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सावन का पहला सोमवार: 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजे शिवालय, तुगलकाबाद के प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों का सैलाब

सावन मास की पहली सोमवारी पर राजधानी के शिवालयों में सोमवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

First Sawan Somwar Sees Massive Rush of Devotees for Jalabhishek
भोलेनाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 3, 2026 at 11:30 AM IST

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नई दिल्ली: सावन मास की पहली सोमवारी पर राजधानी के शिवालयों में सोमवार तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. तुगलकाबाद गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में सुबह चार बजे से ही भक्त कतारों में खड़े नजर आए. मंदिर परिसर 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने दूध, जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा तथा मौसमी फल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की.

सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. पहली सोमवारी के अवसर पर तुगलकाबाद गांव के प्राचीन शिव मंदिर में सुबह चार बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा लंबी कतारों में खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते दिखाई दिए.

संतोष तिवारी, पुजारी, तुगलकाबाद प्राचीन शिव मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर के संतोष तिवारी ने बताया कि सावन की सोमवारी का विशेष धार्मिक महत्व है. उन्होंने कहा कि इस दिन भगवान शिव को जल, दूध, शहद, बेलपत्र, भांग, धतूरा और मौसमी फल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. वहीं मंदिर के पुजारी अजय दीक्षित ने बताया कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था. विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया था. तभी से सावन मास की सोमवारी पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है.

श्रद्धालु शिवम कुमार ने बताया कि वह हर वर्ष सावन में भगवान शिव का जलाभिषेक करने मंदिर आते हैं. उनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. वहीं जलाभिषेक करने आई महिलाओं ने भी भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हुए परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल की कामना की.

उल्लेखनीय है कि 30 जुलाई से सावन मास की शुरुआत हो चुकी है. इस पूरे महीने श्रद्धालु विभिन्न नदियों से पवित्र जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं. विशेष रूप से सोमवार के दिन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और भक्त पूरे श्रद्धाभाव के साथ भोलेनाथ की आराधना करते हैं. इस वर्ष सावन की पहली सोमवारी 3 अगस्त को मनाई जा रही है.

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