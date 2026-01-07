ETV Bharat / state

हरियाणा में भारत माता की पहली प्रतिमा स्थापित, रोहतक में RSS नेता इंद्रेश कुमार ने किया अनावरण

रोहतक : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार बुधवार को रोहतक पहुंचे. उन्होंने यहां प्राचीन शिव मंदिर में नीलकंठ समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से स्थापित की गई भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया.

हरियाणा की पहली भारत माता की प्रतिमा : हरियाणा में ये पहली भारत माता की प्रतिमा है. प्रतिमा को जयपुर में तैयार कराया गया है. इस प्रतिमा को स्थापित करने का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना है. भारत माता की प्रतिमा को मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही लगाया गया है. इस मौके पर हवन यज्ञ भी किया गया.

हरियाणा में भारत माता की पहली प्रतिमा स्थापित (Etv Bharat)

वीआईपी कल्चर से बचने की सलाह : समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने वीआईपी संस्कृति से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जब भी देवता के निवास पर जाएं तो सेवक बनकर जाएं, वीआईपी बनकर नहीं. जब भी भगवान के दरबार में जाएं तो भक्त बनकर जाएं. उन्होंने कहा कि चाहे संत हों या फिर समाज के लोग, जितना भक्ति भाव से जाएंगे, पुण्य मिलेगा. उन्होंने इसे दौरान लंका दहन से जुड़ा एक प्रकरण भी सुनाया.