हरियाणा में भारत माता की पहली प्रतिमा स्थापित, रोहतक में RSS नेता इंद्रेश कुमार ने किया अनावरण

हरियाणा के रोहतक में भारत माता की पहली प्रतिमा को स्थापित किया गया है. आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने इसका अनावरण किया.

First statue of Bharat Mata was installed in Haryana RSS leader Indresh Kumar unveiled it
हरियाणा में भारत माता की पहली प्रतिमा स्थापित (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 7, 2026 at 10:57 PM IST

Updated : January 7, 2026 at 11:10 PM IST

रोहतक : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार बुधवार को रोहतक पहुंचे. उन्होंने यहां प्राचीन शिव मंदिर में नीलकंठ समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से स्थापित की गई भारत माता की प्रतिमा का अनावरण किया.

हरियाणा की पहली भारत माता की प्रतिमा : हरियाणा में ये पहली भारत माता की प्रतिमा है. प्रतिमा को जयपुर में तैयार कराया गया है. इस प्रतिमा को स्थापित करने का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करना है. भारत माता की प्रतिमा को मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही लगाया गया है. इस मौके पर हवन यज्ञ भी किया गया.

वीआईपी कल्चर से बचने की सलाह : समारोह के दौरान अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने वीआईपी संस्कृति से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि जब भी देवता के निवास पर जाएं तो सेवक बनकर जाएं, वीआईपी बनकर नहीं. जब भी भगवान के दरबार में जाएं तो भक्त बनकर जाएं. उन्होंने कहा कि चाहे संत हों या फिर समाज के लोग, जितना भक्ति भाव से जाएंगे, पुण्य मिलेगा. उन्होंने इसे दौरान लंका दहन से जुड़ा एक प्रकरण भी सुनाया.

"मूर्ति देखती भी है, सुनती भी है": इंद्रेश कुमार ने कहा कि देव काल में मूर्ति पूजा नहीं होती थी. जब त्रेता युग आया तो भी मूर्ति पूजा नहीं हुई. द्वापर में भी मूर्ति पूजा नहीं हुई. लेकिन जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो धरती पर मूर्ति पूजा शुरू हो गई. उन्होंने कहा कि जिनका कभी जन्म नहीं हुआ, सनातन में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश कहते है. कलयुग में लोगों को धर्म से जोड़े रखना था, इसलिए मूर्ति पूजा को शुरू किया गया. लोग कहते हैं कि मूर्ति तो पत्थर है, वो देखती नहीं, सुनती नहीं, लेकिन मूर्ति देखती भी हैं और सब सुनती भी है.

Last Updated : January 7, 2026 at 11:10 PM IST

TAGGED:

ROHTAK BHARAT MATA STATUE
INDRESH KUMAR
रोहतक में भारत माता की प्रतिमा
हरियाणा में भारत माता की प्रतिमा
ROHTAK BHARAT MATA STATUE

संपादक की पसंद

