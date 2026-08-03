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सावन का पहला सोमवार: दिल्ली के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

सावन के पहले सोमवारी पर दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ है.

सावन का पहला सोमवार
सावन का पहला सोमवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 8:21 AM IST

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नई दिल्ली: श्रद्धा के महा पर्व सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली देवों के देव महादेव की आस्था में सरोबार है. फूल, पत्तों और लाइटों से विशेष सजावट के साथ मंदिर व शिवालय अद्वितीय दृश्य लिए हुए हैं. देर रात्रि से ही सभी शिवालयों के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए है. भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर तक भक्तों की कतारें है. हर-हर महादेव के जयकारों से शिवालय गुंज रहा है.

दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों को हुजूम देखने को मिला. मंदिर के प्रांगण में चारों और बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है. काफी जायदा संख्या में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं. भक्तों की सुविधा व सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. अर्द्धसैनिक बल व दिल्ली पुलिस के साथ निजी सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती की गई है. मेटल डिटेक्टर के साथ संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए मशीनें लगाई गई है.

वैसे, गौरीशंकर मंदिर में भक्त सीधे जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे. इसके लिए गर्भगृह के बाहर क्यारियां बनाई गई है. जहां जल डालने पर वह शिवलिंग को अर्पित होती है. जबकि, बाकि पूजा सामग्रियों की भी मनाही है.

आपको बता दें कि भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र महीने में सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि सावन में सोमवार का व्रत रखने और शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. आज का दिन शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए विशेष रूप से शुभ बताया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन उत्तरभाद्रपद और रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा तथा सुकर्म योग और धृति योग भी बन रहे हैं. जिससे शिव पूजा और रुद्राभिषेक का महत्व और बढ़ जाता है.

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