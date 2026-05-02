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नई शिक्षा नीति के साथ नई उड़ान: एमबीसी कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में प्रथम सेमेस्टर के द्वार खुले, पढ़ें पूरी प्रक्रिया

बाड़मेर: जिले के सबसे बड़े एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ हो गई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है.

प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी ने बताया कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया है. विभाग द्वारा संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया मई और जून में पूरी कर 1 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू करना प्रस्तावित है. महाविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने वाली छात्राओं के दस्तावेजों का 19 मई तक ऑनलाइन सत्यापन करने के पश्चात वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20 मई को किया जाएगा. वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची में आने वाली छात्राओं को 25 मई तक महाविद्यालय में आकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ई-मित्र पर या ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी. वरीयता व प्रतीक्षा सूची की छात्राओं द्वारा दस्तावेज सत्यापन व फीस जमा न कराने पर प्रवेश सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. प्रथम प्रवेश सूची 27 मई को जारी होगी और 29 मई को प्रवेशित छात्राओं को विषय आवंटन किया जाएगा. उसके बाद रिक्त सीटों के लिए श्रेणीवार आवेदन प्रारंभ होंगे.

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प्राचार्य डॉ. पचौरी के अनुसार महाविद्यालय में कला संकाय में 5 सेक्शन, वाणिज्य वर्ग में 1 सेक्शन तथा विज्ञान वर्ग में गणित व बायो में 1-1 सेक्शन के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है. छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करते समय बोनस अथवा आरक्षण संबंधी दस्तावेज सावधानी से अपलोड करवाएं. सही दस्तावेजों के अभाव में बोनस अंक या आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकेगा.

नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार बोहरा ने कहा कि सामान्य तौर पर आरक्षण के संबंध में ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि का लाभ दिया जाता है, लेकिन 1 वर्ष से पुराने प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक है कि निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र अटैच किया हुआ हो. यदि तीन साल से पुराना ओबीसी प्रमाणपत्र होगा तो ऐसी छात्रा को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा. आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को इसी वित्तीय वर्ष का बना आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र अपलोड करना है, लेकिन पिछले दो सत्र में बना प्रमाणपत्र होने पर निश्चित आय सीमा में होने का शपथपत्र देना होगा.