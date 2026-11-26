ETV Bharat / state

Did You Know: 66 साल पहले आज ही के दिन शुरू हुई थी देश की पहली STD सेवा; लखनऊ और कानपुर के बीच पहली बार बिना ऑपरेटर हुई थी बात

66 साल पहले आज ही के दिन शुरू हुई थी देश की पहली STD सेवा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: आज जेब में रखे स्मार्टफोन से सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने में बात करना बेहद आम बात है, लेकिन जरा सोचिए-66 साल पहले एक शहर से दूसरे शहर बात करने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था. इस इंतजार को खत्म करने की ऐतिहासिक शुरुआत हमारे अपने उत्तर प्रदेश से हुई थी. जी हां, 26 नवंबर 1960 को देश की पहली एसटीडी (STD) सेवा लखनऊ और कानपुर के बीच शुरू की गई थी. आइए, कानपुर के ऐतिहासिक टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर पुरानी यादों के झरोखे से जानते हैं भारत की पहली डायरेक्ट कॉल की दिलचस्प कहानी.

1960 से पहले दूसरे शहर कॉल करने के लिए एक्सचेंज में 'ट्रंक कॉल' बुक कराना पड़ता था. ऑपरेटर लाइन खाली होने पर कॉल जोड़ता था, जिसमें कई बार पूरा दिन निकल जाता था.

कानपुर से संवाददाता समीर दीक्षित की खास रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) 26 नवंबर 1960 को तत्कालीन केंद्रीय संचार मंत्री डॉ. पी. सुब्बारायन ने कानपुर और लखनऊ के बीच पहली एसटीडी लाइन का उद्घाटन किया. इसके साथ ही भारत, ब्रिटेन के बाद दुनिया के उन शुरुआती देशों में शामिल हो गया जहां सब्सक्राइबर खुद नंबर डायल कर दूसरे शहर बात कर सकते थे. 66 साल पहले आज ही के दिन शुरू हुई थी देश की पहली STD सेवा. (Photo Credit: ETV Bharat) कैसा था STD का पुराना दौर: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि 1960 के दौर में ट्रंक काल के लिए किसी को भी घंटों इंतजार करना पड़ता था. जिसे कॉल करनी होती थी, वह भी बंधा बैठा रहता था. फिर, 26 नवंबर 1960 को जब सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग (STD) सेवा की शुरुआत कानपुर से लखनऊ के लिए की गई तो उद्यमियों ने सरकार के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया. अधिकतर लोग एसटीडी सेवा का लाभ लेने लगे. एक कॉल उस समय अधिकतम तीन मिनट तक चलती थी. वहीं, ट्रंक काल के तीन प्रारूप हुआ करते थे. पहला ऑर्डिनरी, दूसरा पर्टिकुलर पर्सन और तीसरा लाइटनिंग कॉल. लखनऊ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी और कानपुर इंडस्ट्रियल कैपिटल. उस दौर में कानपुर के अंदर श्रम विभाग, उद्योग निदेशालय समेत कई कार्यालय भी थे. ऐसे में उद्यमियों संग सरकारी अफसरों और कर्मियों ने भी इस सेवा का खूब लाभ लिया. भारत में टेलीकॉम का विकासक्रम. (Photo Credit: ETV Bharat) विभाग ने दी लॉकिंग सुविधा: एक समय ऐसा भी आया जब इसका दुरुपयोग किया जाने लगा. लोग अपने घरों में जब किसी से बता देते, एसटीडी कॉल हो सकती है. तब कई लोगों को इसका खामियाजा अधिक बिल चुकाकर भुगतना पड़ता था. उसके बाद विभाग की ओर से एसटीडी लॉकिंग फैसिलिटी आ गई. इसके लिए एक यूनिक कोड भी यूजर को दिया जाता था. इससे दुरुपयोग थम गया. वहीं, एसटीडी का दौर तब से सालों तक चलता रहा. इसी बिल्डिंग से हुई थी एसटीडी की शुरुआत. (Photo Credit: ETV Bharat) 1891 में औद्योगिक नगरी में टेलीफोन की हुई शुरुआत: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि 1891 में अपर इंडिया चेम्बर आफ कॉमर्स की ओर से पहली बार औद्योगिक नगरी में टेलीफोन एक्सचेंज को लाया गया था. उस समय 11 औद्योगिक इकाईयों की ओर से सब्सक्रिप्शन लिया गया था. इसका शुल्क 150 रुपए वार्षिक होता था. उद्यमियों की ओर से इस पहल का भी स्वागत किया गया था. साथ ही लगातार उद्यमी एक्सचेंज के माध्यम से जुड़ते गए. कॉल करने के लिए पहले टेलीफोन एक्सचेंज में बात की जाती थी, फिर डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम को लांच किया गया. 26 नवंबर 1960 को शुरू हुई थी एसटीडी सेवा. (Photo Credit: ETV Bharat) काले रंग के होते थे रोटरी वाले फोन: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि 1960 के आसपास रोटरी वाले काले फोन का दौर था. उनमें जो नंबर लगे होते थे, उन्हें एक लिमिट तक घुमाना होता था. उसके बाद स्टापर लगा होता था. 1960 में ही आईटीआई नैनी ने अपने प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारा और पहला मॉडल प्रियदर्शिनी के रूप में सभी के सामने आया. यह रोटरी फोन जैसा ही फोन था. मगर इसका रंग हरा हुआ करता था. स्टेटस सिंबल के चलते कई लोगों ने इस फोन को अपने घरों में लगवाया. इतिहासकार मनोज कपूर ने पुरानी बातों की जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat) 70 के दशक में पुश बटन फोन: 1970 के आसपास पुश बटन फोन आए. फिर 20वीं शताब्दी में पुश बटन फोन इतने सस्ते मिलने लगे कि लोगों ने अपने घर के अंदर चार से छह फोन लगवाने शुरू कर दिए. हालांकि, फिर संचार क्रांति के दौर में पहले मोबाइल और अब स्मार्टफोन का उपयोग होने लगा. वहीं, कॉलर को उन दिनों पीले रंग के पीसीओ बूथ के बाहर भी इंतजार करना पड़ता था. यह एक काम भी उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था. लाइटनिंग कॉल के दाम आठ गुना अधिक: इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि जब कोई व्यक्ति साधारण कॉल करता था तो उसे एक क्यू यानी लाइन में लगना होता था. हालांकि, जिस नंबर पर वह बात करना चाह रहा है, अगर वह बिजी है तो उसे रोटेशन में दोबारा लाइन में लगना पड़ जाता था. लेकिन, लाइटनिंग कॉल का विकल्प चुनने पर आपको सब्सक्राइबर की मदद से फौरन बात करने को मिल जाती थी. इस कॉल के दाम सामान्य की अपेक्षा आठ गुना अधिक थे. इसी तरह बानगी के तौर पर बताया, कि अगर लाइटनिंग कॉल मुंबई के लिए की गई तो सीधे मुंबई न बात होकर, पहले झांसी, फिर इटारसी और उसके बाद अन्य शहरों से होते हुए मुंबई को कनेक्ट किया जाता था. बीएसएनएल के जीएम प्रभांश यादव. (Photo Credit: ETV Bharat)