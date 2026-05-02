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नई शिक्षा नीति के साथ नई उड़ान: एमबीसी कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में प्रथम सेमेस्टर के द्वार खुले, पढ़ें पूरी प्रक्रिया

महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को विभिन्न छात्र कल्याणकारी योजनाओं का लाभी भी मिलेगा.

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एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 2, 2026 at 10:03 AM IST

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बाड़मेर: जिले के सबसे बड़े एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में कला, विज्ञान व वाणिज्य संकाय में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मई से प्रारंभ हो गई है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 मई है.

प्राचार्य डॉ. मुकेश पचौरी ने बताया कि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम जारी किया है. विभाग द्वारा संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया मई और जून में पूरी कर 1 जुलाई से शिक्षण कार्य शुरू करना प्रस्तावित है. महाविद्यालय में स्नातक प्रथम सेमेस्टर (प्रथम वर्ष) में प्रवेश के लिए 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन करने वाली छात्राओं के दस्तावेजों का 19 मई तक ऑनलाइन सत्यापन करने के पश्चात वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 20 मई को किया जाएगा. वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची में आने वाली छात्राओं को 25 मई तक महाविद्यालय में आकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर ई-मित्र पर या ऑनलाइन फीस जमा करानी होगी. वरीयता व प्रतीक्षा सूची की छात्राओं द्वारा दस्तावेज सत्यापन व फीस जमा न कराने पर प्रवेश सूची में शामिल नहीं किया जाएगा. प्रथम प्रवेश सूची 27 मई को जारी होगी और 29 मई को प्रवेशित छात्राओं को विषय आवंटन किया जाएगा. उसके बाद रिक्त सीटों के लिए श्रेणीवार आवेदन प्रारंभ होंगे.

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प्राचार्य डॉ. पचौरी के अनुसार महाविद्यालय में कला संकाय में 5 सेक्शन, वाणिज्य वर्ग में 1 सेक्शन तथा विज्ञान वर्ग में गणित व बायो में 1-1 सेक्शन के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है. छात्राएं ऑनलाइन आवेदन करते समय बोनस अथवा आरक्षण संबंधी दस्तावेज सावधानी से अपलोड करवाएं. सही दस्तावेजों के अभाव में बोनस अंक या आरक्षण लाभ नहीं दिया जा सकेगा.

नोडल अधिकारी जितेंद्र कुमार बोहरा ने कहा कि सामान्य तौर पर आरक्षण के संबंध में ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि का लाभ दिया जाता है, लेकिन 1 वर्ष से पुराने प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक है कि निर्धारित प्रपत्र में शपथ पत्र अटैच किया हुआ हो. यदि तीन साल से पुराना ओबीसी प्रमाणपत्र होगा तो ऐसी छात्रा को ओबीसी का लाभ नहीं मिलेगा. आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को इसी वित्तीय वर्ष का बना आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र अपलोड करना है, लेकिन पिछले दो सत्र में बना प्रमाणपत्र होने पर निश्चित आय सीमा में होने का शपथपत्र देना होगा.

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कुल सीटें:

  • कला संकाय – 400 सीट (विषय – राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, दर्शनशास्त्र, गृह विज्ञान)
  • वाणिज्य संकाय – 70 सीट (विषय – एबीएसटी, ईएएफएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन)
  • विज्ञान (बायो) – 70 सीट (विषय – वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र)
  • विज्ञान (गणित) – 70 सीट (विषय – रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित)

एमबीसी राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में सह-शैक्षणिक गतिविधियां: राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी), रेंजर्स, महिला प्रकोष्ठ, खेल विभाग, साहित्यिक और सांस्कृतिक समिति, स्मार्ट कक्ष, नई किरण नशा मुक्ति केंद्र, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मतदाता साक्षरता क्लब, उपभोक्ता क्लब, मानवाधिकार प्रकोष्ठ आदि.

महाविद्यालय में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, समाज कल्याण छात्रवृत्ति, काली बाई भील और देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन छात्रवृत्ति योजना और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति जैसी विद्यार्थी कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा.

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