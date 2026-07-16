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DU UG प्रवेश का पहला सीट आवंटन जारी, 93 हजार से अधिक छात्रों को मिला दाखिले का मौका

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नियमित कक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होंगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली विश्वविद्यालय (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 8:55 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के स्नातक (यूजी) प्रवेश के पहले चरण का सीट आवंटन परिणाम जारी कर दिया है. पहले ही चरण में 93,033 अभ्यर्थियों को विभिन्न कॉलेजों और पाठ्यक्रमों में सीट आवंटित की गई. एडमिन डीन हनीत गांधी ने बताया कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया में छात्रों की व्यापक भागीदारी देखने को मिली है और कुल आवंटन दर लगभग 86.1 प्रतिशत रही. जिन छात्रों को सीट आवंटित हुई है, उन्हें 18 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद कॉलेज दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और निर्धारित समय सीमा के अंदर फीस जमा करने पर प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी.

विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस वर्ष स्नातक प्रवेश के लिए 2,18,284 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जबकि 2,08,043 छात्रों ने सीएसएएस (CSAS) के दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी की. प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्रों ने विभिन्न कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के लिए 15.94 करोड़ से अधिक प्राथमिकताएं दर्ज कीं. इन्हीं प्राथमिकताओं और सीयूईटी (यूजी) के अंकों के आधार पर सीट आवंटन किया गया.

67 कॉलेजों और 221 पाठ्यक्रमों में हुआ आवंटन

पहले चरण में विश्वविद्यालय के 67 कॉलेजों और 221 स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 1,393 प्रोग्राम-कॉलेज संयोजनों में सीट आवंटित की गई. आवंटित सीटों में 42,019 पुरुष और 51,014 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं. इसके अलावा विश्वविद्यालय ने 1,243 सिंगल गर्ल चाइल्ड और 242 अनाथ श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी प्रवेश प्रक्रिया के तहत सीट आवंटित की है.

आरक्षित वर्गों में भी बेहतर सीट भराव

डीयू द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अनारक्षित (यूआर) वर्ग में 99.9 प्रतिशत, ओबीसी में 96 प्रतिशत, एससी में 95.2 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस में 92.7 प्रतिशत, एसटी में 67.3 प्रतिशत तथा दिव्यांग (PwBD) श्रेणी में 23 प्रतिशत सीटें भरी गई हैं. विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना कि आगामी चरणों और अपग्रेड प्रक्रिया के बाद शेष सीटों पर भी प्रवेश पूरा हो जाएगा.

18 जुलाई तक स्वीकार करनी होगी सीट

जिन छात्रों को पहले चरण में सीट मिली है, उन्हें 18 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी सीट स्वीकार करनी होगी. इसके बाद संबंधित कॉलेज दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन करेंगे. सत्यापन पूरा होने के बाद छात्रों को शुल्क भुगतान का विकल्प मिलेगा. यदि कोई छात्र निर्धारित समय में फीस जमा नहीं करता है, तो उसकी आवंटित सीट खुद निरस्त हो सकती है. इसलिए विश्वविद्यालय ने सभी अभ्यर्थियों से समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने की अपील की है.

अपग्रेड का विकल्प भी रहेगा उपलब्ध

जो छात्र अपनी आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं हैं और उच्च वरीयता वाले कॉलेज या पाठ्यक्रम में प्रवेश चाहते हैं, वह "अपग्रेड" विकल्प का उपयोग कर सकते हैं. ऐसे अभ्यर्थी 21 जुलाई रात 11:59 बजे तक अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित कर सकेंगे. इसके बाद अगले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी.

पीजी, लॉ और बीटेक प्रवेश प्रक्रिया भी जारी

विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि दो वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के तीसरे चरण के बाद अब तक 10,240 छात्रों ने प्रवेश लिया है, जबकि 6,240 छात्रों ने फ्रीज और 2,153 छात्रों ने अपग्रेड का विकल्प चुना है. वहीं, एक वर्षीय पीजी कार्यक्रम में 12,639 पंजीकरण हो चुके हैं. पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के दूसरे स्पॉट राउंड की शुरुआत 17 जुलाई से होगी, जबकि बीटेक कार्यक्रम के तीसरे चरण की प्रक्रिया 19 जुलाई से शुरू की जाएगी.

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 की नियमित कक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होंगी. विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि वह प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े सभी अपडेट, दस्तावेज सत्यापन, फीस भुगतान और आगामी आवंटन चरणों की जानकारी के लिए नियमित रूप से आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर नजर बनाए रखें.

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