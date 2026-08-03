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सावन का पहला सोमवार: दिल्ली के प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

नई दिल्ली: श्रद्धा के महा पर्व सावन के पहले सोमवार पर दिल्ली देवों के देव महादेव की आस्था में सरोबार है. फूल, पत्तों और लाइटों से विशेष सजावट के साथ मंदिर व शिवालय अद्वितीय दृश्य लिए हुए हैं. देर रात्रि से ही सभी शिवालयों के पट भक्तों के लिए खोल दिए गए है. भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर तक भक्तों की कतारें है. हर-हर महादेव के जयकारों से शिवालय गुंज रहा है.

दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध एवं प्राचीन गौरीशंकर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को भक्तों को हुजूम देखने को मिला. मंदिर के प्रांगण में चारों और बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है. काफी जायदा संख्या में भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं. भक्तों की सुविधा व सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. अर्द्धसैनिक बल व दिल्ली पुलिस के साथ निजी सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती की गई है. मेटल डिटेक्टर के साथ संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए मशीनें लगाई गई है.

वैसे, गौरीशंकर मंदिर में भक्त सीधे जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे. इसके लिए गर्भगृह के बाहर क्यारियां बनाई गई है. जहां जल डालने पर वह शिवलिंग को अर्पित होती है. जबकि, बाकि पूजा सामग्रियों की भी मनाही है.