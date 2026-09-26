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आदि कैलाश और ओम पर्वत पर सीजन की पहली बर्फबारी, बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी स्नोफॉल

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में शुक्रवार दोपहर से लगातार हो रही है बारिश मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है. उच्च हिमालयी व्यास घाटी के आदि कैलाश और ओम पर्वत क्षेत्र में शीतकाल की पहली बर्फबारी हुई. नाभीढांग, गुंजी और कुटी समेत 10 हजार फीट से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश शुरू हो गई. बर्फबारी के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र में ठंड बढ़ गई है. इधर बदरीनाथ और हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हुई है.

केएमवीएन के पिथौरागढ़ नाभीढांग स्थित पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक नरेंद्र बिष्ट ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब चार बजे से क्षेत्र में समय समय पर हल्की बर्फबारी के साथ बारिश हो रही है. बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आई है और ठंड बढ़ गई है. नाभीढांग क्षेत्र की ऊंचाई करीब 14 हजार फीट बताई गई है.

खराब मौसम के कारण स्कूलों में छुट्टी का आदेश (Courtesy- District Administration)

केएमवीएन गुंजी के प्रबंधक होशियार रावत ने बताया कि गुंजी क्षेत्र में भी हल्की बर्फबारी और बारिश हो रही है. उनके अनुसार 10 हजार फीट से अधिक ऊंचाई वाले गांवों में बर्फ गिर रही है. मौसम में अचानक आए बदलाव से उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड का असर तेजी से बढ़ने लगा है.

आदि कैलाश में सीजन की पहली बर्फबारी: आदि कैलाश क्षेत्र में भी बर्फबारी हुई है. करीब 12,303 फीट की ऊंचाई पर स्थित कुटी गांव के होम स्टे संचालक कुंवर सिंह कुटियाल ने बताया कि आदि कैलाश की चोटियों और आसपास के पहाड़ों में बर्फ पड़ चुकी है. बारिश और बर्फबारी के बाद क्षेत्र में ठंड काफी बढ़ गई है.

आज आदि कैलाश यात्रा पर रोक: आदि कैलाश यात्रा के लिए इन दिनों व्यास घाटी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं. ऐसे में मौसम में अचानक आए बदलाव से उच्च हिमालयी क्षेत्र में यात्रियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ ही निचली घाटी में भी मौसम बदला है. धारचूला नगर सहित आसपास के क्षेत्रों में उच्च हिमालय से करीब एक घंटे बाद हल्की बारिश शुरू हो गई. दिन में मौसम में बदलाव के बाद शाम होते-होते बारिश ने जोर पकड़ना शुरू किया. मौसम के इस बदलाव से सीमांत क्षेत्र में तापमान गिरने लगा है.