. उसके बाद विभाग की ओर से एसटीडी लॉकिंग फैसिलिटी आ गई. इसके लिए एक यूनिक कोड भी यूजर को दिया जाता था. इससे दुरुपयोग थम गया. वहीं, एसटीडी का दौर तब से सालों तक चलता रहा.
1891 में औद्योगिक नगरी में टेलीफोन की हुई शुरुआत: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि 1891 में अपर इंडिया चेम्बर आफ कॉमर्स की ओर से पहली बार औद्योगिक नगरी में टेलीफोन एक्सचेंज को लाया गया था. उस समय 11 औद्योगिक इकाईयों की ओर से सब्सक्रिप्शन लिया गया था.
इसका शुल्क 150 रुपए वार्षिक होता था. उद्यमियों की ओर से इस पहल का भी स्वागत किया गया था. साथ ही लगातार उद्यमी एक्सचेंज के माध्यम से जुड़ते गए. कॉल करने के लिए पहले टेलीफोन एक्सचेंज में बात की जाती थी, फिर डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम को लांच किया गया.
काले रंग के होते थे रोटरी वाले फोन: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि 1960 के आसपास रोटरी वाले काले फोन का दौर था. उनमें जो नंबर लगे होते थे, उन्हें एक लिमिट तक घुमाना होता था. उसके बाद स्टापर लगा होता था.
1960 में ही आईटीआई नैनी ने अपने प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा और पहला मॉडल प्रियदर्शिनी के रूप में सभी के सामने आया. यह रोटरी फोन जैसा ही फोन था. मगर इसका रंग हरा हुआ करता था. स्टेटस सिंबल के चलते कई लोगों ने इस फोन को अपने घरों में लगवाया.
70 के दशक में पुश बटन फोन: 1970 के आसपास पुश बटन फोन आए. फिर 20वीं शताब्दी में पुश बटन फोन इतने सस्ते मिलने लगे कि लोगों ने अपने घर के अंदर चार से छह फोन लगवाने शुरू कर दिए.
हालांकि, फिर संचार क्रांति के दौर में पहले मोबाइल और अब स्मार्टफोन का उपयोग होने लगा. वहीं, कॉलर को उन दिनों पीले रंग के पीसीओ बूथ के बाहर भी इंतजार करना पड़ता था. यह एक काम भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था.
लाइटनिंग कॉल के दाम आठ गुना अधिक: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि जब कोई व्यक्ति साधारण कॉल करता था तो उसे एक क्यू यानी लाइन में लगना होता था. हालांकि, जिस नंबर पर वह बात करना चाह रहा है, अगर वह बिजी है तो उसे रोटेशन में दोबारा लाइन में लगना पड़ जाता था. लेकिन, लाइटनिंग कॉल का विकल्प चुनने पर आपको सब्सक्राइबर की मदद से फौरन बात करने को मिल जाती थी.
इस कॉल के दाम सामान्य की अपेक्षा आठ गुना अधिक थे. इसी तरह बानगी के तौर पर बताया, कि अगर लाइटनिंग कॉल मुंबई के लिए की गई तो सीधे मुंबई न बात होकर, पहले झांसी, फिर इटारसी और उसके बाद अन्य शहरों से होते हुए मुंबई को कनेक्ट किया जाता था.
माल रोड की लाल बिल्डिंग से बीएसएनएल की शुरुआत: इस पूरे मामले को लेकर बीएसएनएल के जीएम प्रभांश यादव ने बताया कि माल रोड स्थित बीएसएनएल के मुख्य कार्यालय में शुरुआत तो वैसे साल 2000 से हुई थी. हालांकि, कार्यालय की मेन बिल्डिंग के पीछे एक लाल रंग का भवन है, जो 1960 के दौर का है. उस समय जब देश में ट्रंक काल की गतिविधियां संचालित थीं, तो उस भवन से ही सारा काम ऑपरेट किया जाता था.
उन्होंने बताया, शहर में 26 सालों से बीएसएनएल की सेवाओं का उपयोग उपभोक्ता कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1960 को ही कानपुर और लखनऊ के बीच एसटीडी सेवा की शुरुआत की गई थी.
युवाओं का कहना एसटीडी कॉल उस दौर की प्राथमिकता: सीएसजेएमयू से अपनी पढ़ाई कर रहे युवा छात्र शिवेंद्र ने कहा कि उस दौर में एसटीडी सेवा शुरू करना निश्चित तौर पर उस समय की प्राथमिकता रही होगी. हालांकि, मौजूदा समय में इंटरनेट की मदद से जिस तरह से वीडियो और ऑडियो कॉल की जाती है, उनसे संचार आसान हुआ है. हम एक-दूसरे से कुछ मिनटों में जुड़ सकते हैं.
वहीं, जब देश को एसटीडी सेवा मिली तो उस समय उद्यमियों ने इसका लाभ जरूर लिया होगा. वहीं, सीएसजेएमयू से पत्रकारिता के छात्र ऋषभ गौड़ ने कहा कि उस दौर में एसटीडी कॉल के लिए लोगों को एक विशेष कोड का प्रयोग करना होता था. पर मौजूदा समय में इस तरह की कोई समस्या नहीं है. अब लोग वाट्सएप, मैसेंजर समेत अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों से बात की जा सकती है. उस समय कॉल करना इतना आसान नहीं था. भले ही एसटीडी सेवा शुरू कर दी गई थी.
पीले PCO बूथ और रोटरी फोन का दौर: 80 और 90 के दशक में गली-मोहल्लों के बाहर पीले बोर्ड वाले 'STD/ISD/PCO' बूथ रोजगार और संवाद का सबसे बड़ा केंद्र बने. लाल रंग के डिजिटल मीटर पर तेजी से भागते सेकंड और 'टिक-टिक' की आवाज आज भी पुरानी पीढ़ी के जेहन में ताजा है. रात 10 बजे के बाद 'हाफ रेट' (सस्ती दरों) पर बात करने के लिए बूथों पर लोगों की भीड़ जुटती थी.
लखनऊ-कानपुर से आज के डिजिटल यूपी तक: जिस लखनऊ-कानपुर कॉरिडोर ने 1960 में देश को पहली एसटीडी कॉल दी थी, वही क्षेत्र आज देश के सबसे बड़े 'डिजिटल और आईटी हब' (जैसे लखनऊ में एआई सिटी और कानपुर में टेक इनोवेशन) के रूप में उभर रहा है.
चुनौतियां और विसंगतियां
ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण की कमी: लखनऊ और कानपुर के जिन पुराने एक्सचेंज भवनों से देश की पहली एसटीडी सेवा शुरू हुई थी, वहां इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाने वाला कोई स्मारक, संग्रहालय या सूचना पट्ट (Plaque) आम जनता के लिए प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं है.
BSNL की कमजोर होती स्थिति: जिस सरकारी कंपनी (तत्कालीन डाक एवं तार विभाग/बाद में BSNL) ने देश को पहली एसटीडी सेवा दी, आज वही निजी टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले 4G/5G नेटवर्क विस्तार और ग्राहक आधार बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है.
डिजिटल डिवाइस और साइबर धोखाधड़ी: कनेक्टिविटी आसान होने के साथ-साथ यूपी के शहरों और गांवों में साइबर ठगी (फेक कॉल्स, डिजिटल अरेस्ट) की घटनाएं बढ़ी हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए आज भी स्मार्टफोन चलाना एक चुनौती बना हुआ है.
संचार क्रांति में UP का गौरवशाली इतिहास: 66 साल पहले लखनऊ और कानपुर के बीच जुड़ी एक टेलीफोन लाइन ने पूरे देश को जोड़ने का रास्ता खोल दिया था. आज भले ही पीले पीसीओ बूथ इतिहास बन चुके हैं और स्मार्टफोन ने उनकी जगह ले ली है, लेकिन संचार क्रांति के इस गौरवशाली अध्याय में उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा.
(क्या आपने भी कभी पीले रंग के STD/PCO बूथ पर लाइन लगाकर अपने अपनों को फोन किया है? उस दौर से जुड़ी आपकी सबसे खास याद क्या है, उत्तर प्रदेश के ऐसे ही अनसुने और गौरवशाली किस्सों के लिए ईटीवी भारत (ETV Bharat) से जुड़े रहें और इस स्टोरी को अधिक से अधिक शेयर करें)
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